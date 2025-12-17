Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 5中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。

与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT5策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。

完整使用手册请访问：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT4版本：https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

主要功能

可视化交易规划

  • 可拖拽调整的入场、止损和止盈线
  • 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域
  • 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理
  • 可配置的风险收益比，带可视化显示
  • 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断

智能仓位计算

  • 以账户余额百分比或固定金额设置风险
  • 实时手数计算，随止损移动自动更新
  • 可通过上下按钮或直接输入调整风险
  • 自动按经纪商规格标准化手数

一键交易执行

  • 使用预计算仓位即时执行市价单
  • 入场价远离当前价格时自动放置挂单
  • 市价单模式切换，实现按当前价格即时执行
  • 下单前可视化确认

全面的交易管理

  • 单笔交易移动至保本按钮
  • 多仓位平均保本功能
  • 可自定义百分比的部分平仓功能
  • 一键全部平仓按钮快速退出
  • 平仓最盈利头寸，用于盈利交易的分批离场

实时交易监控

  • 控制面板上的实时盈亏显示
  • 图表上每笔交易的盈亏标签
  • 显示各级别潜在亏损/盈利的止损/止盈金额标签
  • 同方向多仓位的平均价格线
  • 智能标签分组，防止图表混乱

策略测试器兼容性

  • 在MT5可视化策略测试器中完全功能可用
  • 可调整已开订单的止损/止盈线，测试交易管理
  • 无需冒真实资金风险即可练习策略

优势与好处

风险管理方面

  • 永不超出预期风险——自动仓位计算确保每笔交易风险一致
  • 可视化风险/收益区域让您在执行前轻松评估交易质量
  • 基于ATR的止损自动适应市场波动
  • 通过保本和部分平仓功能保护您的资金

交易执行方面

  • 通过自动手数计算消除计算错误
  • 一键下单让交易执行更快
  • 通过在下单前可视化规划入场来减少情绪化交易
  • 无缝支持市价单和挂单

交易管理方面

  • 通过平均价格追踪高效管理多个仓位
  • 使用即时保本功能快速锁定利润
  • 使用部分平仓功能从盈利交易中分批退出
  • 通过实时盈亏显示一目了然地监控所有仓位

策略开发方面

  • 在实盘交易前使用策略测试器测试您的交易策略
  • 无财务风险地练习交易管理技术
  • 使用历史数据完善入场和出场时机
  • 在投入真实资金前建立对方法的信心

