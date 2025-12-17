Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
- Utilitários
- LEE SAMSON
- Versão: 1.10
- Atualizado: 22 dezembro 2025
- Ativações: 10
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 5. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva.
Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamento visual de operações com capacidades de execução instantânea, monitoramento de lucro/prejuízo em tempo real e recursos abrangentes de gestão de operações. A ferramenta é totalmente compatível com o Testador de Estratégias do MT5, permitindo que você pratique sua estratégia de trading e refine sua abordagem sem arriscar capital real.
O manual completo da ferramenta está disponível aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/
Recursos Principais
Planejamento Visual de Operações
- Linhas interativas de entrada, stop loss e take profit com arrastar e soltar
- Zonas de risco/recompensa codificadas por cores que atualizam em tempo real conforme você ajusta os parâmetros da operação
- Cálculo automático de stop loss baseado em ATR para dimensionamento de posição ajustado à volatilidade
- Proporção risco/recompensa configurável com representação visual
- Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes (limite/stop) com base na posição da linha de entrada
Dimensionamento Inteligente de Posição
- Risco como porcentagem do saldo da conta ou valor monetário fixo
- Cálculo do tamanho do lote em tempo real que atualiza conforme você move o stop loss
- Risco ajustável com botões convenientes de aumentar/diminuir ou entrada direta
- Normalização automática do lote de acordo com as especificações do seu corretor
Execução de Operações com Um Clique
- Execução instantânea de ordens de mercado com tamanho de posição pré-calculado
- Colocação automática de ordem pendente quando a entrada é definida longe do preço atual
- Alternância de modo de Ordem de Mercado para execução instantânea ao preço atual
- Confirmação visual antes da colocação da operação
Gestão Abrangente de Operações
- Botão Mover para Ponto de Equilíbrio para operações individuais
- Função de Ponto de Equilíbrio Médio para múltiplas posições
- Funcionalidade de fechamento parcial com porcentagem personalizável
- Botão Fechar Todas as posições para saída rápida
- Fechar a Posição Mais Lucrativa para escalonar saídas vencedoras
Monitoramento de Operações em Tempo Real
- Exibição de lucro/prejuízo ao vivo no painel de controle
- Rótulos de P/L de operações individuais no gráfico
- Rótulos de valores SL/TP mostrando perda/lucro potencial em cada nível
- Linha de preço médio para múltiplas posições na mesma direção
- Agrupamento inteligente de rótulos para evitar gráficos congestionados
Compatibilidade com Testador de Estratégias
- Funcionalidade completa no Testador de Estratégias Visual do MT5
- Linhas SL/TP ajustáveis em ordens abertas para testar gestão de operações
- Pratique sua estratégia sem arriscar dinheiro real
Vantagens e Benefícios
Para Gestão de Risco
- Nunca arrisque mais do que pretende - o dimensionamento automático de posição garante risco consistente por operação
- Zonas visuais de risco/recompensa facilitam a avaliação da qualidade da operação antes da execução
- Stops baseados em ATR adaptam-se automaticamente à volatilidade do mercado
- Proteja seu capital com recursos de ponto de equilíbrio e fechamento parcial
Para Execução de Operações
- Elimine erros de cálculo com computação automatizada do tamanho do lote
- Execute operações mais rapidamente com colocação de ordens com um clique
- Reduza o trading emocional planejando entradas visualmente antes de se comprometer
- Suporte contínuo para ordens de mercado e pendentes
Para Gestão de Operações
- Gerencie múltiplas posições eficientemente com rastreamento de preço médio
- Garanta lucros rapidamente com funcionalidade instantânea de ponto de equilíbrio
- Saia de operações vencedoras escalonadamente com recurso de fechamento parcial
- Monitore todas as posições de relance com exibição de P/L em tempo real
Para Desenvolvimento de Estratégias
- Teste sua estratégia de trading no Testador de Estratégias antes de operar ao vivo
- Pratique técnicas de gestão de operações sem risco financeiro
- Refine seu timing de entrada e saída usando dados históricos
- Construa confiança em sua abordagem antes de comprometer capital real