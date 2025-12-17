Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
- LEE SAMSON
- Version: 1.0
- Activations: 10
Le Risk/Reward Tool est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour révolutionner la façon dont vous planifiez, visualisez et exécutez vos trades dans MetaTrader 5. Que vous soyez un trader discrétionnaire qui valorise une gestion précise des risques ou un développeur de stratégies qui a besoin de tester visuellement des configurations de trading, cet outil fournit tout ce dont vous avez besoin dans une interface élégante et intuitive.
Contrairement aux calculateurs de position basiques, le Risk/Reward Tool combine la planification visuelle des trades avec des capacités d'exécution instantanée, un suivi des profits/pertes en temps réel et des fonctionnalités complètes de gestion des trades. L'outil est entièrement compatible avec le Strategy Tester de MT5, vous permettant de pratiquer votre stratégie de trading et d'affiner votre approche sans risquer de capital réel.
Le manuel complet de l'outil est disponible ici : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/78020/
Fonctionnalités Clés
Planification Visuelle des Trades
- Lignes d'entrée, de stop loss et de take profit interactives en glisser-déposer
- Zones risque/récompense codées par couleur qui se mettent à jour en temps réel lorsque vous ajustez vos paramètres de trade
- Calcul automatique du stop loss basé sur l'ATR pour un dimensionnement de position ajusté à la volatilité
- Ratio risque/récompense configurable avec représentation visuelle
- Support des ordres au marché et des ordres en attente (limite/stop) basé sur la position de la ligne d'entrée
Dimensionnement Intelligent de Position
- Risque en pourcentage du solde du compte ou montant monétaire fixe
- Calcul de la taille du lot en temps réel qui se met à jour lorsque vous déplacez votre stop loss
- Risque ajustable avec des boutons haut/bas pratiques ou saisie directe
- Normalisation automatique du lot selon les spécifications de votre courtier
Exécution de Trade en Un Clic
- Exécution instantanée d'ordres au marché avec taille de position pré-calculée
- Placement automatique d'ordres en attente lorsque l'entrée est définie loin du prix actuel
- Commutateur de mode Ordre au Marché pour exécution instantanée au prix actuel
- Confirmation visuelle avant le placement du trade
Gestion Complète des Trades
- Bouton Déplacer au Seuil de Rentabilité pour les trades individuels
- Fonction Seuil de Rentabilité Moyen pour les positions multiples
- Fonctionnalité de fermeture partielle avec pourcentage personnalisable
- Bouton Fermer Toutes les positions pour une sortie rapide
- Fermer la Position la Plus Rentable pour sortir progressivement des trades gagnants
Suivi des Trades en Temps Réel
- Affichage des profits/pertes en direct sur le panneau de contrôle
- Étiquettes P/L de trade individuel sur le graphique
- Étiquettes de montants SL/TP montrant la perte/le profit potentiel à chaque niveau
- Ligne de prix moyen pour les positions multiples dans la même direction
- Regroupement intelligent des étiquettes pour éviter les graphiques encombrés
Compatibilité avec le Strategy Tester
- Fonctionnalité complète dans le Strategy Tester Visuel de MT5
- Lignes SL/TP ajustables sur les ordres ouverts pour tester la gestion des trades
- Pratiquez votre stratégie sans risquer d'argent réel
Avantages et Bénéfices
Pour la Gestion des Risques
- Ne risquez jamais plus que prévu - le dimensionnement automatique de position assure un risque constant par trade
- Les zones visuelles risque/récompense facilitent l'évaluation de la qualité du trade avant l'exécution
- Les stops basés sur l'ATR s'adaptent automatiquement à la volatilité du marché
- Protégez votre capital avec les fonctions de seuil de rentabilité et de fermeture partielle
Pour l'Exécution des Trades
- Éliminez les erreurs de calcul grâce au calcul automatisé de la taille du lot
- Exécutez les trades plus rapidement avec le placement d'ordres en un clic
- Réduisez le trading émotionnel en planifiant visuellement les entrées avant de vous engager
- Support transparent pour les ordres au marché et en attente
Pour la Gestion des Trades
- Gérez plusieurs positions efficacement avec le suivi du prix moyen
- Verrouillez les profits rapidement avec la fonctionnalité instantanée de seuil de rentabilité
- Sortez progressivement des trades gagnants avec la fonction de fermeture partielle
- Surveillez toutes les positions d'un coup d'œil avec l'affichage P/L en temps réel
Pour le Développement de Stratégies
- Testez votre stratégie de trading dans le Strategy Tester avant de trader en réel
- Pratiquez les techniques de gestion des trades sans risque financier
- Affinez votre timing d'entrée et de sortie en utilisant des données historiques
- Construisez la confiance dans votre approche avant d'engager du capital réel