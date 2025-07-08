Sadece 1 kopya kaldı, fiyatı 799 USD. Bir sonraki fiyat 1399 USD olacak. Güncellemeleri takip edin ve kaçırmayın. Nihai fiyat 9999 USD olacak.

Canlı sinyal https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account



Karmaşık ayarlara gerek yok. Sadece grafiğe sürükleyin, EA otomatik olarak yerleşik en iyi parametreleri kullanacaktır. İşinizi bir kenara bırakın ve tatilinize çıkın, gerisini GoldenKnight halleder.



İşlem Aracı: XAUUSD (ALTIN)

Zaman Dilimi: M1

GoldenKnight, dikkatle tasarlanmış bir grid ticaret EA'sıdır, 20 yılı aşkın ticaret deneyimiyle ve sürekli optimizasyonla neredeyse mükemmel hale getirilmiştir. Yaratıcılarım, piyasa bilgisi ve profesyonel becerilerini kodumun her satırına entegre ederek, en iyi ticaret performansını sağlamamı garantileyen bir yapı oluşturmuşlardır.

GoldenKnight, baş ve kuyruk koruması yoluyla farklı emirleri ayarlayarak, pozisyonları bilimsel ve mantıklı bir şekilde yöneten benzersiz bir grid yöntemi kullanır.

EA Ayarları: Platform: ICMarkets (IC) önerilir

Bakiye: Minimum 200 USD, 1000 USD üzeri önerilir

Kaldıraç: Minimum 1:100, 1:500 üzeri önerilir

Hesap Türü: Hedge Hesabı

VPS: 7/24 saat çalışır



GoldenKnight'ın 2020 ile 2025 arasındaki tarihi geriye dönük testleri, 3000 USD'lik bir başlangıç bakiyesi ile faizsiz olarak nihai sonucun 104800 USD olduğunu, yani %3396.67 (34.93 kat) bir büyüme sağladığını göstermektedir. Neredeyse her gün işlem yapılmış ve toplamda 24.121 işlem gerçekleştirilmiştir! Maksimum çekilme oranı ise %3.58 olmuştur.





Uzun Vadeli Optimizasyon ve Teknik Destek:

GoldenKnight, düzenli algoritma optimizasyonları ve sürüm güncellemeleri ile sürekli değişen piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde güncellenir. Ayrıca, yüksek kaliteli teknik destek de sunmaktadır. Müşteri hizmetleri ekibimiz, karşılaşabileceğiniz herhangi bir sorunla hızlı bir şekilde yardımcı olacak ve EA'nın uzun vadeli stabilitesini ve verimliliğini garanti altına alacaktır.





