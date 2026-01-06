Trend Zone Force

추세, 되돌림, 추세 지표, 변동성, atr, 이동평균, ema, 모멘텀, 오실레이터, 주문흐름, 델타, 추세 매매, 스캘핑, 데이트레이딩





✅ 기능



이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별합니다.

변동성을 기반으로 한 동적 되돌림 영역을 표시합니다.

가격의 방향성 흐름(매수 또는 매도 압력)을 보여줍니다.

보다 정확한 거래를 위한 시장 맥락 파악을 도와줍니다.









✅ 대상 사용자



데이 트레이더, 스캘퍼, 스윙 트레이더.

추세 내 되돌림 매매를 하는 트레이더.

흐름 확인을 원하는 MT5 사용자.

가격 행동 또는 트레이딩 패널을 사용하는 트레이더.

깔끔하고 객관적인 지표를 선호하는 사용자.





✅ 사용 방법





가격이 되돌림 영역으로 돌아오기를 기다립니다.

흐름 확인:

파란색 흐름 → 매수 압력

빨간색 흐름 → 매도 압력

확인 캔들에서 진입합니다.

항상 적절한 리스크 관리를 사용하세요.





❌ 제공하지 않는 기능





자동 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다.

시장을 예측하지 않습니다.

리스크 관리를 대체하지 않습니다.

실제 거래량이나 거래 델타를 사용하지 않습니다.

추가 필터 없이는 횡보 시장에서 잘 작동하지 않습니다.





⚠️ 위험 경고



이 지표는 의사결정을 보조하는 도구이며 수익을 보장하지 않습니다.

금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하며 손실이 발생할 수 있습니다.

항상 손절매와 리스크 관리를 사용하고 실거래 전 데모 계좌에서 테스트하세요.