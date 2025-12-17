Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

El Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 5. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva.

A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combina la planificación visual de operaciones con capacidades de ejecución instantánea, monitoreo de ganancias/pérdidas en tiempo real y funciones completas de gestión de operaciones. La herramienta es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MT5, lo que le permite practicar su estrategia de trading y perfeccionar su enfoque sin arriesgar capital real.

El manual completo de la herramienta está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Características Principales

Planificación Visual de Operaciones

  • Líneas interactivas de entrada, stop loss y take profit arrastrables
  • Zonas de riesgo/recompensa codificadas por colores que se actualizan en tiempo real al ajustar los parámetros de la operación
  • Cálculo automático de stop loss basado en ATR para dimensionamiento de posición ajustado a la volatilidad
  • Ratio riesgo/recompensa configurable con representación visual
  • Soporte tanto para órdenes de mercado como órdenes pendientes (límite/stop) según la posición de la línea de entrada

Dimensionamiento Inteligente de Posición

  • Riesgo como porcentaje del balance de la cuenta o cantidad monetaria fija
  • Cálculo del tamaño del lote en tiempo real que se actualiza al mover el stop loss
  • Riesgo ajustable con botones convenientes de subir/bajar o entrada directa
  • Normalización automática del lote según las especificaciones de su broker

Ejecución de Operaciones con Un Clic

  • Ejecución instantánea de órdenes de mercado con tamaño de posición precalculado
  • Colocación automática de órdenes pendientes cuando la entrada se establece lejos del precio actual
  • Interruptor de modo de Orden de Mercado para ejecución instantánea al precio actual
  • Confirmación visual antes de la colocación de la operación

Gestión Integral de Operaciones

  • Botón de Mover a Punto de Equilibrio para operaciones individuales
  • Función de Punto de Equilibrio Promedio para múltiples posiciones
  • Funcionalidad de cierre parcial con porcentaje personalizable
  • Botón de Cerrar Todas las posiciones para salida rápida
  • Cerrar la Posición Más Rentable para escalar salidas ganadoras

Monitoreo de Operaciones en Tiempo Real

  • Visualización de ganancias/pérdidas en vivo en el panel de control
  • Etiquetas de P/L de operaciones individuales en el gráfico
  • Etiquetas de cantidades SL/TP mostrando pérdida/ganancia potencial en cada nivel
  • Línea de precio promedio para múltiples posiciones en la misma dirección
  • Agrupación inteligente de etiquetas para evitar gráficos saturados

Compatibilidad con el Probador de Estrategias

  • Funcionalidad completa en el Probador de Estrategias Visual de MT5
  • Líneas SL/TP ajustables en órdenes abiertas para probar la gestión de operaciones
  • Practique su estrategia sin arriesgar dinero real

Ventajas y Beneficios

Para la Gestión de Riesgos

  • Nunca arriesgue más de lo previsto - el dimensionamiento automático de posición asegura un riesgo consistente por operación
  • Las zonas visuales de riesgo/recompensa facilitan la evaluación de la calidad de la operación antes de la ejecución
  • Los stops basados en ATR se adaptan automáticamente a la volatilidad del mercado
  • Proteja su capital con las funciones de punto de equilibrio y cierre parcial

Para la Ejecución de Operaciones

  • Elimine errores de cálculo con el cómputo automatizado del tamaño del lote
  • Ejecute operaciones más rápido con la colocación de órdenes con un clic
  • Reduzca el trading emocional planificando entradas visualmente antes de comprometerse
  • Soporte sin interrupciones tanto para órdenes de mercado como pendientes

Para la Gestión de Operaciones

  • Gestione múltiples posiciones eficientemente con seguimiento de precio promedio
  • Asegure ganancias rápidamente con la funcionalidad instantánea de punto de equilibrio
  • Salga de operaciones ganadoras escalonadamente con la función de cierre parcial
  • Monitoree todas las posiciones de un vistazo con la visualización de P/L en tiempo real

Para el Desarrollo de Estrategias

  • Pruebe su estrategia de trading en el Probador de Estrategias antes de operar en vivo
  • Practique técnicas de gestión de operaciones sin riesgo financiero
  • Refine su timing de entrada y salida usando datos históricos
  • Construya confianza en su enfoque antes de comprometer capital real

Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Trade Panel For Strategy Tester MT5
Salman Soltaniyan
Utilidades
Es un tablero de operaciones aparece en probador de estrategia, le permite backtest sus propias estrategias, probándolos en múltiples símbolos y marcos de tiempo. Está equipado con funciones útiles como gestión de riesgos, trailing stops, puntos de equilibrio, etc., que le permiten evaluar y perfeccionar sus estrategias de forma eficaz. Los paneles de negociación suelen estar diseñados para facilitar la negociación en tiempo real y pueden no funcionar correctamente en un probador de estrategias.
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL PERFECTO PARA TRADING EN VIVO Y COMPARTIR PANTALLA Diseñado específicamente para day traders, scalpers y sesiones de trading en transmisión en vivo Este indicador profesional proporciona visualización de precios en tiempo real y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico - esencial para trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS CLAVE VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones de pre
FREE
Trade Panel Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
TRADE PANEL OSW METATRADE 5 Este panel te ayudara a colocar las ordenes de mercado, permitiendo visualizar el costo de cada operación, según la moneda establecida en la cuenta. MANUAL DE FUNCIONES: 1) Seleccione un STOPLOSS, con los botones o de manera escrita (Puedes activar o desactivar la opción de ponerlo). 2) Seleccione un TAKEPROFIT , con los botones o de manera escrita (Puedes activar o desactivar la opción de ponerlo) . 3) Seleccione un VOLUME,  con los botones o de manera escrita. 4) Se
Mt5 to Telegram notif
Naeem Rehman Lakha
Utilidades
MT5 Telegram Notifier - Monitorización de cuenta en tiempo real Mantente informado y en control de tu cuenta de trading desde cualquier lugar. Esta utilidad Expert Advisor envía notificaciones instantáneas e informes detallados directamente a su chat de Telegram. Beneficios Clave Alertas en Tiempo Real : Reciba notificaciones cuando se abran, cierren posiciones o cambien las órdenes pendientes. Gestión del Riesgo : Las alertas de nivel de margen te ayudan a actuar antes de los umbrales críticos
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Traders Club Clock for MT5
Koji Kobayashi
5 (1)
Utilidades
Traders Club Reloj para MT5 Readme Muestra el tiempo restante y el spread para ese periodo de tiempo justo al lado de la vela. El tiempo restante y el spread se muestran junto a la vela. El tiempo restante se calcula a partir de la hora del servidor. El tiempo restante se calcula a partir de la hora del servidor. El tiempo restante puede mostrarse para periodos mensuales, semanales, diarios, de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto . *El valor de la disp
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilidades
Protege tus ganancias. Limita tus pérdidas. Opera con confianza. La herramienta definitiva para traders profesionales y firmas prop . EquityGuard PRO no sólo frena tus pérdidas antes de que excedan tu máximo diario, sino que también bloquea ganancias automáticamente con su función opcional de Auto-TakeProfit . Máxima protección: cierra operaciones o bloquea tu cuenta al alcanzar el límite de pérdida diaria. Auto-TakeProfit: configura tus objetivos y deja que el sistema asegure ganancias lib
FREE
Simple Risk Manager MT5
Cecilia Wambui Mundia
Utilidades
>>>>>La Red de Seguridad Definitiva para su Cuenta de Trading<<<<< Simple Risk Manager es un EA profesional que protege y mejora automáticamente sus operaciones con una sofisticada gestión de riesgos, sin interferir en su estrategia de trading. Características principales: Gestión automática de Stop Loss y Take Profit - Aplica instantáneamente su SL/TP predefinido a cada nueva posición, incluso a las abiertas manualmente o por otros EAs. S istema Trailing Stop Inteligente - Asegura sus bene
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Notificador diario de PnL - ¡Recibe alertas en Telegram cuando se alcance tu objetivo diario de ganancias o pérdidas! Buscas una forma sencilla, rápida y fiable de monitorizar tu rendimiento diario en MetaTrader 5? Daily PnL No tifier es la herramienta que necesita. ️ Características principales : Envía una notificación instantánea de Telegram cuando su cuenta alcanza un umbral de ganancias o pérdidas personalizado . Totalmente personalizable : usted establece sus propios límites diarios de
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Indicadores
ParitySnap - Triad Z-Score Reversión Reversión media no repintada / inspirada en fondos de cobertura / NY-Close Pivot-SL Promoción de vacaciones (hasta el 25 de diciembre, JST): De por vida $199 / Alquiler $30 - Estándar después de la promoción: De por vida $ 209- / Alquiler $ 40 - QUÉ HACE ParitySnap detecta distorsiones de paridad de tres divisas (por ejemplo, GOLD: XAUUSD-AUDUSD-XAUAUD ) e imprime entradas sin repintado en la barra que acaba de cerrarse cuando está presente un borde de rever
BTC FootPrint and VolumeProfile on Binance Data
Jun Chuan Wang
Utilidades
Por favor, póngase en contacto conmigo 210zyx@gmail.com si desea una versión DEMO corta o una suscripción más corta (como 1 mes por 10 USD) Ya hay algunos buenos EA que pueden dibujar el FootPrint y Volume Profile, pero están utilizando el número de "ticks" como la unidad de volumen, que no es exacta. Un tick a veces puede significar un volumen muy grande o muy pequeño y no deben ser escalados a la misma unidad. La innovación de este EA es que es capaz de dibujar el FootPrint y el Perfil de V
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Fast Trade MT5
Alexey Valeev
5 (2)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
BVCandleStream
Katsura Yamanouchi
Utilidades
Nombre del producto: BVCandleStream Visión general Servicio en segundo plano que crea automáticamente símbolos personalizados basados en ticks (barras de igual número de ticks) para scalping y análisis de acción de precios. Convierte los ticks sin procesar de los símbolos estándar en barras personalizadas con un número fijo de ticks por barra, para que pueda aplicar cualquier indicador MT5 estándar o EAs a estos gráficos de ticks sintéticos. Características principales 1. Generación de barras b
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
