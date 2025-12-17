Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Il Risk/Reward Tool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per rivoluzionare il modo in cui pianifichi, visualizzi ed esegui le operazioni in MetaTrader 5. Che tu sia un trader discrezionale che apprezza una gestione precisa del rischio o uno sviluppatore di strategie che ha bisogno di testare visivamente le configurazioni di trading, questo strumento fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'interfaccia elegante e intuitiva.

A differenza dei calcolatori di posizione di base, il Risk/Reward Tool combina la pianificazione visiva delle operazioni con capacità di esecuzione istantanea, monitoraggio dei profitti/perdite in tempo reale e funzionalità complete di gestione delle operazioni. Lo strumento è completamente compatibile con lo Strategy Tester di MT5, permettendoti di praticare la tua strategia di trading e perfezionare il tuo approccio senza rischiare capitale reale.

Il manuale completo dello strumento è disponibile qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Funzionalità Principali

Pianificazione Visiva delle Operazioni

  • Linee di ingresso, stop loss e take profit interattive con trascinamento
  • Zone rischio/rendimento codificate per colore che si aggiornano in tempo reale quando modifichi i parametri dell'operazione
  • Calcolo automatico dello stop loss basato su ATR per il dimensionamento della posizione adattato alla volatilità
  • Rapporto rischio/rendimento configurabile con rappresentazione visiva
  • Supporto per ordini a mercato e ordini pendenti (limit/stop) in base alla posizione della linea di ingresso

Dimensionamento Intelligente della Posizione

  • Rischio come percentuale del saldo del conto o importo monetario fisso
  • Calcolo della dimensione del lotto in tempo reale che si aggiorna quando sposti lo stop loss
  • Rischio regolabile con comodi pulsanti su/giù o inserimento diretto
  • Normalizzazione automatica del lotto secondo le specifiche del tuo broker

Esecuzione Operazioni con Un Click

  • Esecuzione istantanea di ordini a mercato con dimensione della posizione pre-calcolata
  • Posizionamento automatico di ordini pendenti quando l'ingresso è impostato lontano dal prezzo corrente
  • Interruttore modalità Ordine a Mercato per esecuzione istantanea al prezzo corrente
  • Conferma visiva prima del posizionamento dell'operazione

Gestione Completa delle Operazioni

  • Pulsante Sposta a Pareggio per operazioni individuali
  • Funzione Pareggio Medio per posizioni multiple
  • Funzionalità di chiusura parziale con percentuale personalizzabile
  • Pulsante Chiudi Tutte le posizioni per uscita rapida
  • Chiudi la Posizione Più Redditizia per scalare le operazioni vincenti

Monitoraggio Operazioni in Tempo Reale

  • Visualizzazione profitti/perdite in tempo reale sul pannello di controllo
  • Etichette P/L delle singole operazioni sul grafico
  • Etichette importi SL/TP che mostrano perdita/profitto potenziale a ogni livello
  • Linea prezzo medio per posizioni multiple nella stessa direzione
  • Raggruppamento intelligente delle etichette per evitare grafici disordinati

Compatibilità con lo Strategy Tester

  • Funzionalità completa nello Strategy Tester Visuale di MT5
  • Linee SL/TP regolabili sugli ordini aperti per testare la gestione delle operazioni
  • Pratica la tua strategia senza rischiare denaro reale

Vantaggi e Benefici

Per la Gestione del Rischio

  • Non rischiare mai più di quanto previsto - il dimensionamento automatico della posizione garantisce un rischio costante per operazione
  • Le zone visive rischio/rendimento facilitano la valutazione della qualità dell'operazione prima dell'esecuzione
  • Gli stop basati su ATR si adattano automaticamente alla volatilità del mercato
  • Proteggi il tuo capitale con le funzioni di pareggio e chiusura parziale

Per l'Esecuzione delle Operazioni

  • Elimina gli errori di calcolo con il calcolo automatizzato della dimensione del lotto
  • Esegui operazioni più velocemente con il posizionamento ordini con un click
  • Riduci il trading emotivo pianificando visivamente gli ingressi prima di impegnarti
  • Supporto senza interruzioni per ordini a mercato e pendenti

Per la Gestione delle Operazioni

  • Gestisci più posizioni in modo efficiente con il tracciamento del prezzo medio
  • Blocca i profitti rapidamente con la funzionalità istantanea di pareggio
  • Esci gradualmente dalle operazioni vincenti con la funzione di chiusura parziale
  • Monitora tutte le posizioni a colpo d'occhio con la visualizzazione P/L in tempo reale

