KT NQ Spectra EA MT5

Sabır. Disiplin. Zaman.

KT NQ Spectra EA, profesyonel yatırımcılar ve özel fon yöneticileri tarafından kullanılan gerçek piyasa temelli bir trading yaklaşımına dayanmaktadır. Gücü kısa vadeli heyecandan değil, uzun vadeli tutarlılık ve istikrardan gelir.

Bu EA uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek potansiyelini deneyimleyebilmek için en az bir yıl boyunca çalıştırılması tavsiye edilir. Profesyonel tradingde olduğu gibi, zarar edilen haftalar veya hatta aylar yaşanabilir. Bu tamamen normaldir. Önemli olan, daha uzun bir zaman dilimindeki toplam performanstır.

Birçok grid veya martingale sistemi başlangıçta hızlı kazançlar gösterebilir, ancak neredeyse her zaman hesapların sıfırlanmasıyla sonuçlanır. Bu EA, bu tür risklerden kaçınmak ve bunun yerine kontrollü ve sürdürülebilir bir büyümeye odaklanmak üzere geliştirilmiştir.

Tanıtım