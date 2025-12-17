Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 5. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva.

Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamento visual de operações com capacidades de execução instantânea, monitoramento de lucro/prejuízo em tempo real e recursos abrangentes de gestão de operações. A ferramenta é totalmente compatível com o Testador de Estratégias do MT5, permitindo que você pratique sua estratégia de trading e refine sua abordagem sem arriscar capital real.

O manual completo da ferramenta está disponível aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Recursos Principais

Planejamento Visual de Operações

Linhas interativas de entrada, stop loss e take profit com arrastar e soltar

Zonas de risco/recompensa codificadas por cores que atualizam em tempo real conforme você ajusta os parâmetros da operação

Cálculo automático de stop loss baseado em ATR para dimensionamento de posição ajustado à volatilidade

Proporção risco/recompensa configurável com representação visual

Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes (limite/stop) com base na posição da linha de entrada

Dimensionamento Inteligente de Posição

Risco como porcentagem do saldo da conta ou valor monetário fixo

Cálculo do tamanho do lote em tempo real que atualiza conforme você move o stop loss

Risco ajustável com botões convenientes de aumentar/diminuir ou entrada direta

Normalização automática do lote de acordo com as especificações do seu corretor

Execução de Operações com Um Clique

Execução instantânea de ordens de mercado com tamanho de posição pré-calculado

Colocação automática de ordem pendente quando a entrada é definida longe do preço atual

Alternância de modo de Ordem de Mercado para execução instantânea ao preço atual

Confirmação visual antes da colocação da operação

Gestão Abrangente de Operações

Botão Mover para Ponto de Equilíbrio para operações individuais

Função de Ponto de Equilíbrio Médio para múltiplas posições

Funcionalidade de fechamento parcial com porcentagem personalizável

Botão Fechar Todas as posições para saída rápida

Fechar a Posição Mais Lucrativa para escalonar saídas vencedoras

Monitoramento de Operações em Tempo Real

Exibição de lucro/prejuízo ao vivo no painel de controle

Rótulos de P/L de operações individuais no gráfico

Rótulos de valores SL/TP mostrando perda/lucro potencial em cada nível

Linha de preço médio para múltiplas posições na mesma direção

Agrupamento inteligente de rótulos para evitar gráficos congestionados

Compatibilidade com Testador de Estratégias

Funcionalidade completa no Testador de Estratégias Visual do MT5

Linhas SL/TP ajustáveis em ordens abertas para testar gestão de operações

Pratique sua estratégia sem arriscar dinheiro real

Vantagens e Benefícios

Para Gestão de Risco

Nunca arrisque mais do que pretende - o dimensionamento automático de posição garante risco consistente por operação

Zonas visuais de risco/recompensa facilitam a avaliação da qualidade da operação antes da execução

Stops baseados em ATR adaptam-se automaticamente à volatilidade do mercado

Proteja seu capital com recursos de ponto de equilíbrio e fechamento parcial

Para Execução de Operações

Elimine erros de cálculo com computação automatizada do tamanho do lote

Execute operações mais rapidamente com colocação de ordens com um clique

Reduza o trading emocional planejando entradas visualmente antes de se comprometer

Suporte contínuo para ordens de mercado e pendentes

Para Gestão de Operações

Gerencie múltiplas posições eficientemente com rastreamento de preço médio

Garanta lucros rapidamente com funcionalidade instantânea de ponto de equilíbrio

Saia de operações vencedoras escalonadamente com recurso de fechamento parcial

Monitore todas as posições de relance com exibição de P/L em tempo real

Para Desenvolvimento de Estratégias