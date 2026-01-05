KT NQ Spectra EA MT5

Patience. Discipline. Temps.

KT NQ Spectra EA repose sur une approche de trading concrète, utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance sur le long terme.

Cet EA est conçu pour être exploité dans la durée. Il est recommandé de le laisser fonctionner pendant au moins un an afin d’en révéler le véritable potentiel. Comme dans le trading professionnel, des semaines voire des mois négatifs peuvent survenir. C’est normal. Ce qui compte réellement, c’est la performance cumulée sur une période plus longue.

De nombreux systèmes de type grid ou martingale affichent des gains rapides au départ, mais se terminent presque toujours par une perte totale du compte. Cet EA a été conçu pour éviter ce type de risque et se concentrer sur une croissance progressive et maîtrisée.

Introduction