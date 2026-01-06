Trend Zone Force

 기능

이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별합니다.
변동성을 기반으로 한 동적 되돌림 영역을 표시합니다.
가격의 방향성 흐름(매수 또는 매도 압력)을 보여줍니다.
보다 정확한 거래를 위한 시장 맥락 파악을 도와줍니다.


 대상 사용자

데이 트레이더, 스캘퍼, 스윙 트레이더.
추세 내 되돌림 매매를 하는 트레이더.
흐름 확인을 원하는 MT5 사용자.
가격 행동 또는 트레이딩 패널을 사용하는 트레이더.
깔끔하고 객관적인 지표를 선호하는 사용자.

 사용 방법


가격이 되돌림 영역으로 돌아오기를 기다립니다.
흐름 확인:
파란색 흐름 → 매수 압력
빨간색 흐름 → 매도 압력
확인 캔들에서 진입합니다.
항상 적절한 리스크 관리를 사용하세요.

 제공하지 않는 기능

자동 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다.
시장을 예측하지 않습니다.
리스크 관리를 대체하지 않습니다.
실제 거래량이나 거래 델타를 사용하지 않습니다.
추가 필터 없이는 횡보 시장에서 잘 작동하지 않습니다.

⚠️ 위험 경고

이 지표는 의사결정을 보조하는 도구이며 수익을 보장하지 않습니다.
금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하며 손실이 발생할 수 있습니다.
항상 손절매와 리스크 관리를 사용하고 실거래 전 데모 계좌에서 테스트하세요.
