Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – MT5 için Akıllı Manuel Trading Paneli



ÖNEMLİ: Aracın doğru şekilde çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında
“Algo Trading” seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir.
Bu seçenek etkinleştirilmezse panel çalışmaz.



JOORDERTRADE NE YAPAR?

JoOrderTrade, MetaTrader 5 üzerindeki işlem deneyiminizi dönüştüren
profesyonel bir manuel trading panelidir.
Hızlı işlemler gerçekleştirmek ve pozisyonları verimli bir şekilde yönetmek
için geliştirilmiştir ve MT5’in standart arayüzlerinin karmaşıklığını ortadan kaldırır.



Temel özellikler:

- 1 tıkla piyasa emri yürütme (Alış / Satış)
- Grafik önizlemeli bekleyen emir sistemi
- Tüm işlemler için yapılandırılabilir kısayol tuşları
- Take Profit ve Stop Loss’un görsel yönetimi
- Entegre OCO (One-Cancels-Other) sistemi
- Gerçek zamanlı günlük istatistikler
- Otomatik risk yönetimi (işlem başına % ve günlük limit)
- İngilizce ve Portekizce arayüz
- Grafiğin önünde her zaman görünür panel
- Riske dayalı otomatik lot hesaplama



BU ARAÇ KİMLER İÇİN?

JoOrderTrade Simple şu kişiler için idealdir:

Emir yürütmede hız isteyen manuel trader’lar  
Basit ve sezgisel bir arayüz arayan yeni başlayanlar  
Hızlı işlemler için sürate ihtiyaç duyan scalper’lar  
Bekleyen emirleri sık kullanan swing trader’lar  
Basitlik içinde gelişmiş özelliklere değer veren profesyoneller  

MT5’te birden fazla pencere açmaktan, işlem yapmak için birçok yere
tıklamaktan yorulduysanız veya yürütmedeki yavaşlık nedeniyle fırsatları
kaçırdığınızı hissediyorsanız, bu araç tam size göre.



NASIL KULLANILIR

KURULUM (KRİTİK AŞAMA):

1. MetaTrader 5’te şu yola gidin:
   Ana Menü → Araçlar → Seçenekler → Expert Advisors
2. “Algoritmik Trading’e İzin Ver” seçeneğini işaretleyin (ZORUNLU)
3. Ayarları kaydetmek için “OK”a tıklayın
4. Navigator’dan JoOrderTrade’i herhangi bir grafiğe sürükleyin
5. İstenen tüm izinleri kabul edin



TEMEL KULLANIM:

Piyasa işlemleri:
- BUY düğmesi: Mevcut Ask fiyatından alış pozisyonu açar
- SELL düğmesi: Mevcut Bid fiyatından satış pozisyonu açar
- Kısayollar: B (Al), S (Sat)

Bekleyen emirler:
- SHIFT + grafiğe tıklama = bekleyen alış emri
- AltGr + grafiğe tıklama = bekleyen satış emri
- Renkli bir çizgi görünür; fiyatı ayarlamak için fareyi hareket ettirin
  ve onaylamak için tıklayın

Pozisyon yönetimi:
- CLOSE düğmesi: Tüm açık pozisyonları kapatır
- INVERT düğmesi: Mevcut pozisyonların yönünü tersine çevirir
- ZERO düğmesi: Tüm pozisyonları kapatır
- CANCEL + ZERO: Bekleyen emirleri iptal eder ve pozisyonları kapatır
- Kısayollar: X (Tümünü kapat), I (Ters çevir), C (Bekleyenleri iptal et)

TP / SL ayarları:
1. Take Profit ve Stop Loss alanlarına puan cinsinden değerleri girin
2. Yanındaki T ve S düğmeleriyle her fonksiyonu etkinleştirin/devre dışı bırakın
3. Ayarlarda “Use OCO”yu etkinleştirerek One-Cancels-Other sistemini kullanın



Sonuç takibi:
- Açık Sonuç: Açık pozisyonların anlık kâr/zararını gösterir
- Günlük Sonuç: Gün içindeki açık + kapalı pozisyonların toplamı
- Günlük Ücretler: Biriken komisyonlar ve swaplar



BU ARAÇ NE YAPMAZ

Aracın sınırlamalarını anlamak önemlidir:

1. OTOMATİK bir trading robotu DEĞİLDİR – manuel işlem gerektirir
2. Teknik analiz yapmaz veya sinyal üretmez – yalnızca bir yürütme aracıdır
3. Kâr garantisi vermez – sonuçlar tamamen trader’ın stratejisine bağlıdır
4. Demo hesaplarda kendi kendine işlem yapmaz – manuel yapılandırma gerekir
5. Finansal eğitimin yerini almaz
6. Yatırım tavsiyesi sunmaz – alım/satım kararları her zaman trader’a aittir

Bu bir YÜRÜTME ARACIDIR; trading sürecini hızlandırır
ancak sizin yerinize karar vermez.



Güncelleme Duyurusu

Yakında, yeni özellikler ve özelleştirilebilir görsel tasarıma sahip
geliştirilmiş bir işlem paneli sürümü yayınlanacaktır.
Mağazamı takip edin:
JoOrderTrade Plus sürümü çok yakında kullanıma sunulacaktır.



RİSK UYARISI

DİKKAT: TRADING, YÜKSEK SERMAYE KAYBI RİSKİ İÇERİR

Kullanmadan önce dikkatlice okuyun:

1. Yatırdığınız sermayenin tamamını kaybedebilirsiniz
2. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez – piyasa öngörülemezdir
3. Her zaman risk yönetimini yapılandırın:
   - TÜM işlemlerde Stop Loss kullanın
   - İşlem başına maksimum risk (önerilen: sermayenin %1–2’si)
   - Günlük zarar limitini ayarlayın
4. Önce DEMO hesapta test edin:
   - Aracı demo hesapta en az 30 gün kullanın
   - Tüm özelliklere aşina olun
   - Yalnızca emin olduğunuzda gerçek hesaba geçin
5. Tüm işlemlerden siz sorumlusunuz:
   - Araç yalnızca emirlerinizi yürütür
   - Pozisyonların aktif takibi sizin sorumluluğunuzdadır
   - Alım/satım kararları tamamen size aittir
6. Gerekirse, özellikle yeniyseniz, bir finans danışmanına danışın

Geliştirici, bu aracın kullanımından kaynaklanan herhangi bir finansal
kayıptan sorumlu değildir.
Trading yüksek riskli bir faaliyettir ve bilgi, deneyim
ve duygusal kontrol gerektirir.



