Smoothed Supertrend MT4

Smoothed Supertrend Göstergesi - Volatilite Tabanlı Trend Göstergesi ve Düzleştirme Fonksiyonu

Smoothed Supertrend Göstergesi, MetaTrader 4 için klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir varyantıdır. Ek bir düzleştirme fonksiyonunun entegrasyonu sayesinde piyasa gürültüsü azaltılır ve trend sinyallerinin kalitesi artırılır.

Teknik Açıklama: Gösterge, piyasa volatilitesini ölçmek için Average True Range (ATR) temel alır ve bunu fiyat verilerinin Hareketli Ortalama düzleştirmesiyle birleştirir. Ortaya çıkan çizgi mevcut trend yönünü gösterir ve volatilite değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlar.

Hesaplama Yöntemi:

Fiyatların Hareketli Ortalamasını (MA) hesaplayın N periyot boyunca Average True Range (ATR) hesaplayın Üst ve alt bantları hesaplayın: Üst Bant = MA + (ATR × Çarpan)

Alt Bant = MA - (ATR × Çarpan) Bantlara göre kapanış fiyatı pozisyonuna dayalı trend belirleme Adım Mantığı: Çizgiler yalnızca trend dönüşünde değişir

Giriş Parametreleri:

ATR_Period (Varsayılan: 10) - ATR hesaplaması için periyot sayısı

ATR_Multiplier (Varsayılan: 3.0) - Bant genişliği için çarpan

Smoothing_Period (Varsayılan: 5) - Fiyat düzleştirme için periyot sayısı

MA_Method (Varsayılan: SMA) - Hareketli Ortalama yöntemi (SMA, EMA, SMMA, LWMA)

Bullish_Color (Varsayılan: Mavi) - Yükseliş trendi rengi

Bearish_Color (Varsayılan: Kırmızı) - Düşüş trendi rengi

Line_Width (Varsayılan: 2) - Çizgi genişliği

Sinyal Üretimi:

Yükseliş Sinyali: Kapanış fiyatı aşağıdan yukarıya Alt Bantı geçer

Düşüş Sinyali: Kapanış fiyatı yukarıdan aşağıya Üst Bantın altına iner

Trend Mantığı:

Yükseliş Trendi: Gösterge fiyatın altında mavi çizgi gösterir

Düşüş Trendi: Gösterge fiyatın üstünde kırmızı çizgi gösterir

Trend değişikliği yalnızca bantların ötesinde onaylanmış kapanışla gerçekleşir

Devam eden trendler sırasında erken sinyal tersine dönüşü yok

Uygulama Stratejileri:

Trend Takibi: Supertrend çizgisine geri çekilmelerde giriş Trend Değişimi: Çizgi renk değişiminde giriş Stop-Loss: Supertrend çizgisinde konumlandırma Birleştirilebilir: Momentum göstergeleri, Hacim analizi, Destek/Direnç

Teknik Özellikler:

Yeniden Çizim Yok: Onaylanmış sinyaller geriye dönük olarak değiştirilmez

Her tik'te gerçek zamanlı hesaplama

Düşük hesaplama gücü için optimize edilmiş

Tüm MT4 sürümleriyle uyumlu

uyumlu Tüm zaman dilimlerinde çalışır (M1'den MN1'e)

Tüm ticaret enstrümanları desteklenir

Klasik Supertrend'e Göre Avantajlar:

Çift düzleştirme ile azaltılmış yanlış sinyaller

Farklı piyasalar için uyarlanabilir düzleştirme yöntemleri

Volatil piyasalarda daha istikrarlı trend tanımlama

Daha az erken trend değişimi

Kurulum:

Gösterge dosyasını (.mq4 veya .ex4) MQL4/Indicators klasörüne kopyalayın MetaTrader 4'ü yeniden başlatın veya MetaEditor'ı açın ve derleyin (F7) Navigator'ı açın (Ctrl+N) → Indicators → Custom Smoothed Supertrend'i grafiğe sürükleyin ve bırakın Parametreleri ticaret stratejisine göre ayarlayın

Önerilen Ayarlar:

Scalping (M1-M5): ATR 8, Çarpan 2.5, Düzleştirme 3

Day Trading (M15-H1): ATR 10, Çarpan 3.0, Düzleştirme 5 (Varsayılan)

Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Çarpan 3.5, Düzleştirme 7

Risk Uyarısı: Finansal araçların ticareti önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırılan sermayenin kaybı mümkündür. Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu gösterge yatırım tavsiyesi oluşturmaz ve yalnızca kapsamlı bir ticaret stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır. Kullanıcılar kendi ticaret kararlarından tamamen sorumludur.

Destek ve Güncellemeler: Teknik sorular veya sorunlar için lütfen MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden geliştiriciye başvurun. Güncellemeler MQL5 Market üzerinden otomatik olarak sağlanır.