推荐产品
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
实用工具
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
Reflection Candles Chart
Jinsong Zhang
实用工具
这个工具用于产生某个货币对的K线倒影图表，适用于外汇交易。 例如货币对为EURUSD，则会生成一个名为EURUSD_ref的自定义货币对，并打开该货币对的图表。自定义货币对的价格是原来货币对的价格的倒数，即相当于一个新货币对USDEUR，其价格K线图看起来就象EURUSD图表的倒影或者镜像。 用法很简单，将它放到随便某个图表上，新的图表就会打开，然后实时地画出对应的价格K线图。但是不可以将应用加载到由指标生成的倒影图表上运行。  =================================================================================== ==========================================================================
Simple Trading Controller
Pierpaolo De Nicolo
4.67 (3)
实用工具
The "Simple Trading Controller" for MetaTrader 5 sets a new standard for speed and efficiency in opening and closing market positions. Crafted with a clean and intuitive design, this tool is a response to the specific needs of traders, ensuring a seamless and rapid trading experience. All it provides is: Quick BUY and SELL Buttons Open multiple operations at the same time Set Trade Size Set Stop Loss Take Profit Points Close All Positions Let's go and see the advantages of using "Simple Trading
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Binaries Trend Analyzer Educational Tool
Juan Manuel Scandizzo
实用工具
English: Binarias_Script.mq5 is a technical script designed for binary options traders who wish to evaluate the market from a multi-timeframe, multi-indicator perspective (M15, M5, M1). This tool does not trade , but rather provides a structured signal assessment for manual decision-making. ️ Highlighted Features: CALL/PUT signal analysis with confidence percentages. Validations include: EMA21, MACD, RSI, ADX, ATR, CCI, Donchian Channel, volume, and structure. On-screen output with clear si
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
RunwiseFX Panel plus Configurable Automation
Runwise Limited
3.67 (3)
实用工具
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
实用工具
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
实用工具
This Tradepanel is an Utility for Traders Who want ot use Basic MoneyManagement for Calculation of Lotsize  I have created the basic edition only to give an Overview with Limited Functionality Full Features are available with  Auto TradePanel  Pro. (This is Only Because it can not be Tested in Strategy Tester ).  Complete Description is available at  "Auto TradePanel Pro".  in This Version Basic Functionality ( Calculation of Lotsize ) open /close Positions is working in the same way as in Pro
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Trade Panel For Strategy Tester MT5
Salman Soltaniyan
实用工具
It's a trading dashboard appears on strategy tester, allows you to backtest your own strategies, testing them on multiple symbols and timeframes. It is equipped with useful features such as risk management, trailing stops, breakeven points, and more, enabling you to evaluate and refine your strategies effectively. Trading panels are typically designed to facilitate real-time trading and may not function properly on a strategy tester. However, this particular trading panel is specifically designe
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 5 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
实用工具
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
实时价格和总利润显示指标 完美适用于实盘交易和屏幕分享 专为日内交易者、剥头皮交易者和实时交易直播会话设计 这个专业指标直接在您的图表上提供实时价格显示和综合利润跟踪 - 对于高频交易和实时交易广播至关重要。 核心功能 实时价格显示 每秒更新实时买价 所有品种类型的专业格式化 黄金/XAU的特殊格式化 大型清晰显示，完美适合屏幕分享 日内交易决策的即时价格更新 综合利润跟踪 来自交易历史的账户总利润 交易平仓时的实时利润更新 自定义额外利润金额 包含佣金和库存费 带正负指标的专业利润格式化 性能优化 智能缓存系统 - 最小CPU使用 1秒更新间隔 - 闪电般快速 高效的基于定时器的更新 实时交易监控 专业错误处理 高级自定义 可调节字体名称和大小 盈亏自定义颜色 图表上任意位置的灵活定位 专业角落锚定 关键词： 实时价格显示，实时利润追踪器，交易利润指标，账户监视器，日内交易工具，剥头皮指标，直播显示，屏幕分享工具，高频交易，外汇指标，黄金价格显示，利润计算器，实时更新，实时图表显示，交易表现监视器，MT5指标，MetaTrader 5工具
