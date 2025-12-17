Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Il Risk/Reward Tool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per rivoluzionare il modo in cui pianifichi, visualizzi ed esegui le operazioni in MetaTrader 5. Che tu sia un trader discrezionale che apprezza una gestione precisa del rischio o uno sviluppatore di strategie che ha bisogno di testare visivamente le configurazioni di trading, questo strumento fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'interfaccia elegante e intuitiva.

A differenza dei calcolatori di posizione di base, il Risk/Reward Tool combina la pianificazione visiva delle operazioni con capacità di esecuzione istantanea, monitoraggio dei profitti/perdite in tempo reale e funzionalità complete di gestione delle operazioni. Lo strumento è completamente compatibile con lo Strategy Tester di MT5, permettendoti di praticare la tua strategia di trading e perfezionare il tuo approccio senza rischiare capitale reale.

Il manuale completo dello strumento è disponibile qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Funzionalità Principali

Pianificazione Visiva delle Operazioni

Linee di ingresso, stop loss e take profit interattive con trascinamento

Zone rischio/rendimento codificate per colore che si aggiornano in tempo reale quando modifichi i parametri dell'operazione

Calcolo automatico dello stop loss basato su ATR per il dimensionamento della posizione adattato alla volatilità

Rapporto rischio/rendimento configurabile con rappresentazione visiva

Supporto per ordini a mercato e ordini pendenti (limit/stop) in base alla posizione della linea di ingresso

Dimensionamento Intelligente della Posizione

Rischio come percentuale del saldo del conto o importo monetario fisso

Calcolo della dimensione del lotto in tempo reale che si aggiorna quando sposti lo stop loss

Rischio regolabile con comodi pulsanti su/giù o inserimento diretto

Normalizzazione automatica del lotto secondo le specifiche del tuo broker

Esecuzione Operazioni con Un Click

Esecuzione istantanea di ordini a mercato con dimensione della posizione pre-calcolata

Posizionamento automatico di ordini pendenti quando l'ingresso è impostato lontano dal prezzo corrente

Interruttore modalità Ordine a Mercato per esecuzione istantanea al prezzo corrente

Conferma visiva prima del posizionamento dell'operazione

Gestione Completa delle Operazioni

Pulsante Sposta a Pareggio per operazioni individuali

Funzione Pareggio Medio per posizioni multiple

Funzionalità di chiusura parziale con percentuale personalizzabile

Pulsante Chiudi Tutte le posizioni per uscita rapida

Chiudi la Posizione Più Redditizia per scalare le operazioni vincenti

Monitoraggio Operazioni in Tempo Reale

Visualizzazione profitti/perdite in tempo reale sul pannello di controllo

Etichette P/L delle singole operazioni sul grafico

Etichette importi SL/TP che mostrano perdita/profitto potenziale a ogni livello

Linea prezzo medio per posizioni multiple nella stessa direzione

Raggruppamento intelligente delle etichette per evitare grafici disordinati

Compatibilità con lo Strategy Tester

Funzionalità completa nello Strategy Tester Visuale di MT5

Linee SL/TP regolabili sugli ordini aperti per testare la gestione delle operazioni

Pratica la tua strategia senza rischiare denaro reale

Vantaggi e Benefici

Per la Gestione del Rischio

Non rischiare mai più di quanto previsto - il dimensionamento automatico della posizione garantisce un rischio costante per operazione

Le zone visive rischio/rendimento facilitano la valutazione della qualità dell'operazione prima dell'esecuzione

Gli stop basati su ATR si adattano automaticamente alla volatilità del mercato

Proteggi il tuo capitale con le funzioni di pareggio e chiusura parziale

Per l'Esecuzione delle Operazioni

Elimina gli errori di calcolo con il calcolo automatizzato della dimensione del lotto

Esegui operazioni più velocemente con il posizionamento ordini con un click

Riduci il trading emotivo pianificando visivamente gli ingressi prima di impegnarti

Supporto senza interruzioni per ordini a mercato e pendenti

Per la Gestione delle Operazioni

Gestisci più posizioni in modo efficiente con il tracciamento del prezzo medio

Blocca i profitti rapidamente con la funzionalità istantanea di pareggio

Esci gradualmente dalle operazioni vincenti con la funzione di chiusura parziale

Monitora tutte le posizioni a colpo d'occhio con la visualizzazione P/L in tempo reale

Per lo Sviluppo di Strategie