Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

El Francotirador del Oro | Estrategia de Swing Trading | Crecimiento Sostenido
Aurum Gold Ambush es un sistema de trading especializado para XAUUSD (Oro) diseñado para la paciencia y la precisión. A diferencia de los bots de alta frecuencia que abren operaciones cada minuto, este algoritmo actúa como un Francotirador (Sniper): espera la configuración perfecta y ataca para capturar el máximo movimiento.
Este EA está diseñado para el Crecimiento de Capital a Largo Plazo, priorizando la calidad sobre la cantidad.
⚠️ ¿Es este EA para usted? (Por favor, lea esto)
 * ❌ NO COMPRE si busca "acción" y quiere ver operaciones abriéndose cada hora.
 * ❌ NO COMPRE si busca una herramienta de juego para "hacerse rico rápido".
 * ✅ COMPRE ESTO si entiende que una operación Swing perfecta vale más que 50 pequeñas operaciones de scalping.
 * ✅ COMPRE ESTO si desea hacer crecer su capital de manera constante con una relación riesgo-recompensa profesional.
📈 La Filosofía de Inversión "Aurum"
Trate este EA como un Activo Digital, no como una ficha de apuestas.
La mayoría de los traders fracasan porque persiguen "victorias rápidas". Aurum está diseñado para el Inversor Inteligente que entiende el poder del Interés Compuesto.
 * Piense como un Fondo de Cobertura: No buscamos duplicar la cuenta en un día. Buscamos un crecimiento mensual constante que se acumula con el tiempo.
 * Duerma tranquilo: La estrategia está totalmente automatizada con estrictas medidas de seguridad. No necesita mirar los gráficos.
 * Su Motor de Ingresos Pasivos: Ya sea que esté construyendo una cartera de jubilación personal o gestionando una cuenta de Prop Firm, Aurum trabaja silenciosamente en segundo plano para hacer crecer su curva de capital.
"No solo opere. Construya riqueza."
📊 La Estrategia: Emboscada y Swing (Ambush & Swing)
La lógica se basa en dos fases para garantizar la eficiencia en todas las condiciones del mercado:
 * La Emboscada (Mercados Tranquilos): Durante la baja volatilidad, el EA no se queda inactivo. Identifica micro-oportunidades para extraer beneficios del ruido del mercado, manteniendo la cuenta activa.
 * El Swing (Fase de Ruptura): Este es el poder central de Aurum. Cuando se detecta una verdadera ruptura de tendencia (hacia arriba o hacia abajo), el EA entra y apunta a montar la ola completa. Utiliza un trailing avanzado y salidas inteligentes para exprimir el máximo beneficio de la tendencia antes de que se revierta.
Características Clave:
 * Seguimiento de Tendencia: No lucha contra el mercado. Si el Oro vuela, compramos. Si el Oro se desploma, vendemos.
 * Preservación de Capital: Cada operación tiene un Stop Loss estricto. Sin Martingala. Sin Grid (Cuadrícula) peligroso.
 * Gestión Monetaria Inteligente: Usted controla exactamente cuánto arriesgar por operación (ej. 1% o 2%).
🔧 Entradas Simples (Plug & Play)
Creemos que la complejidad debe permanecer bajo el capó. Los algoritmos técnicos están pre-optimizados como "Filtros" internos para garantizar la estabilidad. Solo necesita ajustar su Configuración de Riesgo:
 * Risk_Type: Elija cómo el EA calcula el tamaño del lote.
 * Risk_Param_A (Crucial): El porcentaje de su saldo que está dispuesto a arriesgar por operación (ej. 1.0 = 1%).
 * Risk_Param_B: El tamaño máximo de lote permitido (Tope de Seguridad).
 * Time Settings: Ajuste la hora de inicio y fin de la sesión de trading si es necesario (Hora del Servidor).
(Nota: Las entradas etiquetadas como 'Filter_01' a 'Filter_31' contienen el algoritmo central y están pre-calibradas para las condiciones actuales del mercado. No es necesario tocarlas).
⚙️ Recomendaciones
 * Símbolo: XAUUSD (Oro).
 * Temporalidad: H1 (Gráfico de 1 hora).
 * Broker: Se recomienda una cuenta ECN con spread bajo y ejecución rápida.
 * Paciencia: Deje que el EA haga su trabajo. No interfiera manualmente.
Construya su riqueza con paciencia y precisión.
🛡️ IMPORTANTE: Sincronización del Broker (Lea esto)
Debido a que cada broker utiliza diferentes configuraciones de servidor, los algoritmos internos del EA deben estar perfectamente alineados con su flujo de datos.
Después de la compra, por favor envíeme un mensaje privado.
Le enviaré la "Guía de Calibración". Este es un paso crucial para sincronizar la lógica oculta con su broker específico para garantizar la máxima precisión.
(No omita este paso. Asegura que los filtros invisibles se activen exactamente cuando se pretende).
¡Bienvenido a Aurum!

