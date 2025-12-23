Risk Manager Panel Info

Le panneau de gestion des risques TPSpro est un outil pratique pour ceux qui souhaitent rester informés de l'état actuel de leur compte. Ce panneau fait partie de notre système de gestion des risques et est intégré à notre produit plus performant , TPSpro Risk Manager .

Le panneau comporte trois colonnes, chacune contenant des informations utiles. La première colonne affiche les informations du compte au début du mois en cours, indiquant le résultat global en pourcentage et dans la devise du dépôt. La deuxième colonne affiche le risque quotidien défini dans les paramètres. La troisième colonne affiche le statut actuel du compte.

La colonne Pénalités indique la présence d'une pénalité de temps (en cas de doublement de la perte journalière maximale).

Le panneau TPSpro Risk Manager est un indicateur multidevises. Il doit être appliqué au graphique d'une seule paire de devises !

Le panneau propose des paramètres d'apparence flexibles, permettant à chacun de choisir les couleurs optimales, la taille de la police, etc.

Le panneau d'informations comporte les paramètres personnalisables suivants :

Bloc n° 1 - Paramètres de base du conseiller

- Paramètres de base du conseiller Nombre maximum de commandes par jour - Nombre maximal de commandes par jour

- Nombre maximal de commandes par jour Nombre maximal d'ordres clôturés par Stop Loss - Nombre maximal d'ordres clôturés en moins ( hors commission et swap )

- Nombre maximal d'ordres clôturés en moins ( ) Risque quotidien maximal (en %) - Risque journalier maximal en pourcentage du dépôt

- Risque journalier maximal en pourcentage du dépôt Bloc n° 2 - Paramètres d'apparence

- Paramètres d'apparence Afficher le panneau d'informations ? - Afficher le panneau d'informations ?

- Afficher le panneau d'informations ? Coin graphique pour pièce jointe - Coin du graphique pour l'ancrage du panneau

- Coin du graphique pour l'ancrage du panneau Profit Color - Couleur du profit

- Couleur du profit Perte de couleur - Couleur de la perte

- Couleur de la perte Couleur des éléments inactifs - Couleur des éléments inactifs (statiques)

- Couleur des éléments inactifs (statiques) Couleur des éléments actifs - Couleur des éléments actifs

- Couleur des éléments actifs Texte en couleur - Couleur du texte

- Couleur du texte Fonte - Police

- Police Taille de la police - Taille de la police

- Taille de la police Frontière - Responsable de l'affichage du cadre du panneau

- Responsable de l'affichage du cadre du panneau Coordonnée X - Coordonnée X du panneau

- Coordonnée X du panneau Coordonnée Y - Coordonnée Y du panneau

- Coordonnée Y du panneau Largeur du panneau - Largeur du panneau (au cas où les nombres ne tiendraient pas dans les champs)







