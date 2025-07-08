GoldenKnight
- Uzman Danışmanlar
- Dong Chao Mo
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Sadece 1 kopya kaldı, fiyatı 799 USD.
Bir sonraki fiyat 1399 USD olacak. Güncellemeleri takip edin ve kaçırmayın. Nihai fiyat 9999 USD olacak.
Canlı sinyal https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account
Karmaşık ayarlara gerek yok. Sadece grafiğe sürükleyin, EA otomatik olarak yerleşik en iyi parametreleri kullanacaktır. İşinizi bir kenara bırakın ve tatilinize çıkın, gerisini GoldenKnight halleder.
İşlem Aracı: XAUUSD (ALTIN)
Zaman Dilimi: M1
GoldenKnight, dikkatle tasarlanmış bir grid ticaret EA'sıdır, 20 yılı aşkın ticaret deneyimiyle ve sürekli optimizasyonla neredeyse mükemmel hale getirilmiştir. Yaratıcılarım, piyasa bilgisi ve profesyonel becerilerini kodumun her satırına entegre ederek, en iyi ticaret performansını sağlamamı garantileyen bir yapı oluşturmuşlardır.
GoldenKnight, baş ve kuyruk koruması yoluyla farklı emirleri ayarlayarak, pozisyonları bilimsel ve mantıklı bir şekilde yöneten benzersiz bir grid yöntemi kullanır.
EA Ayarları:
Platform: ICMarkets (IC) önerilir
Bakiye: Minimum 200 USD, 1000 USD üzeri önerilir
Kaldıraç: Minimum 1:100, 1:500 üzeri önerilir
Hesap Türü: Hedge Hesabı
VPS: 7/24 saat çalışır
Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA