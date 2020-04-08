Risk Manager Panel Info

TPSpro 리스크 관리자 패널은 현재 계정 상태를 파악하고자 하는 사용자에게 편리한 도구입니다. 이 패널은 당사의 리스크 관리 시스템의 일부이며, 더욱 강력한 TPSpro 리스크 관리자 제품에 통합되어 있습니다.
패널은 각각 유용한 정보를 담고 있는 세 개의 열로 구성되어 있습니다. 첫 번째 열에는 현재 월 초 기준 계좌 정보가 표시되며, 전체 수익률이 백분율로, 입금 통화가 함께 표시됩니다. 두 번째 열에는 설정에서 지정한 일일 위험도가 표시됩니다. 세 번째 열에는 현재 계좌 상태가 표시됩니다.
벌칙 항목에는 벌칙 시간(일일 최대 손실액이 두 배로 늘어나는 경우)이 표시됩니다.

TPSpro 리스크 관리자 패널은 다중 통화 지표입니다. 단일 통화 쌍 차트에 적용해야 합니다!

이 패널은 유연한 외관 설정 기능을 제공하므로 누구나 최적의 색상, 글꼴 크기 등을 선택할 수 있습니다.

정보 패널에는 다음과 같은 사용자 지정 가능한 매개변수가 있습니다.

  • 1번 블록   - 어드바이저의 기본 설정
  • 하루 최대 주문량   - 하루 최대 주문 건수
  • 최대 주문이 손절매로 마감되었습니다.   - 마이너스로 마감된 주문의 최대 개수(   수수료 및 환전 제외 )
  • 일일 최대 위험도(%)   - 예치금 대비 최대 일일 위험 비율
  • 2번 블록   - 외관 설정
  • 정보 패널을 표시하시겠습니까?   - 정보 패널을 표시하시겠습니까?
  • 첨부용 그래프 코너   - 패널 고정을 위한 그래프 코너
  • 이익 색상   - 수익 색상
  • 색 손실   - 상실의 색깔
  • 비활성 요소의 색상   - 비활성(정적) 요소의 색상
  • 활성 성분의 색상   - 활성 성분의 색상
  • 색상 텍스트   - 텍스트 색상
  • 세례반   - 글꼴
  • 글꼴 크기   - 글꼴 크기
  • 국경   - 패널 프레임 표시 담당
  • 좌표 X   - 패널의 X 좌표
  • 좌표 Y   - 패널 Y 좌표
  • 패널의 너비   - 패널 너비 (숫자가 입력란에 맞지 않을 경우)