Per lo Sviluppo di Strategie

  • Testa la tua strategia di trading nello Strategy Tester prima di operare dal vivo
  • Pratica le tecniche di gestione delle operazioni senza rischio finanziario
  • Perfeziona il tuo timing di ingresso e uscita usando dati storici
  • Costruisci fiducia nel tuo approccio prima di impegnare capitale reale

Altri dall’autore
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilità
Il Risk/Reward Tool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per rivoluzionare il modo in cui pianifichi, visualizzi ed esegui le operazioni in MetaTrader 4. Che tu sia un trader discrezionale che apprezza una gestione precisa del rischio o uno sviluppatore di strategie che ha bisogno di testare visivamente le configurazioni di trading, questo strumento fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'interfaccia elegante e intuitiva. A differenza dei calcolatori di posizione di base,
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experts
Il Market Reversal Alerts EA è alimentato dall'indicatore omonimo (disponibile qui) e opera in base ai cambiamenti della struttura del mercato. Per impostazione predefinita, l'EA effettuerà uno scambio ogni volta che un avviso di inversione di mercato viene inviato dall'indicatore e scambierà tali avvisi in base alle condizioni e ai filtri impostati nelle impostazioni dell'EA. Disegna rettangoli di supporto mentre il prezzo si muove nella sua attuale direzione di tendenza e viene scambiato q
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicatori
Il profitto dalla struttura del mercato cambia quando il prezzo si inverte e si ritira. L'indicatore di avviso di inversione della struttura del mercato identifica quando una tendenza o un movimento di prezzo si sta avvicinando all'esaurimento e pronto a invertire. Ti avvisa dei cambiamenti nella struttura del mercato che in genere si verificano quando stanno per verificarsi un'inversione o un forte pullback. L'indicatore identifica inizialmente i breakout e lo slancio del prezzo, ogni volta c
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experts
Il Market Reversal Alerts EA è alimentato dall'indicatore omonimo ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) e opera in base ai cambiamenti della struttura del mercato. Per impostazione predefinita, l'EA effettuerà uno scambio ogni volta che un avviso di inversione di mercato viene inviato dall'indicatore e scambierà tali avvisi in base alle condizioni e ai filtri impostati nelle impostazioni dell'EA. Disegna rettangoli di supporto mentre il prezzo si muove nella sua attuale direzione
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Indicatori
L'indicatore di inversione ADR ti mostra a colpo d'occhio dove il prezzo è attualmente scambiato in relazione al suo normale intervallo medio giornaliero. Riceverai avvisi istantanei tramite pop-up, e-mail o push quando il prezzo supera la sua gamma media e livelli superiori a tua scelta in modo da poter saltare rapidamente a pullback e inversioni. L'indicatore disegna linee orizzontali sul grafico agli estremi dell'intervallo medio giornaliero e anche estensioni al di sopra di quei livelli a c
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Trasforma qualsiasi strategia di trading in una strategia di trading di posizione o scambia le comprovate strategie di trading di posizione basate su RSI e ADR, incluso il sistema di controllo automatizzato del prelievo per le posizioni che si muovono contro di te. Questo EA è un'evoluzione e una semplificazione dell'MRA EA che è stato utilizzato per molti anni per le strategie di trading di posizione insegnate sul sito web Market Structure Trader. Vedi il mio profilo per un collegamento al sit
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicatori
L'indicatore di inversione ADR ti mostra a colpo d'occhio dove il prezzo è attualmente scambiato in relazione al suo normale intervallo medio giornaliero. Riceverai avvisi istantanei tramite pop-up, e-mail o push quando il prezzo supera la sua gamma media e livelli superiori a tua scelta in modo da poter saltare rapidamente a pullback e inversioni. L'indicatore disegna linee orizzontali sul grafico agli estremi dell'intervallo medio giornaliero e anche estensioni al di sopra di quei livelli a c
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicatori
Un pattern grafico a triangolo simmetrico rappresenta un periodo di contrazione e consolidamento prima che il prezzo sia costretto a superare il rialzo o il crollo. Una rottura dalla linea di tendenza inferiore segna l'inizio di una nuova tendenza ribassista, mentre una rottura dalla linea di tendenza superiore indica l'inizio di una nuova tendenza rialzista. Ottieni la dashboard per monitorare contemporaneamente tutti gli strumenti e i periodi di tempo che scambi con schemi triangolari simmetr
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicatori
Il dashboard di avviso RSI / TDI ti consente di monitorare gli RSI contemporaneamente (selezionabili da te) su ogni coppia principale scambiata. Puoi usarlo in due modi: 1. Seleziona più intervalli di tempo e il trattino ti mostrerà quando ci sono più intervalli di tempo estesi oltre le normali condizioni di trading. Un ottimo indicatore del fatto che il prezzo ha spinto al massimo di recente poiché ha raggiunto un livello di ipercomprato o ipervenduto su più intervalli di tempo, quindi un r