FREE
Trade Panel Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
实用工具
贸易面板 OSW METATRADE 5 该面板将帮助您下市价单，让您可以根据帐户中建立的货币查看每项操作的成本。 功能手册： 1) 使用按钮或书面选择止损（您可以激活或停用选项以放置它）。 2) 选择一个 TAKEPROFIT，使用按钮或书面形式（您可以激活或停用选项以放置它）。 3) 选择一个音量，用 或 按钮书写。 4) 选择“按市价”，订单按市价执行。 5) 如果要对订单进行编程，请选择“编程”。 6) 如果“程序”选项处于活动状态，将创建一个价格标签，您可以使用该价格标签选择要编程操作的价格（按钮在 LIMIT 和 STOP 之间变化，取决于标签的位置. 7) 在选择器中你必须输入SELL 或BUY 的订单，按钮自动变化，无论操作是按市场执行，还是按计划执行。 8) 单击按钮，您无需执行任何其他操作即可下订单。 9) 根据经纪商的说法，在指标窗口的底部，您会找到您所在市场的其他数据。 10）如果你能想到任何额外的功能，评论它，如果可能的话，把它添加到面板中。
Mt5 to Telegram notif
Naeem Rehman Lakha
实用工具
MT5 Telegram Notifier — Real-Time Account Monitoring Stay informed and in control of your trading account from anywhere. This utility Expert Advisor sends instant notifications and detailed reports directly to your Telegram chat. Key Benefits Real-Time Alerts : Receive notifications when positions open, close, or pending orders change. Risk Management : Margin level alerts help you act before critical thresholds. Hedging Support : Displays every position individually using ticket-based logic. O
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Traders Club Clock for MT5
Koji Kobayashi
5 (1)
实用工具
Traders Club Clock for MT5 Readme ローソク足のすぐ横にその時間足での 残り時間とスプレッドを表示します。 ※残り時間はサーバ時間から計算しています。 月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足 で表示可能となっております。 ※スプレッド値ポイント単位での表示になります。 ※時間の更新はティック毎ではなく1秒 毎 に更新するようにしています。   一目で残り時間とスプレッドを確認できます。 機能: 使用しているフォント種類を変更できます。 使用しているフォントサイズを変更できます。 表示しているテキストの色を変更できます。 スプレッド表示を非表示にすることができます。 表示する位置を変更することが出来ます。
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
实用工具
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
FREE
Simple Risk Manager MT5
Cecilia Wambui Mundia
实用工具
>>>>> The Ultimate Safety Net for Your Trading Account <<<<< Simple Risk Manager is a professional utility EA that automatically protects and enhances your trading with sophisticated risk management - without interfering with your trading strategy. Key Features: Automatic Stop Loss & Take Profit Management - Instantly applies your predefined SL/TP to every new position, even those opened manually or by other EAs. Intelligent Trailing Stop System - Secures your profits with a customizable tr
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
实用工具
Daily PnL Notifier – Get Telegram alerts when your daily profit or loss target is reached! Looking for a simple, fast, and reliable way to monitor your daily performance on MetaTrader 5? Daily PnL Notifier is the tool you need. ️ Key features : Sends an instant Telegram notification when your account hits a custom profit or loss threshold . Fully customizable : you set your own daily gain or loss limits. Ultra simple: minimal interface , no useless settings. Works on all accounts (demo or li
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
指标
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
BTC FootPrint and VolumeProfile on Binance Data
Jun Chuan Wang
实用工具
please contact me 210zyx@gmail.com if you want a short DEMO version or shorter subscription (like 1 Month for 10 USD) There already are some good EA's that can draw the FootPrint and Volume Profile, but they are using number of "ticks" as the unit of volume, which is not accurate. One tick sometimes can mean very large or very small volume and they should not be scaled to the same unit. The innovation of this EA is that it is able to draw the FootPrint and Volume Profile based on real Binance
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Fast Trade MT5
Alexey Valeev
5 (2)
实用工具
