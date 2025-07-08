GoldenKnight

5

Sadece 1 kopya kaldı, fiyatı 799 USD.

Bir sonraki fiyat 1399 USD olacak. Güncellemeleri takip edin ve kaçırmayın. Nihai fiyat 9999 USD olacak.

Canlı sinyal https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account

Karmaşık ayarlara gerek yok. Sadece grafiğe sürükleyin, EA otomatik olarak yerleşik en iyi parametreleri kullanacaktır. İşinizi bir kenara bırakın ve tatilinize çıkın, gerisini GoldenKnight halleder.

İşlem Aracı: XAUUSD (ALTIN)
Zaman Dilimi: M1

GoldenKnight, dikkatle tasarlanmış bir grid ticaret EA'sıdır, 20 yılı aşkın ticaret deneyimiyle ve sürekli optimizasyonla neredeyse mükemmel hale getirilmiştir. Yaratıcılarım, piyasa bilgisi ve profesyonel becerilerini kodumun her satırına entegre ederek, en iyi ticaret performansını sağlamamı garantileyen bir yapı oluşturmuşlardır.

GoldenKnight, baş ve kuyruk koruması yoluyla farklı emirleri ayarlayarak, pozisyonları bilimsel ve mantıklı bir şekilde yöneten benzersiz bir grid yöntemi kullanır.

EA Ayarları:

Platform: ICMarkets (IC) önerilir

Bakiye: Minimum 200 USD, 1000 USD üzeri önerilir

Kaldıraç: Minimum 1:100, 1:500 üzeri önerilir

Hesap Türü: Hedge Hesabı

VPS: 7/24 saat çalışır

GoldenKnight'ın 2020 ile 2025 arasındaki tarihi geriye dönük testleri, 3000 USD'lik bir başlangıç bakiyesi ile faizsiz olarak nihai sonucun 104800 USD olduğunu, yani %3396.67 (34.93 kat) bir büyüme sağladığını göstermektedir. Neredeyse her gün işlem yapılmış ve toplamda 24.121 işlem gerçekleştirilmiştir! Maksimum çekilme oranı ise %3.58 olmuştur.

Uzun Vadeli Optimizasyon ve Teknik Destek:
GoldenKnight, düzenli algoritma optimizasyonları ve sürüm güncellemeleri ile sürekli değişen piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde güncellenir. Ayrıca, yüksek kaliteli teknik destek de sunmaktadır. Müşteri hizmetleri ekibimiz, karşılaşabileceğiniz herhangi bir sorunla hızlı bir şekilde yardımcı olacak ve EA'nın uzun vadeli stabilitesini ve verimliliğini garanti altına alacaktır.


