KT NQ Spectra EA MT5

Терпение. Дисциплина. Время.

KT NQ Spectra EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочном эффекте, а в долгосрочной стабильности.

Данный советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональной торговле, возможны убыточные недели или даже месяцы. Это нормально. Важнее всего совокупный результат на более длинном временном интервале.

Многие сеточные или мартингейл-системы показывают быстрые прибыли в начале, но почти всегда заканчиваются полной потерей депозита. Этот EA создан для того, чтобы избежать подобных рисков и сосредоточиться на устойчивом и контролируемом росте.

Введение