Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
ゴールド・スナイパー (Gold Sniper) | トレンド・スイング戦略 | 安定した成長
(Note: While the title uses English/Katakana loanwords common in Korean trading, the main text is in Korean)
골드 스나이퍼 (The Gold Sniper) | 추세 스윙 전략 | 꾸준한 자본 성장
Aurum Gold Ambush는 인내와 정밀함을 위해 설계된 XAUUSD(골드) 전문 트레이딩 시스템입니다. 매분마다 거래를 여는 고빈도 매매 봇과 달리, 이 알고리즘은 **스나이퍼(Sniper)**처럼 행동합니다. 완벽한 설정이 나올 때까지 기다렸다가, 최대의 움직임을 포착하기 위해 결정적인 순간에 타격합니다.
이 EA는 거래 횟수(양)보다 거래의 질을 우선시하며, 장기적인 자본 성장을 위해 설계되었습니다.
⚠️ 이 EA가 귀하에게 적합합니까? (필독)
 * ❌ 매시간 거래가 열리는 화려한 "액션"을 찾고 있다면 구매하지 마십시오.
 * ❌ "일확천금"을 노리는 도박 도구를 찾고 있다면 구매하지 마십시오.
 * ✅ 단 하나의 완벽한 스윙 매매가 50번의 짤짤이(스캘핑) 매매보다 가치 있다는 것을 이해한다면 구매하십시오.
 * ✅ 전문적인 위험 보상 비율(Risk-Reward Ratio)로 자본을 꾸준히 늘리고 싶다면 구매하십시오.
📈 "Aurum"의 투자 철학
이 EA를 도박 칩이 아닌 **디지털 자산(Digital Asset)**으로 취급하십시오.
대부분의 트레이더는 "빠른 수익"만 쫓다가 실패합니다. Aurum은 **복리(Compounding)**의 힘을 이해하는 현명한 투자자를 위해 설계되었습니다.
 * 헤지펀드처럼 생각하십시오: 우리는 하루 만에 계좌를 두 배로 불리는 것을 목표로 하지 않습니다. 우리는 시간이 지남에 따라 복리로 불어나는 꾸준한 월간 성장을 목표로 합니다.
 * 편안한 잠: 이 전략은 엄격한 안전 조치와 함께 완전히 자동화되어 있습니다. 차트를 계속 쳐다볼 필요가 없습니다.
 * 당신의 수동 소득 엔진: 개인 은퇴 포트폴리오를 구축하든, 프롭 펌(Prop Firm) 계좌를 관리하든, Aurum은 백그라운드에서 조용히 작동하여 귀하의 자산 곡선을 우상향으로 만듭니다.
"단순히 매매만 하지 말고, 부(Wealth)를 축적하십시오."
📊 전략: 매복과 스윙 (Ambush & Swing)
이 로직은 모든 시장 상황에서 효율성을 보장하기 위해 두 단계로 구성됩니다:
 * 매복 (조용한 시장): 변동성이 낮은 기간 동안 EA는 멈춰 있지 않습니다. 시장의 소음 속에서 수익을 낼 수 있는 **미세한 기회(Micro-opportunities)**를 포착하여 계좌를 활성화 상태로 유지합니다.
 * 스윙 (돌파 단계): 이것이 Aurum의 핵심 능력입니다. 진정한 추세 돌파(상승 또는 하락)가 감지되면, EA는 진입하여 파동을 끝까지 타는 것을 목표로 합니다. 고급 트레일링 스탑과 스마트 청산 기능을 사용하여 추세가 반전되기 전에 최대 수익을 짜냅니다.
주요 기능:
 * 추세 추종: 시장과 싸우지 않습니다. 골드가 급등하면 매수하고, 폭락하면 매도합니다.
 * 자본 보존: 모든 거래에는 확실한 **손절매(Stop Loss)**가 설정됩니다. 마틴게일 없음. 위험한 그리드(물타기) 없음.
 * 스마트 자금 관리: 거래당 리스크를 정확하게 제어할 수 있습니다 (예: 1% 또는 2%).
🔧 간단한 입력 변수 (플러그 앤 플레이)
우리는 복잡함은 내부에 숨겨져야 한다고 믿습니다. 기술적 알고리즘은 안정성을 보장하기 위해 내부 **"필터(Filters)"**로 사전 최적화되어 있습니다. 귀하는 리스크 설정만 조정하면 됩니다:
 * Risk_Type: EA가 롯(Lot) 크기를 계산하는 방식을 선택합니다.
 * Risk_Param_A (중요): 거래당 감수할 자산의 백분율 (예: 1.0 = 1%).
 * Risk_Param_B: 허용되는 최대 롯 크기 (안전 한도).
 * Time Settings: 필요한 경우 거래 세션의 시작과 종료 시간을 조정합니다 (서버 시간 기준).
(참고: 'Filter_01'에서 'Filter_31'로 표시된 입력 변수에는 핵심 알고리즘이 포함되어 있으며 현재 시장 상황에 맞게 사전 보정되었습니다. 건드릴 필요가 없습니다.)
⚙️ 권장 사항
 * 심볼: XAUUSD (Gold).
 * 타임프레임: H1 (1시간 차트).
 * 브로커: 스프레드가 낮고 체결 속도가 빠른 ECN 계좌를 권장합니다.
 * 인내심: EA가 제 역할을 하도록 두십시오. 수동으로 개입하지 마십시오.
인내와 정밀함으로 부를 축적하십시오.
🛡️ 중요: 브로커 동기화 (필독)
모든 브로커가 서로 다른 서버 구성을 사용하기 때문에, EA의 내부 알고리즘은 귀하의 데이터 피드와 완벽하게 정렬되어야 합니다.
구매 후, 저에게 개인 메시지를 보내주십시오.
**"보정 가이드 (Calibration Guide)"**를 보내드리겠습니다. 이는 최고의 정밀도를 보장하기 위해 숨겨진 로직을 귀하의 특정 브로커와 동기화하는 중요한 단계입니다.
(이 단계를 건너뛰지 마십시오. 보이지 않는 필터가 의도한 정확한 순간에 작동하도록 보장합니다.)
Aurum에 오신 것을 환영합니다!