İncelemeler 1
mrea59
1631
mrea59 2025.07.11 13:38 
 

Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA

Önerilen ürünler
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Uzman Danışmanlar
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
As Capital EA MT5
Andres Sigala
Uzman Danışmanlar
This is the EA based on the indicator  As Capital Line. NO  Hedging   To maximize profit this EA can open 3 trades per signal. using diferent strategies on each.  First one is from signal to next signal. Second one is using a trailing stop Third is with a fixed take profit. You can enable or disable the trade you want or even enable just one direction.  You can  manually close  any trade without afecting the EA. Settings  Activate Buy 1    //--------To enable long trades for operation 1 Act
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Smart Hedge Trader MT5
Adil Mohsine
Uzman Danışmanlar
Smart Hedge Trader – MT5 Expert Advisor Link to MT4 version Smart Hedge Trader MT4 Smart Hedge Trader is an MT5 Expert Advisor designed to manage trades using a dynamic hedging approach combined with configurable risk controls. It operates by analyzing market conditions and executing calculated strategies to manage exposure across multiple positions. This EA is suitable for traders seeking a structured, automated trading system that adapts to market volatility with minimal manual input. Features
Gold Bonecrusher
Brent Cloete
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor (EA) has the potential to grow an account. See screenshots of growth of backrest account from $200 to over $1000 in only 7months. The EA may make use of a trailing stop loss to secure profits as they're realized. As a conservative approach the minimum starting balance is $500 although $200 will also work with a lot size of 0.01. Lot sizes and TP levels are fully customizable in the settings/inputs of the EA when uploading it to the chart. It would be more conservative to incr
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Uzman Danışmanlar
Introducing our MT5 Expert Advisor, designed specifically for traders looking to capitalize on ranging market conditions. This EA employs a sophisticated Martingale strategy to maximize profit potential while managing risk effectively. Here's what sets our EA apart: Key Features: Optimal for Ranging Markets : Our EA excels in markets with consistent price oscillations, allowing you to capture frequent, smaller profits. Martingale Strategy : The EA increases the lot size after each loss, enhancin
Viop Auto Trader
Ilker Mustafa Abut
Uzman Danışmanlar
Viop piyasasında otomatik alım satım yapan bir robot.  Emir türünde SL-TP girilemediği için program bunu kendi yapabiliyor. Takip eden SL özelliği  mevcut programda. Günlük kar marjı yakaladığında işlemleri durdurabiliyor ve sonrasında işlem açmıyor. Tüm periyodlarda çalışabiliyor. Tavsiye olarak 5m - 1h aralığı iyi performanslar sergiliyor. Spread-RSİ-EMA-MACD filtreleri ve doji-hummer-bullishengulfing mum formasyonlarına göre alım satım sinyallari oluşturuyor. İşlem başına yüzdelik risk a
One To Three
Abhay Kushwaha
Uzman Danışmanlar
"One TO Three" Triple your money in an year. Hey Everyone! Love the app? Hate it? I want to hear from you! Please rate, comment, and share your feedback—it means the world and helps me improve. Thank you! ️ Contact: telegram me on @abhaykushwaha1 One TO Three is a sophisticated trading algorithm designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, developed by Abhay Kushwaha. This expert advisor (EA) leverages advanced trading strategies and customizable parameters to automate the trading pro
Trend WDO B3
JETINVEST
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Trend WDO B3, MT5 platformu için oluşturulmuş ve BREZİLYA'da B3'te MINI DOLAR INDEX (WDO) ile çalışmak üzere optimize edilmiş profesyonel bir ticaret sistemidir. Sistem, yapılan hesaplamalara göre her zaman diliminde ağırlıklar uygulayarak fiyat trendini belirlemek için birkaç zaman diliminde (1M, 5M, 15M, 30M, H1, H4, D1) Bulanık Mantık kullanır. Trendi belirledikten sonra, sistem ortalama oynaklığa göre bir STOP emri (AL veya SATIŞ) konumlandırır ve pozisyon açıldığında, EA, her zaman karı m
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Uzman Danışmanlar
“Smart Golden”, altın piyasası için özel olarak tasarlanmış bir üründür ve scalping stratejisi kullanır. Martingale, grid ve hedge gibi yönetim yöntemlerini kullanmaz. Tarihsel altın verilerinden sağlam özellikler çıkarmak için yapay zeka araçlarını (makine öğrenimi) kullanıyoruz ve bu özellikler doğrudan “Smart Golden” içine kodlanır. Belirli tarihsel veriler üzerinde sürekli eğitim (overfitting) veya ChatGPT tahmini yapmadığımız için, overfitting olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Ticaret S
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2 (4)
Uzman Danışmanlar
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Trendin tersine çevrilmesine dayalı olarak çalışan, tam otomatik, gelişmiş ticaret robotu. Gerektiğinde grid stratejisi kullanmak mümkündür. Maksimum araba yüküne ulaşıldığında yerleşik 3 tür bildirim ve konum kilitleme. M15 zaman diliminde EURUSD için varsayılan ayarlar önerilir. Özellikler ve faydalar: Aynı anda iki yönde çalışabilme Birkaç aşamada zamanında çalışma yeteneği Aracıya görünmeyen sanal bir StopLoss kullanır Mevcut eğilimin faaliyetine dayalı çalışma algoritması Dahili otomatik l
Total Lock
Vadim Zotov
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
Grid Master Pro12
Sidi Mamoune Moulay Ely
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
GridMaster ULTRA - Adaptive Artificial Intelligence The Most Advanced Grid EA on MT5 Market GridMaster ULTRA  revolutionizes grid trading with Adaptive Artificial Intelligence that automatically adjusts to real-time market conditions. SHORT DESCRIPTION Intelligent grid Expert Advisor with adaptive AI, multi-dimensional market analysis, dynamic risk management and automatic parameter optimization. Advanced protection system and continuous adaptation for all market types. REVOLUTIONARY
