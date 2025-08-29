Search light CFD
- Uzman Danışmanlar
- Kazuya Koizumi
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 29 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 8
Giriş noktasını yerel grafik dalgalanmalarına göre belirleyen ve Martingale yöntemi veya Bollinger Bantları gibi yaygın yöntemleri kullanmayan bir EA'dır.
Özellikler:
Giriş noktaları aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:
- Daha düşük → Daha düşük → Şu anda standart farkın üzerinde = SATIN AL girişi
- Arttı → Arttı → Şu anda standart farkın altında = SATIŞ girişi
Bu kadar basit.
(Her parametreye sıfır koymayınız. 0 olursa başlangıç değeri olarak çalışacaktır)
Ek bilgi için lütfen Blog sayfasına bakın https://www.mql5.com/ja/blogs/post/758621
Risk uyarısı:
Bu programda kar garantisi yoktur. Geçmiş verileri kullanan test puanları gelecekteki puanları garanti etmez.
Lütfen paranızı kaybetme riskinin bulunduğunu unutmayın.
Yasal Uyarı:
Prensip olarak, gerçekleşmemiş zarar bakiyenin %80ini aştığında tüm açık pozisyonlar tasfiye edilecektir.
Lot ayar değerinin sembolün minimum değerinden küçük olması durumunda minimum lotun otomatik olarak tahsis edileceğini ve işlem yapılmaya çalışılacağını lütfen unutmayın.
EA'yı satın alarak bu programın kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan yazarın sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.
Teşekkür:
Bu EA'nın geliştirilmesinde işbirliği yapan herkese teşekkür ederiz. Teşekkürler.
ALTERWORKS tarafından düzenlendi - 2024