ゴールド・スナイパー | トレンド・スイング戦略 | 安定した資産成長
Aurum Gold Ambushは、**XAUUSD（ゴールド）に特化した、忍耐と正確さを重視したトレーディングシステムです。毎分トレードするような高頻度ボットとは異なり、このアルゴリズムはスナイパー（狙撃手）**のように振る舞います。完璧なセットアップを待ち、最大の動きを捉えるために一撃を放ちます。
このEAは、量より質を優先し、長期的な資本成長のために設計されています。
⚠️ このEAはあなたに適していますか？（必ずお読みください）
 * ❌ 1時間ごとのトレードや派手な「アクション」を求めている方は購入しないでください。
 * ❌ 「一攫千金」を狙うギャンブルツールを求めている方は購入しないでください。
 * ✅ 1回の完璧なスイングトレードが、50回の小さなスキャルピングトレードよりも価値があると理解している方はご購入ください。
 * ✅ プロフェッショナルなリスクリワード比率で、着実に資産を増やしたい方はご購入ください。
📈 "Aurum"の投資哲学
このEAをギャンブルのチップではなく、デジタル資産として扱ってください。
多くのトレーダーは「目先の利益」を追って失敗します。Aurumは複利の力を理解する賢明な投資家のために設計されています。
 * ヘッジファンドのように考える： 私たちは1日で口座を倍にすることは目指しません。時間の経過とともに積み上がる、安定した月次成長を目指します。
 * 安眠できる設計： 戦略は完全自動化されており、厳格な安全対策が施されています。チャートを見続ける必要はありません。
 * あなたの受動的所得エンジン： 老後資金のポートフォリオ構築であれ、プロップファーム（Prop Firm）口座の管理であれ、Aurumは静かにバックグラウンドで働き、エクイティカーブを成長させます。
「ただトレードするのではなく、富を築きましょう。」
📊 戦略：待ち伏せとスイング（Ambush & Swing）
ロジックは、あらゆる市場環境で効率性を確保するために、2つのフェーズで構成されています。
 * アンブッシュ（静かな市場での待ち伏せ）： 低ボラティリティの間、EAはただ休んでいるわけではありません。市場のノイズから利益を抽出する**微細な機会（マイクロ・オポチュニティ）**を特定し、口座をアクティブに保ちます。
 * スイング（ブレイクアウト局面）： これがAurumの真価です。真のトレンドブレイクアウト（上昇または下降）が検知されると、EAはエントリーし、波に乗り切ることを目指します。高度なトレーリングとスマートな決済機能を使用し、トレンドが反転する前に最大の利益を搾り取ります。
主な特徴：
 * トレンドフォロー： 市場と戦いません。ゴールドが飛べば買い、暴落すれば売ります。
 * 資本保全： 全てのトレードに硬い**ストップロス（損切り）**が設定されます。マーチンゲールなし。危険なグリッドなし。
 * スマートな資金管理： 1トレードあたりのリスク（例：1%や2%）を正確にコントロールできます。
🔧 シンプルな設定（プラグ＆プレイ）
私たちは、複雑さは内部に留めるべきだと考えています。技術的なアルゴリズムは、安定性を確保するために内部**「フィルター」**として事前最適化されています。お客様はリスク設定を調整するだけで済みます。
 * Risk_Type: ロットサイズの計算方法を選択します。
 * Risk_Param_A (重要): 1トレードあたりにリスクに晒す残高のパーセンテージ（例：1.0 = 1%）。
 * Risk_Param_B: 最大許容ロットサイズ（安全キャップ）。
 * Time Settings: 必要に応じて取引セッションの開始・終了時間を調整します（サーバー時間）。
(注：'Filter_01'から'Filter_31'とラベル付けされたパラメータにはコアアルゴリズムが含まれており、現在の市場条件に合わせて事前に調整されています。これらを変更する必要はありません。)
⚙️ 推奨事項
 * 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）。
 * 時間足: H1（1時間足）。
 * ブローカー: 低スプレッドで約定の速いECN口座を推奨します。
 * 忍耐: EAに仕事をさせてください。手動で介入しないでください。
忍耐と正確さで、富を築きましょう。
🛡️ 重要：ブローカーの同期（必ずお読みください）
各ブローカーは異なるサーバー設定を使用しているため、EAの内部アルゴリズムをお客様のデータフィードと完全に一致させる必要があります。
購入後、私にプライベートメッセージを送ってください。
**「キャリブレーション・ガイド（調整ガイド）」**をお送りします。これは、隠されたロジックをお客様の特定のブローカーと同期させ、最高の精度を確保するための重要なステップです。
(このステップを飛ばさないでください。目に見えないフィルターが意図した通りに作動するために必要です。)
Aurumへようこそ！

