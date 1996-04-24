Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Risk/Reward Toolは、MetaTrader 5でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。

基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT5ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。

ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT4版: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

主な機能

視覚的なトレード計画

  • ドラッグ＆ドロップ操作可能なエントリー、ストップロス、テイクプロフィットライン
  • トレードパラメータを調整するとリアルタイムで更新されるカラーコード化されたリスク/リワードゾーン
  • ボラティリティ調整されたポジションサイジングのためのATRベースの自動ストップロス計算
  • 視覚的表示付きの設定可能なリスク/リワード比率
  • エントリーライン位置に基づく成行注文と指値注文（リミット/ストップ）の両方をサポート

インテリジェントなポジションサイジング

  • 口座残高の割合または固定金額としてのリスク設定
  • ストップロスを移動するとリアルタイムで更新されるロットサイズ計算
  • 便利な上下ボタンまたは直接入力による調整可能なリスク
  • ブローカーの仕様に合わせた自動ロット正規化

ワンクリックトレード執行

  • 事前計算されたポジションサイズでの即時成行注文執行
  • エントリーが現在価格から離れて設定された場合の自動指値注文配置
  • 現在価格での即時執行のための成行注文モード切り替え
  • トレード発注前の視覚的確認

包括的なトレード管理

  • 個別トレードの建値移動ボタン
  • 複数ポジションの平均建値機能
  • カスタマイズ可能な割合での部分決済機能
  • クイック退出のための全ポジション決済ボタン
  • 勝ちトレードのスケールアウトのための最も利益の出ているポジションの決済

リアルタイムトレードモニタリング

  • コントロールパネル上のライブ損益表示
  • チャート上の個別トレードP/Lラベル
  • 各レベルの潜在的損失/利益を表示するSL/TP金額ラベル
  • 同方向の複数ポジションの平均価格ライン
  • チャートの乱雑化を防ぐスマートラベルグルーピング

ストラテジーテスター互換性

  • MT5ビジュアルストラテジーテスターでの完全な機能
  • トレード管理テストのためのオープン注文の調整可能なSL/TPライン
  • 実際のお金をリスクにさらさずに戦略を練習

メリットと利点

リスク管理のために

  • 意図した以上のリスクを取らない - 自動ポジションサイジングにより、トレードごとに一貫したリスクを確保
  • 視覚的なリスク/リワードゾーンにより、執行前にトレード品質を簡単に評価
  • ATRベースのストップは市場のボラティリティに自動的に適応
  • 建値移動と部分決済機能で資金を保護

トレード執行のために

  • 自動化されたロットサイズ計算により計算エラーを排除
  • ワンクリック注文発注でより速くトレードを執行
  • コミットする前に視覚的にエントリーを計画することで感情的なトレードを削減
  • 成行注文と指値注文の両方をシームレスにサポート

トレード管理のために

  • 平均価格追跡で複数ポジションを効率的に管理
  • 即時建値移動機能で素早く利益を確定
  • 部分決済機能で勝ちトレードをスケールアウト
  • リアルタイムP/L表示ですべてのポジションを一目で監視

戦略開発のために

  • ライブ取引前にストラテジーテスターでトレード戦略をテスト
  • 財務リスクなしでトレード管理技術を練習
  • 過去データを使用してエントリーとエグジットのタイミングを改善
  • 実際の資金を投入する前にアプローチへの自信を構築

