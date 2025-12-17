Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

最后！ MT4的随机指标，可在一张图表上显示多个时间范围！立即在4个不同的时间范围内查看主线和信号线的实际位置，以帮助您做出有根据的交易决策。 一个真正的MTF随机指标，适合需要在多个时间范围内直观地看到指标告诉他们的交易者，没有向上或向下的箭头或显示的数字。 在时间范围之间不再轻拂即可查看其他随机指标的位置！留在您最喜欢的时间范围内，并获得所有内容的概述！ 不用再怀疑其他随机指标上的向上或向下箭头是主线还是信号线，或者它真正指向的角度是！ 不再有看起来不正确的MTF随机指标，因为它们被拉长或不准确，占用了宝贵的图表空间！ 从您的交易图表中查看是否在所有时间范围内都发生了交叉！ 特征 从M1到每月选择您喜欢的时间范围（总共最多4个） 并排显示的每个随机变量的最新部分 根据MT4随附的库存指示器完全可自定义的颜色，级别和参数 设置警报会告诉您所选的所有时间范围都超买或超卖的时间 集成的弹出，推送和电子邮件警报 与图表成比例，因此每个随机占据屏幕上可用空间的1/4 选择显示2个，3个或4个随机数，然后手动设置每个占用的宽度。 放大和缩小主图表，以与您偏好的市场观点保持一致 为

FREE