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicatori
Il dashboard di avviso ADR ti mostra a colpo d'occhio dove il prezzo è attualmente scambiato in relazione al suo normale intervallo medio giornaliero. Riceverai avvisi istantanei tramite pop-up, e-mail o push quando il prezzo supera la sua gamma media e livelli superiori a tua scelta in modo da poter saltare rapidamente a pullback e inversioni. Il trattino è progettato per essere posizionato su un grafico vuoto e semplicemente sedersi in background e avvisarti quando i livelli vengono raggiunti
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Indicatori
Disegna automaticamente i livelli di supporto e resistenza PIÙ i gap delle candele di propulsione sul vostro grafico, in modo da poter vedere dove il prezzo potrebbe dirigersi successivamente e/o potenzialmente invertire. Questo indicatore è stato progettato per essere utilizzato come parte della metodologia di trading di posizione insegnata sul mio sito web (The Market Structure Trader) e visualizza informazioni chiave per il targeting e le potenziali entrate. L'indicatore presenta 2 funzion
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experts
Trasforma qualsiasi strategia di trading in una strategia di trading di posizione o scambia le comprovate strategie di trading di posizione basate su RSI e ADR, incluso il sistema di controllo automatizzato del prelievo per le posizioni che si muovono contro di te. Questo EA è un'evoluzione e una semplificazione dell'MRA EA che è stato utilizzato per molti anni per le strategie di trading di posizione insegnate sul sito web Market Structure Trader. Vedi il mio profilo per un collegamento al sit
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicatori
Il profitto dalla struttura del mercato cambia quando il prezzo si inverte e si ritira. L'indicatore di avviso di inversione della struttura del mercato identifica quando una tendenza o un movimento di prezzo si sta avvicinando all'esaurimento e pronto a invertire. Ti avvisa dei cambiamenti nella struttura del mercato che in genere si verificano quando stanno per verificarsi un'inversione o un forte pullback. L'indicatore identifica inizialmente i breakout e lo slancio del prezzo, ogni volta c
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicatori
Questa dashboard è uno strumento di avviso da utilizzare con l'indicatore di inversione della struttura del mercato. Il suo scopo principale è avvisarti di opportunità di inversione su intervalli di tempo specifici e anche di ripetere i test degli avvisi (conferma) come fa l'indicatore. Il dashboard è progettato per essere posizionato su un grafico da solo e funzionare in background per inviarti avvisi sulle coppie e sui tempi scelti. È stato sviluppato dopo che molte persone hanno richiesto un
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experts
Approfitta delle mosse esplosive che si verificano all'apertura degli indici azionari e concediti un vantaggio attuabile ogni giorno. Il breakout dell'intervallo di apertura EA può essere modificato a proprio piacimento per catturare le tendenze che si formano subito dopo l'apertura ogni giorno sui principali indici azionari come DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Queste aperture si verificano ogni giorno alla stessa ora, quindi sai quando si verificherà la volatilità e spesso subito dopo l'apertura di
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experts
Approfitta delle mosse esplosive che si verificano all'apertura degli indici azionari e concediti un vantaggio attuabile ogni giorno. Il breakout dell'intervallo di apertura EA può essere modificato a proprio piacimento per catturare le tendenze che si formano subito dopo l'apertura ogni giorno sui principali indici azionari come DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Queste aperture si verificano ogni giorno alla stessa ora, quindi sai quando si verificherà la volatilità e spesso subito dopo l'apertura di
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicatori
Un pattern grafico a triangolo simmetrico rappresenta un periodo di contrazione e consolidamento prima che il prezzo sia costretto a superare il rialzo o il crollo. Una rottura dalla linea di tendenza inferiore segna l'inizio di una nuova tendenza ribassista, mentre una rottura dalla linea di tendenza superiore indica l'inizio di una nuova tendenza rialzista. Versione MT4 disponibile qui: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Questo indicatore identifica questi modelli e ti avvisa qua
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicatori
Questa dashboard è uno strumento di avviso da utilizzare con l'indicatore di inversione della struttura del mercato. Il suo scopo principale è avvisarti di opportunità di inversione su intervalli di tempo specifici e anche di ripetere i test degli avvisi (conferma) come fa l'indicatore. Il dashboard è progettato per essere posizionato su un grafico da solo e funzionare in background per inviarti avvisi sulle coppie e sui tempi scelti. È stato sviluppato dopo che molte persone hanno richiesto un
