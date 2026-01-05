KT NQ Spectra EA MT5

ICMarkets Canlı Sinyali: Buraya tıklayın

Bu EA erken aşama lansman fiyatıyla sunulmaktadır. Satış sayısı arttıkça fiyat kademeli olarak yükselecek ve hiçbir zaman düşürülmeyecektir. Erken satın alan kullanıcılar en avantajlı fiyatı elde eder.

KT NQ Spectra EA ile başarılı olmak için ne yapmanız gerekiyor?

Sabır. Disiplin. Zaman.

KT NQ Spectra EA, profesyonel yatırımcılar ve özel fon yöneticileri tarafından kullanılan gerçek piyasa temelli bir trading yaklaşımına dayanmaktadır. Gücü kısa vadeli heyecandan değil, uzun vadeli tutarlılık ve istikrardan gelir.

Bu EA uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek potansiyelini deneyimleyebilmek için en az bir yıl boyunca çalıştırılması tavsiye edilir. Profesyonel tradingde olduğu gibi, zarar edilen haftalar veya hatta aylar yaşanabilir. Bu tamamen normaldir. Önemli olan, daha uzun bir zaman dilimindeki toplam performanstır.

Birçok grid veya martingale sistemi başlangıçta hızlı kazançlar gösterebilir, ancak neredeyse her zaman hesapların sıfırlanmasıyla sonuçlanır. Bu EA, bu tür risklerden kaçınmak ve bunun yerine kontrollü ve sürdürülebilir bir büyümeye odaklanmak üzere geliştirilmiştir.

Tanıtım

KT NQ Spectra EA, NASDAQ (USTEC) piyasası için H1 zaman diliminde çalışacak şekilde profesyonel olarak geliştirilmiş, kullanıma hazır bir otomatik alım-satım sistemidir. EA, %100 modelleme kalitesine sahip Dukascopy geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiş ve farklı piyasa koşulları altında kapsamlı sağlamlık ve stres testlerinden geçirilmiştir.

Geçmiş fiyat verileri farklı piyasa rejimlerine ayrılır ve her bir trading fikri bu rejimler altında yüksek performanslı sunucular kullanılarak tekrar tekrar test edilir. Yalnızca tüm piyasa koşullarında tutarlılığını koruyan giriş yapıları seçilir. Bu süreç, stratejinin geçmişe aşırı uyarlanmış sonuçlar yerine istikrar, uyum kabiliyeti ve uzun vadeli performans için inşa edilmesini sağlar.

Bu EA, Nasdaq fiyatının aşırı genişlemiş veya düzeltme aşamasından çıkarak daha dengeli ve yapısal bir piyasa ortamına geri döndüğü dönemlerde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Sistem, öncelikle aşırı ısınmış momentumu yatışana kadar bekler ve ardından fiyatın üst seviye piyasa yapısını ve önemli referans bölgelerini hâlâ koruyup korumadığını kontrol eder. Girişler yalnızca fiyatın uygun bir volatilite bölgesinden açılması ve piyasa içi davranışın hızlanmanın devamından ziyade dengenin geri döndüğünü göstermesi durumunda değerlendirilir.

Bir işlem aktif hale geldikten sonra EA, piyasa gücüyle uyumlu kalmaya odaklanır. Pozisyonlar dinamik olarak yönetilir ve yalnızca fiyat, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan adaptif bir hareketli ortalamaya göre istikrarlı şekilde zayıflamaya başladığında kapatılır. Ayrıca EA, Nasdaq davranışının daha az güvenilir olma eğiliminde olduğu belirli mevsimsel dönemlerden kaçınarak işlemlerin daha temiz piyasa fazlarına odaklanmasına yardımcı olur.

Sağlam bir giriş yapısı belirlendikten sonra EA, işlemi birden fazla pozisyona böler ve uzun vadeli istikrarı destekleyecek şekilde bu pozisyonları dinamik olarak yönetir.

Ayarlar

  • Sembol: NASDAQ (USTEC)
  • Zaman Dilimi: 1 Saat
  • Minimum Depozito: $1300
  • Önerilen Depozito: $2600 (yüksek volatiliteye sahip piyasalarda ekstra güvenlik payı)
  • Girdi Ayarları: Varsayılan (özel set dosyaları gerekmez)
  • Broker: Herhangi biri (özel koşullar gerekmez)
  • Prop Firm Uyumlu: Evet (swing trading)

Lot Size Finder aracını kullanarak, hesap bakiyeniz ve maksimum kabul edilebilir drawdown seviyenize göre bu EA için doğru lot büyüklüğünü belirleyin.

Bu EA, değişen piyasa koşulları ve rejimlerine uyum sağlamak amacıyla yıllık olarak güncellenir. Yeni bir güncelleme yayınlandığında, MQL5 mesajlarınız üzerinden bilgilendirilirsiniz. Güncellemeleri yalnızca hafta sonları ve önceki sürümdeki tüm işlemler tamamen kapatıldıktan sonra uygulayınız.

Backtest sonuçları bu EA’nın gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmaz. Algoritmalar, zaman içinde canlı piyasa koşullarına uyum sağlayacak ve performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır; özellikle en son güncellemeden sonraki bir yıl bu süreçte önemlidir. Sabırlı olun ve stratejinin gerçek gücünü göstermesi için en az bir yıllık canlı işlem süresi tanıyın.

Özellikler

  • Grid, martingale, hedge veya ortalama alma gibi yüksek riskli teknikleri kullanmaz.
  • İşlemler, broker müdahalesi veya stop avcılığı riskini azaltmak için dahili gizli stop-loss ve take-profit yapılarıyla korunur.
  • Özel set dosyaları veya özel ayarlar gerekmez. Varsayılan girişler mevcut piyasa koşulları için optimize edilmiştir.
  • Tüm işlemler, hafta sonu gapleri veya ani fiyat hareketleri riskini ortadan kaldırmak için Cuma günü işlemler sona ermeden önce kapatılır.
  • Kullanımı ve anlaşılması kolay, sade giriş ayarları.

EA, grid trading, hedge veya martingale gibi yüksek riskli taktiklerden kaçınır. Bunun yerine, hem kazanan hem de kaybeden işlemleri tradingin doğal bir parçası olarak kabul eden disiplinli ve şeffaf bir yaklaşım izler. Uzun vadeli başarı, ortalama kazancın ortalama zarardan yüksek tutulmasıyla sağlanır ve bu da hesabın zaman içinde istikrarlı şekilde büyümesine olanak tanır.


Risk Uyarısı: Her türlü trading risk içerir ve kayıplar gerçek piyasanın bir parçasıdır. Geçmiş performans, backtest sonuçları dahil, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Expert Advisor’lar önceden tanımlanmış mantıkla çalışır ve her piyasa durumuna uyum sağlayamaz. Piyasa koşulları, volatilite ve broker kaynaklı faktörler performansı etkileyebilir. Her zaman uygun risk yönetimi ve gerçekçi beklentilerle işlem yapın.

