Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 5. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva.

Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamento visual de operações com capacidades de execução instantânea, monitoramento de lucro/prejuízo em tempo real e recursos abrangentes de gestão de operações. A ferramenta é totalmente compatível com o Testador de Estratégias do MT5, permitindo que você pratique sua estratégia de trading e refine sua abordagem sem arriscar capital real.

O manual completo da ferramenta está disponível aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Recursos Principais

Planejamento Visual de Operações

  • Linhas interativas de entrada, stop loss e take profit com arrastar e soltar
  • Zonas de risco/recompensa codificadas por cores que atualizam em tempo real conforme você ajusta os parâmetros da operação
  • Cálculo automático de stop loss baseado em ATR para dimensionamento de posição ajustado à volatilidade
  • Proporção risco/recompensa configurável com representação visual
  • Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes (limite/stop) com base na posição da linha de entrada

Dimensionamento Inteligente de Posição

  • Risco como porcentagem do saldo da conta ou valor monetário fixo
  • Cálculo do tamanho do lote em tempo real que atualiza conforme você move o stop loss
  • Risco ajustável com botões convenientes de aumentar/diminuir ou entrada direta
  • Normalização automática do lote de acordo com as especificações do seu corretor

Execução de Operações com Um Clique

  • Execução instantânea de ordens de mercado com tamanho de posição pré-calculado
  • Colocação automática de ordem pendente quando a entrada é definida longe do preço atual
  • Alternância de modo de Ordem de Mercado para execução instantânea ao preço atual
  • Confirmação visual antes da colocação da operação

Gestão Abrangente de Operações

  • Botão Mover para Ponto de Equilíbrio para operações individuais
  • Função de Ponto de Equilíbrio Médio para múltiplas posições
  • Funcionalidade de fechamento parcial com porcentagem personalizável
  • Botão Fechar Todas as posições para saída rápida
  • Fechar a Posição Mais Lucrativa para escalonar saídas vencedoras

Monitoramento de Operações em Tempo Real

  • Exibição de lucro/prejuízo ao vivo no painel de controle
  • Rótulos de P/L de operações individuais no gráfico
  • Rótulos de valores SL/TP mostrando perda/lucro potencial em cada nível
  • Linha de preço médio para múltiplas posições na mesma direção
  • Agrupamento inteligente de rótulos para evitar gráficos congestionados

Compatibilidade com Testador de Estratégias

  • Funcionalidade completa no Testador de Estratégias Visual do MT5
  • Linhas SL/TP ajustáveis em ordens abertas para testar gestão de operações
  • Pratique sua estratégia sem arriscar dinheiro real

Vantagens e Benefícios

Para Gestão de Risco

  • Nunca arrisque mais do que pretende - o dimensionamento automático de posição garante risco consistente por operação
  • Zonas visuais de risco/recompensa facilitam a avaliação da qualidade da operação antes da execução
  • Stops baseados em ATR adaptam-se automaticamente à volatilidade do mercado
  • Proteja seu capital com recursos de ponto de equilíbrio e fechamento parcial

Para Execução de Operações

  • Elimine erros de cálculo com computação automatizada do tamanho do lote
  • Execute operações mais rapidamente com colocação de ordens com um clique
  • Reduza o trading emocional planejando entradas visualmente antes de se comprometer
  • Suporte contínuo para ordens de mercado e pendentes

Para Gestão de Operações

  • Gerencie múltiplas posições eficientemente com rastreamento de preço médio
  • Garanta lucros rapidamente com funcionalidade instantânea de ponto de equilíbrio
  • Saia de operações vencedoras escalonadamente com recurso de fechamento parcial
  • Monitore todas as posições de relance com exibição de P/L em tempo real

Para Desenvolvimento de Estratégias

  • Teste sua estratégia de trading no Testador de Estratégias antes de operar ao vivo
  • Pratique técnicas de gestão de operações sem risco financeiro
  • Refine seu timing de entrada e saída usando dados históricos
  • Construa confiança em sua abordagem antes de comprometer capital real