This trading panel has been developed for fast and comfortable operation of the financial markets. It is equipped with the necessary functions for manual and semi-automated trading. Due to the presence of the order trailing feature, trailing stop and automatic closure by equity, profit, time. You can use it to automate your trading system. All you have to do is open a position and set the parameters for maintenance, everything else will be handled by the EA. If you want to limit your losses, set
BVCandleStream
Katsura Yamanouchi
实用工具
Product name: BVCandleStream Overview Background service that automatically creates custom tick-based symbols (equal-tick bars) for scalping and price action analysis. It converts raw ticks of standard symbols into custom bars with a fixed number of ticks per bar, so you can apply any standard MT5 indicators or EAs to these synthetic tick charts. Key Features 1. Tick-Based Bar Generation Monitors the symbol of the open chart and automatically groups ticks into bars at the specified count ( InpT
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
实用工具
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
作者的更多信息
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（ https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 https://www.mql5.com/en/market/product/57892 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（可在此處獲得）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。  https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通過這個 EA 賺大錢，我很高興向您展示如何做。 EA 的 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 -   https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/marke
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 MT5 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/64477/ 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
指标
RSI / TDI 警报仪表板允许您一次监控您交易的每个主要货币对的 RSI（由您选择）。 您可以通过两种方式使用它： 1. 选择多个时间框架，当有多个时间框架超出正常交易条件时，破折号会显示给您。一个很好的指标表明价格最近在推高，因为它在多个时间范围内达到了超买或超卖水平，因此很快就会出现回调或逆转。 2. 使用一个时间框架（您最喜欢的交易）和多个 RSI 水平向您展示该时间框架内 RSI 扩展的强度。当价格在一个方向上非常猛烈地推动太长时间并且市场应该出现获利了结时，这是一种进行均值回归交易的好策略。在示例屏幕截图中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上扩展了 2 对，这比典型的价格走势要远得多，因此是做多的好机会。 当蜡烛在所选时间范围内收盘时，仪表板将提醒您选择水平的扩展条件（超买和​​超卖）。您可以同时监控 6 个单独的 RSI。您可以独立选择每个时间范围、类型以及超买和超卖水平。 此处提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66307 您可以立即查看任何货币对的状况，并选择那些准备好回调或反
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT5 Versions is here:  https://www.mql5.com/en/market/product/91232 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/75
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這意味
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Retracement - 最大回撤價格可以形成點 3,4 和 5 Fib 最小回撤 - 可以形成點 3,4 和 5 的最低迴撤價格 僅顯示最後信號 - 僅顯示最後
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/90502/ 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/751229 包含所
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 獲取儀表板以立即監控您為對稱三角形模式交易的所有工具和時間範圍！ https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/70006/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Ret
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構變化的指標運行儀表板。 儀表板僅允許您監控多個貨幣對和時間範圍，並在打開一個圖表時收到警報。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標的 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT4 版本在這裡： https://www.mql5.com/en/market/product/62751/ 指標輸入/設置： 調整
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
指标
