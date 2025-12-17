Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Risk/Reward Tool은 MetaTrader 5에서 거래를 계획, 시각화 및 실행하는 방식을 혁신하도록 설계된 전문가급 Expert Advisor입니다. 정밀한 리스크 관리를 중시하는 재량 트레이더이든, 거래 설정을 시각적으로 테스트해야 하는 전략 개발자이든, 이 도구는 우아하고 직관적인 인터페이스에서 필요한 모든 것을 제공합니다.

기본적인 포지션 계산기와 달리, Risk/Reward Tool은 시각적 거래 계획을 즉각적인 실행 기능, 실시간 손익 모니터링 및 포괄적인 거래 관리 기능과 결합합니다. 이 도구는 MT5 전략 테스터와 완전히 호환되어 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 전략을 연습하고 접근 방식을 개선할 수 있습니다.

주요 기능

시각적 거래 계획

드래그 앤 드롭 방식의 진입, 손절 및 익절 라인

거래 매개변수를 조정할 때 실시간으로 업데이트되는 색상 구분된 리스크/리워드 영역

변동성 조정 포지션 사이징을 위한 ATR 기반 자동 손절 계산

시각적 표현이 포함된 설정 가능한 리스크/리워드 비율

진입 라인 위치에 따른 시장가 주문 및 예약 주문(지정가/역지정가) 모두 지원

지능형 포지션 사이징

계좌 잔액의 백분율 또는 고정 금액으로 리스크 설정

손절을 이동할 때 업데이트되는 실시간 랏 사이즈 계산

편리한 위/아래 버튼 또는 직접 입력으로 조정 가능한 리스크

브로커 사양에 맞는 자동 랏 정규화

원클릭 거래 실행

사전 계산된 포지션 사이즈로 즉각적인 시장가 주문 실행

진입이 현재 가격에서 떨어져 설정될 때 자동 예약 주문 배치

현재 가격에서 즉각 실행을 위한 시장가 주문 모드 토글

거래 배치 전 시각적 확인

포괄적인 거래 관리

개별 거래를 위한 본전 이동 버튼

다중 포지션을 위한 평균 본전 기능

사용자 정의 가능한 비율의 부분 청산 기능

빠른 청산을 위한 전체 포지션 청산 버튼

수익 거래 스케일 아웃을 위한 가장 수익성 높은 포지션 청산

실시간 거래 모니터링

제어판의 실시간 손익 표시

차트의 개별 거래 P/L 라벨

각 레벨의 잠재적 손실/이익을 보여주는 SL/TP 금액 라벨

동일 방향 다중 포지션의 평균 가격 라인

차트 혼잡을 방지하는 스마트 라벨 그룹화

전략 테스터 호환성

MT5 비주얼 전략 테스터에서 완전한 기능

거래 관리 테스트를 위한 오픈 주문의 조정 가능한 SL/TP 라인

실제 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 전략 연습

장점 및 이점

리스크 관리를 위해

의도한 것 이상으로 위험을 감수하지 마세요 - 자동 포지션 사이징이 거래당 일관된 리스크를 보장합니다

시각적 리스크/리워드 영역으로 실행 전 거래 품질을 쉽게 평가

ATR 기반 손절은 시장 변동성에 자동으로 적응

본전 및 부분 청산 기능으로 자본 보호

거래 실행을 위해

자동화된 랏 사이즈 계산으로 계산 오류 제거

원클릭 주문 배치로 더 빠른 거래 실행

약정 전 시각적으로 진입을 계획하여 감정적 거래 감소

시장가 및 예약 주문 모두에 대한 원활한 지원

거래 관리를 위해

평균 가격 추적으로 다중 포지션을 효율적으로 관리

즉각적인 본전 기능으로 빠르게 이익 확정

부분 청산 기능으로 수익 거래에서 스케일 아웃

실시간 P/L 표시로 모든 포지션을 한눈에 모니터링

전략 개발을 위해