Produtos recomendados
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Trade Panel For Strategy Tester MT5
Salman Soltaniyan
Utilitários
It's a trading dashboard appears on strategy tester, allows you to backtest your own strategies, testing them on multiple symbols and timeframes. It is equipped with useful features such as risk management, trailing stops, breakeven points, and more, enabling you to evaluate and refine your strategies effectively. Trading panels are typically designed to facilitate real-time trading and may not function properly on a strategy tester. However, this particular trading panel is specifically designe
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitários
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
INDICADOR DE PREÇO AO VIVO E LUCRO TOTAL PERFEITO PARA TRADING AO VIVO E COMPARTILHAMENTO DE TELA Projetado especificamente para day traders, scalpers e sessões de trading em transmissão ao vivo Este indicador profissional fornece exibição de preços em tempo real e rastreamento abrangente de lucros diretamente no seu gráfico - essencial para trading de alta frequência e transmissões de trading ao vivo. RECURSOS PRINCIPAIS EXIBIÇÃO DE PREÇO EM TEMPO REAL Atualizações de preço bid ao vivo a cada
FREE
Trade Panel Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitários
PAINEL COMERCIAL OSW METATRADE 5 Este painel irá auxiliá-lo na colocação de ordens de mercado, permitindo visualizar o custo de cada operação, de acordo com a moeda estabelecida na conta. MANUAL DE FUNÇÕES: 1) Selecione um STOPLOSS, com os botões ou por escrito (você pode ativar ou desativar a opção de colocá-lo). 2) Selecione um TAKEPROFIT, com os botões ou por escrito (você pode ativar ou desativar a opção de colocá-lo). 3) Selecione um VOLUME, com os botões ou por escrito. 4) Selecione
Mt5 to Telegram notif
Naeem Rehman Lakha
Utilitários
MT5 Telegram Notifier — Real-Time Account Monitoring Stay informed and in control of your trading account from anywhere. This utility Expert Advisor sends instant notifications and detailed reports directly to your Telegram chat. Key Benefits Real-Time Alerts : Receive notifications when positions open, close, or pending orders change. Risk Management : Margin level alerts help you act before critical thresholds. Hedging Support : Displays every position individually using ticket-based logic. O
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Traders Club Clock for MT5
Koji Kobayashi
5 (1)
Utilitários
Traders Club Clock for MT5 Readme ローソク足のすぐ横にその時間足での 残り時間とスプレッドを表示します。 ※残り時間はサーバ時間から計算しています。 月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足 で表示可能となっております。 ※スプレッド値ポイント単位での表示になります。 ※時間の更新はティック毎ではなく1秒 毎 に更新するようにしています。   一目で残り時間とスプレッドを確認できます。 機能: 使用しているフォント種類を変更できます。 使用しているフォントサイズを変更できます。 表示しているテキストの色を変更できます。 スプレッド表示を非表示にすることができます。 表示する位置を変更することが出来ます。
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
Você, assim como eu, gosta de operar a favor da tendência? Então este indicador vai te ajudar! Rainbow Trend é um indicador de tendência, no qual utiliza várias Médias Móveis junto do gráfico. Ela mede diferentes zonas de força da tendência para diferentes prazos: muito curto, curto, médio, longo e muito longo. Cada zona tem sua cor, e é possível ter alertas sonoros quando o preço sai de uma zona e entra em outra. Sua configuração é muito simples. Se encontrou alguma falha ou tem alguma sugestão
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitários
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
FREE
Simple Risk Manager MT5
Cecilia Wambui Mundia
Utilitários
>>>>> The Ultimate Safety Net for Your Trading Account <<<<< Simple Risk Manager is a professional utility EA that automatically protects and enhances your trading with sophisticated risk management - without interfering with your trading strategy. Key Features: Automatic Stop Loss & Take Profit Management - Instantly applies your predefined SL/TP to every new position, even those opened manually or by other EAs. Intelligent Trailing Stop System - Secures your profits with a customizable tr
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilitários
Daily PnL Notifier – Get Telegram alerts when your daily profit or loss target is reached! Looking for a simple, fast, and reliable way to monitor your daily performance on MetaTrader 5? Daily PnL Notifier is the tool you need. ️ Key features : Sends an instant Telegram notification when your account hits a custom profit or loss threshold . Fully customizable : you set your own daily gain or loss limits. Ultra simple: minimal interface , no useless settings. Works on all accounts (demo or li
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Indicadores
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
BTC FootPrint and VolumeProfile on Binance Data
Jun Chuan Wang
Utilitários
please contact me 210zyx@gmail.com if you want a short DEMO version or shorter subscription (like 1 Month for 10 USD) There already are some good EA's that can draw the FootPrint and Volume Profile, but they are using number of "ticks" as the unit of volume, which is not accurate. One tick sometimes can mean very large or very small volume and they should not be scaled to the same unit. The innovation of this EA is that it is able to draw the FootPrint and Volume Profile based on real Binance
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experts
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Fast Trade MT5
Alexey Valeev
5 (2)
Utilitários
This trading panel has been developed for fast and comfortable operation of the financial markets. It is equipped with the necessary functions for manual and semi-automated trading. Due to the presence of the order trailing feature, trailing stop and automatic closure by equity, profit, time. You can use it to automate your trading system. All you have to do is open a position and set the parameters for maintenance, everything else will be handled by the EA. If you want to limit your losses, set
BVCandleStream
Katsura Yamanouchi
Utilitários
Product name: BVCandleStream Overview Background service that automatically creates custom tick-based symbols (equal-tick bars) for scalping and price action analysis. It converts raw ticks of standard symbols into custom bars with a fixed number of ticks per bar, so you can apply any standard MT5 indicators or EAs to these synthetic tick charts. Key Features 1. Tick-Based Bar Generation Monitors the symbol of the open chart and automatically groups ticks into bars at the specified count ( InpT
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
