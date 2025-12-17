Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
- Utilidades
- LEE SAMSON
- Versión: 1.10
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
El Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 5. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva.
A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combina la planificación visual de operaciones con capacidades de ejecución instantánea, monitoreo de ganancias/pérdidas en tiempo real y funciones completas de gestión de operaciones. La herramienta es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MT5, lo que le permite practicar su estrategia de trading y perfeccionar su enfoque sin arriesgar capital real.
El manual completo de la herramienta está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/
Características Principales
Planificación Visual de Operaciones
- Líneas interactivas de entrada, stop loss y take profit arrastrables
- Zonas de riesgo/recompensa codificadas por colores que se actualizan en tiempo real al ajustar los parámetros de la operación
- Cálculo automático de stop loss basado en ATR para dimensionamiento de posición ajustado a la volatilidad
- Ratio riesgo/recompensa configurable con representación visual
- Soporte tanto para órdenes de mercado como órdenes pendientes (límite/stop) según la posición de la línea de entrada
Dimensionamiento Inteligente de Posición
- Riesgo como porcentaje del balance de la cuenta o cantidad monetaria fija
- Cálculo del tamaño del lote en tiempo real que se actualiza al mover el stop loss
- Riesgo ajustable con botones convenientes de subir/bajar o entrada directa
- Normalización automática del lote según las especificaciones de su broker
Ejecución de Operaciones con Un Clic
- Ejecución instantánea de órdenes de mercado con tamaño de posición precalculado
- Colocación automática de órdenes pendientes cuando la entrada se establece lejos del precio actual
- Interruptor de modo de Orden de Mercado para ejecución instantánea al precio actual
- Confirmación visual antes de la colocación de la operación
Gestión Integral de Operaciones
- Botón de Mover a Punto de Equilibrio para operaciones individuales
- Función de Punto de Equilibrio Promedio para múltiples posiciones
- Funcionalidad de cierre parcial con porcentaje personalizable
- Botón de Cerrar Todas las posiciones para salida rápida
- Cerrar la Posición Más Rentable para escalar salidas ganadoras
Monitoreo de Operaciones en Tiempo Real
- Visualización de ganancias/pérdidas en vivo en el panel de control
- Etiquetas de P/L de operaciones individuales en el gráfico
- Etiquetas de cantidades SL/TP mostrando pérdida/ganancia potencial en cada nivel
- Línea de precio promedio para múltiples posiciones en la misma dirección
- Agrupación inteligente de etiquetas para evitar gráficos saturados
Compatibilidad con el Probador de Estrategias
- Funcionalidad completa en el Probador de Estrategias Visual de MT5
- Líneas SL/TP ajustables en órdenes abiertas para probar la gestión de operaciones
- Practique su estrategia sin arriesgar dinero real
Ventajas y Beneficios
Para la Gestión de Riesgos
- Nunca arriesgue más de lo previsto - el dimensionamiento automático de posición asegura un riesgo consistente por operación
- Las zonas visuales de riesgo/recompensa facilitan la evaluación de la calidad de la operación antes de la ejecución
- Los stops basados en ATR se adaptan automáticamente a la volatilidad del mercado
- Proteja su capital con las funciones de punto de equilibrio y cierre parcial
Para la Ejecución de Operaciones
- Elimine errores de cálculo con el cómputo automatizado del tamaño del lote
- Ejecute operaciones más rápido con la colocación de órdenes con un clic
- Reduzca el trading emocional planificando entradas visualmente antes de comprometerse
- Soporte sin interrupciones tanto para órdenes de mercado como pendientes
Para la Gestión de Operaciones
- Gestione múltiples posiciones eficientemente con seguimiento de precio promedio
- Asegure ganancias rápidamente con la funcionalidad instantánea de punto de equilibrio
- Salga de operaciones ganadoras escalonadamente con la función de cierre parcial
- Monitoree todas las posiciones de un vistazo con la visualización de P/L en tiempo real
Para el Desarrollo de Estrategias
- Pruebe su estrategia de trading en el Probador de Estrategias antes de operar en vivo
- Practique técnicas de gestión de operaciones sin riesgo financiero
- Refine su timing de entrada y salida usando datos históricos
- Construya confianza en su enfoque antes de comprometer capital real