FREE
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Uzman Danışmanlar
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Uzman Danışmanlar
GOLD Zombie — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie is a high-performance Expert Advisor (EA) developed specifically for trading XAUUSD H1 with surgical precision and powerful risk control. Designed to excel in modern market conditions, GOLD Zombie adapts intelligently to volatility while maintaining strict trade discipline—making it ideal for both individual traders and prop firm evaluations. Why GOLD Zombie Delivers
BTC Digger AI
Michal Kudela
Uzman Danışmanlar
The EA was created using AI. It consists of 5 strategies that trade simultaneously. The EA always sets a Stop Loss (SL) and Take Profit (TP), but it uses multiple exit conditions. It enters trades either with a limit order or at market price. For low risk, I recommend using 1% money management (MM), for medium risk 5%, and for high risk up to 25%. The strategy does not include Martingale or Grid settings.
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Uzman Danışmanlar
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Uzman Danışmanlar
This EA works with one of the best exit strategies, the grid. But it's not an ordinary grid. In this EA, this strategy is optimized to the extreme to give you the best performance with multiple configuration options to work more safely and profitably. In addition, it manages multiple pairs on a single chart at a time, making them complement each other to make a single management. Parameters: Initial lot: is the lot of the first position of the cycle Allow dynamic initial lot (true/false) : cal
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
FREE
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
TITAN X The advantages and features the Expert Advisor (EA)  TITAN X 1. Automated Trading Execution Precision: TITAN X meticulously follows your predefined trading rules. This eliminates the risk of human error, such as hesitation during entry or exit signals, or impulsive decisions driven by fear or greed. 24/7 Availability: Unlike human traders who require rest, TITAN X operates continuously, seizing trading opportunities around the clock, even during non-market hours. This ensures no potent
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Uzman Danışmanlar
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Friday Pro MT5
Ming Ying Lee
Uzman Danışmanlar
Introducing Friday Pro, the ultimate Expert Advisor that empowers you to unlock the full potential of weekend markets. Break free from traditional methods that rely on risky martingale, grid, or scalp strategies with minimal gains and monumental stops. Friday Pro takes a new approach, originating from the wisdom of institutional floor traders, ensuring precise and consistent results. Visit Comments section to download the latest SET files  Live Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2043265 M
New Smarthedge
Vladimir Khlystov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The EA has the same trading principle as   SMARTHEDGE . We trade simultaneously on drum instruments with high correlation. Transactions made on one instrument compensate for the drawdown of transactions on the other instrument. Thus, we can trade fairly large volumes with relatively low risk. The principle of operation is clearly visible in the video below. In this expert Advisor, I tried to simplify the settings as much as possible, but left all the main functions from the early development. (
Morgen und Uhr open
Grigorii Isaakian
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Э ксперт создан для  скальпирования на  открытии торгов ММВБ ( начинает работу через несколько секунд после 10=00) и продолжает скальпировать на открытии каждого бара.. Является продолжением продукта  Morgen Open   https://www.mql5.com/ru/market/product/47596 Эксперту желательно работать на часовом  или M30 таймфрейме.  Эксперт работает на указанное пользователем целое количество лотов, проверка минимальна, мартингейл не предусмотрен!!!.  Эксперт при начале работы выставляет 2 отложенных ордера
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Yazarın diğer ürünleri
AI Surge MT5
Dong Chao Mo
Uzman Danışmanlar
Promosyon Kampanyası: 100 USD’den başlayan fiyat. Her 5 satışta fiyat 100 USD artar. Nihai fiyat 2.500 USD olacaktır. Kaçırmayın! AI Surge   , tamamen otomatik bir EA’dir. EA’yı grafiğe yükleyin, birkaç basit ayar yapın ve gerisini EA sizin için hallederken rahatlayın. Sadece 100 $ veya daha fazla bir depozito ile başlatılabilir. Zaman Dilimleri: H1 Ticaret Enstrümanı: XAUUSD AI Surge   , finansal piyasa traderları için özel olarak tasarlanmış verimli bir EA (ticaret otomasyon programıdır). Tem
ForceFlow
Dong Chao Mo
Uzman Danışmanlar
Promosyon: 100 $'dan başlayan fiyat, her 5 satışta 100 $ artar, nihai fiyat 999 $. Kaçırmayın! MomentumHunter   , trend takip ticareti için özel olarak tasarlanmış bir EA'dır. Piyasadaki trendleri doğru bir şekilde yakalamak için volatilite analizi ve akıllı algoritmalar kullanır. EA'yı grafiğe yükleyip birkaç basit ayar yaptıktan sonra, EA her şeyi sizin için hallederken rahatlayabilirsiniz. Zaman dilimi: M1 İşlem çifti: XAUUSD (Altın) Geleneksel Martingale stratejilerinin aksine,   MomentumH
IntelliTrade MT5
Dong Chao Mo
Uzman Danışmanlar
Promosyon Kampanyası: 100 USD’den başlayan fiyat. Her 2 satışta fiyat 100 USD artar. Nihai fiyat 2.500 USD olacaktır. Kaçırmayın! IntelliTrade AI , tamamen otomatik bir EA’dir. EA’yı grafiğe yükleyin, birkaç basit ayar yapın ve gerisini EA sizin için hallederken rahatlayın. Sadece 100 $ veya daha fazla bir depozito ile başlatılabilir. Zaman Dilimleri: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 Ticaret Enstrümanı: XAUUSD IntelliTrade AI , finansal piyasa traderları için özel olarak tasarlanmış verimli bir EA
Filtrele:
mrea59
1631
mrea59 2025.07.11 13:38 
 

Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA

İncelemeye yanıt