Smoothed Supertrend MT4
Smoothed Supertrend Göstergesi - Volatilite Tabanlı Trend Göstergesi ve Düzleştirme Fonksiyonu
Smoothed Supertrend Göstergesi, MetaTrader 4 için klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir varyantıdır. Ek bir düzleştirme fonksiyonunun entegrasyonu sayesinde piyasa gürültüsü azaltılır ve trend sinyallerinin kalitesi artırılır.
Teknik Açıklama: Gösterge, piyasa volatilitesini ölçmek için Average True Range (ATR) temel alır ve bunu fiyat verilerinin Hareketli Ortalama düzleştirmesiyle birleştirir. Ortaya çıkan çizgi mevcut trend yönünü gösterir ve volatilite değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlar.
Hesaplama Yöntemi:
- Fiyatların Hareketli Ortalamasını (MA) hesaplayın
- N periyot boyunca Average True Range (ATR) hesaplayın
- Üst ve alt bantları hesaplayın:
- Üst Bant = MA + (ATR × Çarpan)
- Alt Bant = MA - (ATR × Çarpan)
- Bantlara göre kapanış fiyatı pozisyonuna dayalı trend belirleme
- Adım Mantığı: Çizgiler yalnızca trend dönüşünde değişir
Giriş Parametreleri:
- ATR_Period (Varsayılan: 10) - ATR hesaplaması için periyot sayısı
- ATR_Multiplier (Varsayılan: 3.0) - Bant genişliği için çarpan
- Smoothing_Period (Varsayılan: 5) - Fiyat düzleştirme için periyot sayısı
- MA_Method (Varsayılan: SMA) - Hareketli Ortalama yöntemi (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (Varsayılan: Mavi) - Yükseliş trendi rengi
- Bearish_Color (Varsayılan: Kırmızı) - Düşüş trendi rengi
- Line_Width (Varsayılan: 2) - Çizgi genişliği
Sinyal Üretimi:
- Yükseliş Sinyali: Kapanış fiyatı aşağıdan yukarıya Alt Bantı geçer
- Düşüş Sinyali: Kapanış fiyatı yukarıdan aşağıya Üst Bantın altına iner
Trend Mantığı:
- Yükseliş Trendi: Gösterge fiyatın altında mavi çizgi gösterir
- Düşüş Trendi: Gösterge fiyatın üstünde kırmızı çizgi gösterir
- Trend değişikliği yalnızca bantların ötesinde onaylanmış kapanışla gerçekleşir
- Devam eden trendler sırasında erken sinyal tersine dönüşü yok
Uygulama Stratejileri:
- Trend Takibi: Supertrend çizgisine geri çekilmelerde giriş
- Trend Değişimi: Çizgi renk değişiminde giriş
- Stop-Loss: Supertrend çizgisinde konumlandırma
- Birleştirilebilir: Momentum göstergeleri, Hacim analizi, Destek/Direnç
Teknik Özellikler:
- Yeniden Çizim Yok: Onaylanmış sinyaller geriye dönük olarak değiştirilmez
- Her tik'te gerçek zamanlı hesaplama
- Düşük hesaplama gücü için optimize edilmiş
- Tüm MT4 sürümleriyle uyumlu
- Tüm zaman dilimlerinde çalışır (M1'den MN1'e)
- Tüm ticaret enstrümanları desteklenir
Klasik Supertrend'e Göre Avantajlar:
- Çift düzleştirme ile azaltılmış yanlış sinyaller
- Farklı piyasalar için uyarlanabilir düzleştirme yöntemleri
- Volatil piyasalarda daha istikrarlı trend tanımlama
- Daha az erken trend değişimi
Kurulum:
- Gösterge dosyasını (.mq4 veya .ex4) MQL4/Indicators klasörüne kopyalayın
- MetaTrader 4'ü yeniden başlatın veya MetaEditor'ı açın ve derleyin (F7)
- Navigator'ı açın (Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Smoothed Supertrend'i grafiğe sürükleyin ve bırakın
- Parametreleri ticaret stratejisine göre ayarlayın
Önerilen Ayarlar:
- Scalping (M1-M5): ATR 8, Çarpan 2.5, Düzleştirme 3
- Day Trading (M15-H1): ATR 10, Çarpan 3.0, Düzleştirme 5 (Varsayılan)
- Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Çarpan 3.5, Düzleştirme 7
Risk Uyarısı: Finansal araçların ticareti önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırılan sermayenin kaybı mümkündür. Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu gösterge yatırım tavsiyesi oluşturmaz ve yalnızca kapsamlı bir ticaret stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır. Kullanıcılar kendi ticaret kararlarından tamamen sorumludur.
Destek ve Güncellemeler: Teknik sorular veya sorunlar için lütfen MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden geliştiriciye başvurun. Güncellemeler MQL5 Market üzerinden otomatik olarak sağlanır.