Quantum Super Hybrid Platinum

Tahmin Etmeyi Bırakın. Hassas İşlemler Yapmaya Başlayın.





QTS Super Hybrid Platinum sadece bir gösterge değil; hassasiyet ve güvenlik talep eden Scalper ve Günlük İşlemciler için tasarlanmış eksiksiz bir işlem sistemidir. Kurumsal Fiyat Hareketinin (SNR) gücünü Trend Momentum (Üçlü EMA) ile birleştiren bu araç, piyasa gürültüsünü filtreleyerek size yalnızca yüksek olasılıklı kurulumlar sunar.





Neden QTS Super Hybrid Platinum? Bu aracı, işlemcilerin karşılaştığı en büyük 3 sorunu çözmek için geliştirdik: Yanlış Sinyaller, Aşırı İşlem Yapma ve Fırsatları Kaçırma.





💎 PLATİN ÖZELLİKLERİ:





🚀 Otomatik Trend ve SNR Mantığı: "Büyük Oyuncu" trendini (HTF Eğilimi) otomatik olarak tanımlar ve sizin için önemli Destek/Direnç seviyelerini çizer.





📱 Mobil Anlık Bildirimler: Bir daha asla bir işlemi kaçırmayın! Geçerli bir sinyal göründüğünde telefonunuza anında uyarılar ("Ting!") alın. Hareket halindeyken işlem yapmak için mükemmel.





🎯 Hayalet Hedef Sistemi (Otomatik TP/SL): Nereden çıkacağınız konusunda kafanız mı karıştı? Gösterge, Volatiliteye (ATR) bağlı olarak Kar Al ve Zarar Durdur için otomatik olarak "Hayalet Çizgiler" çizer.





🛡️ Akıllı Filtreler (Tuzak Önleyici):





RSI Filtresi: Zirvelerde alım veya diplerde satış yapmayı önler.





Volatilite Ölçer: Piyasanın ÖLÜ (Yatay) veya PATLAYICI olduğunu size bildirir.





⏳ Mum Zamanlayıcısı: Hassas bir geri sayım sayacı ile yanlış kırılmaları önleyin.





⚙️ NASIL İŞLEM YAPILIR:





AL: MAVİ oku bekleyin. HTF eğiliminin BOĞA ve Volatilitenin NORMAL/YÜKSEK olduğundan emin olun.





SAT: KIRMIZI oku bekleyin. HTF eğiliminin DÜŞÜŞ ve Volatilitenin NORMAL/YÜKSEK olduğundan emin olun.





ÇIKIŞ: Otomatik Hayalet Çizgileri (TP/SL) takip edin veya ters sinyalde çıkış yapın.





Giriş Parametreleri:





RSI periyotları, EMA ayarları ve Bildirim seçenekleri için tam özelleştirme.





[Önerilen Zaman Dilimi: M15, M30, H1] [Önerilen Pariteler: XAUUSD (Altın), GBPUSD, EURUSD, US30]