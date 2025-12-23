Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – MT5 için Akıllı Manuel Trading Paneli













ÖNEMLİ: Aracın doğru şekilde çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında

“Algo Trading” seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir.

Bu seçenek etkinleştirilmezse panel çalışmaz.













JOORDERTRADE NE YAPAR?





JoOrderTrade, MetaTrader 5 üzerindeki işlem deneyiminizi dönüştüren

profesyonel bir manuel trading panelidir.

Hızlı işlemler gerçekleştirmek ve pozisyonları verimli bir şekilde yönetmek

için geliştirilmiştir ve MT5’in standart arayüzlerinin karmaşıklığını ortadan kaldırır.













Temel özellikler:





- 1 tıkla piyasa emri yürütme (Alış / Satış)

- Grafik önizlemeli bekleyen emir sistemi

- Tüm işlemler için yapılandırılabilir kısayol tuşları

- Take Profit ve Stop Loss’un görsel yönetimi

- Entegre OCO (One-Cancels-Other) sistemi

- Gerçek zamanlı günlük istatistikler

- Otomatik risk yönetimi (işlem başına % ve günlük limit)

- İngilizce ve Portekizce arayüz

- Grafiğin önünde her zaman görünür panel

- Riske dayalı otomatik lot hesaplama













BU ARAÇ KİMLER İÇİN?





JoOrderTrade Simple şu kişiler için idealdir:





Emir yürütmede hız isteyen manuel trader’lar

Basit ve sezgisel bir arayüz arayan yeni başlayanlar

Hızlı işlemler için sürate ihtiyaç duyan scalper’lar

Bekleyen emirleri sık kullanan swing trader’lar

Basitlik içinde gelişmiş özelliklere değer veren profesyoneller





MT5’te birden fazla pencere açmaktan, işlem yapmak için birçok yere

tıklamaktan yorulduysanız veya yürütmedeki yavaşlık nedeniyle fırsatları

kaçırdığınızı hissediyorsanız, bu araç tam size göre.













NASIL KULLANILIR





KURULUM (KRİTİK AŞAMA):





1. MetaTrader 5’te şu yola gidin:

Ana Menü → Araçlar → Seçenekler → Expert Advisors

2. “Algoritmik Trading’e İzin Ver” seçeneğini işaretleyin (ZORUNLU)

3. Ayarları kaydetmek için “OK”a tıklayın

4. Navigator’dan JoOrderTrade’i herhangi bir grafiğe sürükleyin

5. İstenen tüm izinleri kabul edin













TEMEL KULLANIM:





Piyasa işlemleri:

- BUY düğmesi: Mevcut Ask fiyatından alış pozisyonu açar

- SELL düğmesi: Mevcut Bid fiyatından satış pozisyonu açar

- Kısayollar: B (Al), S (Sat)





Bekleyen emirler:

- SHIFT + grafiğe tıklama = bekleyen alış emri

- AltGr + grafiğe tıklama = bekleyen satış emri

- Renkli bir çizgi görünür; fiyatı ayarlamak için fareyi hareket ettirin

ve onaylamak için tıklayın





Pozisyon yönetimi:

- CLOSE düğmesi: Tüm açık pozisyonları kapatır

- INVERT düğmesi: Mevcut pozisyonların yönünü tersine çevirir

- ZERO düğmesi: Tüm pozisyonları kapatır

- CANCEL + ZERO: Bekleyen emirleri iptal eder ve pozisyonları kapatır

- Kısayollar: X (Tümünü kapat), I (Ters çevir), C (Bekleyenleri iptal et)





TP / SL ayarları:

1. Take Profit ve Stop Loss alanlarına puan cinsinden değerleri girin

2. Yanındaki T ve S düğmeleriyle her fonksiyonu etkinleştirin/devre dışı bırakın

3. Ayarlarda “Use OCO”yu etkinleştirerek One-Cancels-Other sistemini kullanın













Sonuç takibi:

- Açık Sonuç: Açık pozisyonların anlık kâr/zararını gösterir

- Günlük Sonuç: Gün içindeki açık + kapalı pozisyonların toplamı

- Günlük Ücretler: Biriken komisyonlar ve swaplar













BU ARAÇ NE YAPMAZ





Aracın sınırlamalarını anlamak önemlidir:





1. OTOMATİK bir trading robotu DEĞİLDİR – manuel işlem gerektirir

2. Teknik analiz yapmaz veya sinyal üretmez – yalnızca bir yürütme aracıdır

3. Kâr garantisi vermez – sonuçlar tamamen trader’ın stratejisine bağlıdır

4. Demo hesaplarda kendi kendine işlem yapmaz – manuel yapılandırma gerekir

5. Finansal eğitimin yerini almaz

6. Yatırım tavsiyesi sunmaz – alım/satım kararları her zaman trader’a aittir





Bu bir YÜRÜTME ARACIDIR; trading sürecini hızlandırır

ancak sizin yerinize karar vermez.













Güncelleme Duyurusu





Yakında, yeni özellikler ve özelleştirilebilir görsel tasarıma sahip

geliştirilmiş bir işlem paneli sürümü yayınlanacaktır.

Mağazamı takip edin:

JoOrderTrade Plus sürümü çok yakında kullanıma sunulacaktır.













RİSK UYARISI





DİKKAT: TRADING, YÜKSEK SERMAYE KAYBI RİSKİ İÇERİR





Kullanmadan önce dikkatlice okuyun:





1. Yatırdığınız sermayenin tamamını kaybedebilirsiniz

2. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez – piyasa öngörülemezdir

3. Her zaman risk yönetimini yapılandırın:

- TÜM işlemlerde Stop Loss kullanın

- İşlem başına maksimum risk (önerilen: sermayenin %1–2’si)

- Günlük zarar limitini ayarlayın

4. Önce DEMO hesapta test edin:

- Aracı demo hesapta en az 30 gün kullanın

- Tüm özelliklere aşina olun

- Yalnızca emin olduğunuzda gerçek hesaba geçin

5. Tüm işlemlerden siz sorumlusunuz:

- Araç yalnızca emirlerinizi yürütür

- Pozisyonların aktif takibi sizin sorumluluğunuzdadır

- Alım/satım kararları tamamen size aittir

6. Gerekirse, özellikle yeniyseniz, bir finans danışmanına danışın





ÖNEMLİ: Aracın doğru çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında

“Algo Trading’e İzin Ver” seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir.

Bu seçenek etkinleştirilmezse panel çalışmaz.





Geliştirici, bu aracın kullanımından kaynaklanan herhangi bir finansal

kayıptan sorumlu değildir.

Trading yüksek riskli bir faaliyettir ve bilgi, deneyim

ve duygusal kontrol gerektirir.













#tags

Expforex, Vladon, Manual Trade, Trade Panel, Panel Trade,

Trade Utility, Self Test, Take Profit, Tool Management,

Management Tool, Forex Helper, Forex Trade,

Training Virtual Trade, Quick Tool, Manual Tester,

Manual Backtest, TesterPad, Tradepad, Virtual Trade Pad,

Торговая панель, Trader Assistant, CLP,

CloseifProfitorLoss, Close Profit, Total Profit,

Close if Profit or Loss, Trailing Profit, Smart Trailing Stop