RSI / TDI 警報儀表板允許您一次監控您交易的每個主要貨幣對的 RSI（由您選擇）。 您可以通過兩種方式使用它： 1. 選擇多個時間框架，當有多個時間框架超出正常交易條件時，破折號會顯示給您。一個很好的指標，表明價格最近在推高，因為它在多個時間框架內達到了超買或超賣水平，因此很快就會出現回調或逆轉。 2. 使用一個時間框架（您最喜歡的交易）和多個 RSI 水平向您展示該時間框架內 RSI 擴展的強度。當價格在一個方向上非常強烈地推動太長時間並且市場應該出現獲利了結時，這是一種進行均值回歸交易的好策略。在示例屏幕截圖中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上擴展了 2 對，這比典型的價格行為要遠得多，因此是做多的好機會。 當蠟燭在所選時間範圍內收盤時，儀表板將提醒您選擇水平的擴展條件（超買和超賣）。您可以同時監控 6 個單獨的 RSI。您可以獨立選擇每個時間範圍、類型以及超買和超賣水平。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62698 您可以立即查看任何貨幣對的狀況，並選擇那些準備好回調或反轉
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内继续移动。 2. 2.更重要的是，它们作为目标，因为这些区域往往会让其他大玩家的头寸 "越位"，价格在绝大多数情况下
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
指标
ADR 警报仪表板一目了然地向您显示当前价格相对于其正常平均每日范围的交易位置。当价格超过您选择的平均范围和高于它的水平时，您将通过弹出窗口、电子邮件或推送获得即时警报，以便您可以快速跳入回调和反转。破折号旨在放置在空白图表上，只需坐在背景中并在达到水平时提醒您，因此您无需坐下来观看甚至看！ 此处提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 新：现在还向您显示平均每周和每月范围，并提醒他们！ 获取在您的图表上绘制水平的 ADR 反转指标： https://www.mql5.com/en/market/product/64477 大约 60% 的时间价格在其正常的平均每日范围 (ADR) 内交易并推高这些水平通常是价格急剧波动的指标，通常会出现回调（获利了结）走势。您可以通过交易从每日范围的顶部或底部回落到最近的支撑位或阻力位来利用这些急剧波动。 收集了超过 20 年的历史数据，以找出主要外汇对和一系列交叉盘的价格超出特定 ADR 水平的平均百分比。该数据表明价格仅在 3% 的时间内超过其 ADR 的 200%
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT5 版本可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/65828 此處提供 EA：汽車交易市場反轉警報！ https://www.mql5.com/en/market/product/65383 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
专家
利用主要股指的开盘波动，并从市场开盘突破时的突然波动中获利。 这些策略的目标只是从市场在开盘时朝一个方向快速而猛烈移动的日子中受益，并控制这种变化。 如果市场开盘疲软且没有方向，EA 会锁定对冲损失并等待市场决定方向，然后再平仓。 股指对冲 EA 会在开盘前分析区间，并寻找理想的可交易距离，以便在市场开盘后朝任一方向快速波动时尝试兑现。 该策略适用于任何股票指数，如 DAX、DOW、NAS、S&P500 或 FTSE。 如果盘前区间太大或太小，它将跳过盘前价格走势并尝试突破最初的 5 分钟开盘区间。 此功能有助于在开盘时创造理想的交易条件，以避免在范围太窄的情况下出现拉锯，或者在范围太宽的情况下避免无法实现目标的可能性。 测试表明，理想的交易区间不低于 ADR 的 10%，且不高于 ADR 的 20%，以创造最大的机会在开盘时彻底突破并实现可实现的目标。 手册和策略说明在这里： https://www.mql5.com/en/blogs/post/754385/ EA 在开盘时进行 2 笔交易，如果成功，EA 会按照您选择的 R:R 比率在第一笔交易中获利，然后保护第二笔交易，同
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
指标
ADR 警報儀表板一目了然地向您顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。破折號旨在放置在空白圖表上，只需坐在背景中並在達到水平時提醒您，因此您無需坐下來觀看甚至看！ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 新：現在還向您顯示平均每周和每月範圍，並提醒他們！ 獲取在您的圖表上繪製水平的 ADR 反轉指標： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
指标
最后！ MT4的随机指标，可在一张图表上显示多个时间范围！立即在4个不同的时间范围内查看主线和信号线的实际位置，以帮助您做出有根据的交易决策。 一个真正的MTF随机指标，适合需要在多个时间范围内直观地看到指标告诉他们的交易者，没有向上或向下的箭头或显示的数字。 在时间范围之间不再轻拂即可查看其他随机指标的位置！留在您最喜欢的时间范围内，并获得所有内容的概述！ 不用再怀疑其他随机指标上的向上或向下箭头是主线还是信号线，或者它真正指向的角度是！ 不再有看起来不正确的MTF随机指标，因为它们被拉长或不准确，占用了宝贵的图表空间！ 从您的交易图表中查看是否在所有时间范围内都发生了交叉！ 特征 从M1到每月选择您喜欢的时间范围（总共最多4个） 并排显示的每个随机变量的最新部分 根据MT4随附的库存指示器完全可自定义的颜色，级别和参数 设置警报会告诉您所选的所有时间范围都超买或超卖的时间 集成的弹出，推送和电子邮件警报 与图表成比例，因此每个随机占据屏幕上可用空间的1/4 选择显示2个，3个或4个随机数，然后手动设置每个占用的宽度。 放大和缩小主图表，以与您偏好的市场观点保持一致 为
FREE
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
指标
The Strat Dashboard – Rob Smith 策略专用多符号模式扫描仪 以实时多符号 Strat 分析，提升您的交易表现 The Strat Dashboard 是一款强大、专业级别的指标，专为使用 Rob Smith 著名 “Strat” 交易方法的交易者设计。它可同时监控无限符号、跨多个时间框架，瞬间识别高概率设置，再也不会错过任何可操作的模式。 MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ 什么是 “The Strat”？ The Strat 是由 Rob Smith 开发的一种革命性价格行为交易策略，专注于识别特定的蜡烛图模式及其跨时间框架的关系。该方法根据蜡烛与之前蜡烛的互动，将每根蜡烛分类为编号类别，创造出一种通用语言，用于解读价格行为，可应用于任何市场、任何时间框架、任何时刻。 The Strat 蜡烛分类系统： 1 Bar (Inside Bar)：当前蜡烛的高点低于前一蜡烛的高点 且 低点高于前一蜡烛的低点 — 表示盘整 2 Bar (Directiona
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
指标
Multi-Timeframe ATR 指标是 MetaTrader 4 标准 ATR 指标的增强版，它允许交易者在当前图表上查看 任意时间框架 的波动性。与只显示当前图表时间框架 ATR 的普通版本不同，本指标可让您选择其他时间框架，例如在 M15 或 H1 图表上直接展示 日线 ATR 。 运行原理： 本指标从您选定的时间框架（如 H1、H4 或 D1）提取 ATR 值，并以与标准 ATR 相同的方式在独立窗口中绘制。它会自动将较高时间框架的条形对齐当前图表，使您在分析短周期走势时，了解更高周期的波动情况。同时，图表上还会显示一个 以点(pips)为单位 的当前 ATR 值标签，该值根据您的经纪商报价精度（2–6位小数）自动转换并四舍五入。 交易者实用用途： 跨时间框架波动性背景 — 在操作低周期图表时，监控高周期如日线或周线的 ATR，以判断市场何时处于扩张或收缩状态。 仓位规模制定 — 使用以 pips 表示的当前 ATR 值来设置止损或计算仓位规模，使其与市场波动性成比例。 交易时机把握 — ATR 上升时可确认突破或趋势阶段；ATR 下降时可警示合并阶段。 策略过滤器 —
FREE
筛选:
无评论
回复评论