Stock Index Hedge EA
LEE SAMSON
5 (1)
Experts
Approfitta della volatilità di apertura dei principali indici azionari e approfitta dei movimenti improvvisi che si creano nei momenti in cui il mercato si stacca alla campana di apertura. L'obiettivo delle strategie è semplicemente quello di trarre vantaggio da quei giorni in cui il mercato si muove velocemente e con forza in una direzione all'apertura e alla banca che si muove. Se il mercato si apre debole e senza direzione, l’EA blocca una perdita di copertura e attende che il mercato decida
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Approfitta della volatilità di apertura dei principali indici azionari e approfitta dei movimenti improvvisi che si creano nei momenti in cui il mercato si stacca alla campana di apertura. L'obiettivo delle strategie è semplicemente quello di trarre vantaggio da quei giorni in cui il mercato si muove velocemente e con forza in una direzione all'apertura e alla banca che si muove. Se il mercato si apre debole e senza direzione, l’EA blocca una perdita di copertura e attende che il mercato decida
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicatori
Disegna automaticamente i livelli di supporto e resistenza PIÙ i gap delle candele di propulsione sul vostro grafico, in modo da poter vedere dove il prezzo potrebbe dirigersi successivamente e/o potenzialmente invertire. Questo indicatore è stato progettato per essere utilizzato come parte della metodologia di trading di posizione insegnata sul mio sito web (The Market Structure Trader) e visualizza informazioni chiave per il targeting e le potenziali entrate. MT4 Version:  https://www.mql5.c
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicatori
Il dashboard di avviso ADR ti mostra a colpo d'occhio dove il prezzo è attualmente scambiato in relazione al suo normale intervallo medio giornaliero. Riceverai avvisi istantanei tramite pop-up, e-mail o push quando il prezzo supera la sua gamma media e livelli superiori a tua scelta in modo da poter saltare rapidamente a pullback e inversioni. Il trattino è progettato per essere posizionato su un grafico vuoto e semplicemente sedersi in background e avvisarti quando i livelli vengono raggiunti
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicatori
The Strat Dashboard - Scanner Multi-Simbolo per la Strategia “The Strat” di Rob Smith Trasforma il tuo trading con l’analisi multi-simbolo in tempo reale The Strat Dashboard è un indicatore professionale e potente, progettato specificamente per i trader che utilizzano la famosa metodologia “The Strat” di Rob Smith. Monitora simboli illimitati su più timeframe, individua configurazioni ad alta probabilità all’istante e non perdere mai un pattern operativo importante. MT4 Version :-   https://w
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicatori
INFINE! Un indicatore stocastico per MT4 che mostra più intervalli di tempo su un grafico! Visualizza istantaneamente la posizione effettiva delle linee principali e del segnale in 4 intervalli di tempo separati per aiutarti a prendere decisioni di trading informate. Un vero indicatore stocastico MTF per i trader che hanno bisogno di vedere visivamente ciò che l'indicatore sta dicendo loro su più intervalli di tempo, senza frecce che basta puntare verso l'alto o verso il basso o i numeri visual
FREE
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicatori
Il dashboard di avviso RSI / TDI ti consente di monitorare gli RSI contemporaneamente (selezionabili da te) su ogni coppia principale scambiata. Puoi usarlo in due modi: 1. Seleziona più intervalli di tempo e il trattino ti mostrerà quando ci sono più intervalli di tempo estesi oltre le normali condizioni di trading. Un ottimo indicatore del fatto che il prezzo ha spinto al massimo di recente poiché ha raggiunto un livello di ipercomprato o ipervenduto su più intervalli di tempo, quindi un r
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilità
Prendi il controllo del tuo portafoglio forex. Vedi istantaneamente dove ti trovi, cosa sta funzionando e cosa ti sta causando dolore! VERSIONE MT5 DISPONIBILE QUI: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Il dashboard di Trade Manager è progettato per mostrarti a colpo d'occhio dove si trova attualmente ogni posizione che hai nel mercato forex e rendere più facile la comprensione della gestione del rischio e dell'esposizione alle valute. Per i trader che scalano gradualmente il mercato co
The Strat Dashboard
LEE SAMSON
Indicatori
The Strat Dashboard - Scanner Multi-Simbolo per la Strategia “The Strat” di Rob Smith Trasforma il tuo trading con l’analisi multi-simbolo in tempo reale The Strat Dashboard è un indicatore professionale e potente, progettato specificamente per i trader che utilizzano la famosa metodologia “The Strat” di Rob Smith. Monitora simboli illimitati su più timeframe, individua configurazioni ad alta probabilità all’istante e non perdere mai un pattern operativo importante. MT5 Version :-  https://ww
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione