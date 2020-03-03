Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

黄金狙击手 | 趋势波段策略 | 稳健增长

Aurum Gold Ambush 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专业交易系统，其核心理念是“耐心”与“精准”。与那些每分钟都在频繁开单的高频机器人不同，该算法就像一名 狙击手 (Sniper)：它会静静等待完美的形态出现，然后果断出击，以捕捉最大的行情波动。

这款 EA 专为 长期资本增长 而设计，重质量而非数量。

⚠️ 这款 EA 适合您吗？(请务必阅读)

* ❌ 请勿购买：如果您在寻找“刺激”，并希望看到每小时都在开单。

* ❌ 请勿购买：如果您在寻找“一夜暴富”的赌博工具。

* ✅ 请购买：如果您明白 一笔完美的波段交易 胜过 50 笔微利的剥头皮交易。

* ✅ 请购买：如果您希望以专业的风险回报比，稳步实现资本增长。

📈 "Aurum" 的投资哲学

请将此 EA 视为一项 数字资产 (Digital Asset)，而不是赌桌上的筹码。

大多数交易者失败是因为他们追求“快钱”。Aurum 是为那些懂得 复利 (Compounding) 力量的 明智投资者 设计的。

* 像对冲基金一样思考： 我们的目标不是在一天内让账户翻倍。我们的目标是实现持续的月度增长，并随着时间的推移产生复利效应。

* 安枕无忧： 该策略完全自动化，并配有严格的安全措施。您无需时刻盯着图表。

* 您的被动收入引擎： 无论您是在构建个人养老金组合，还是管理自营交易公司 (Prop Firm) 的账户，Aurum 都会在后台静默运行，推动您的资金曲线向上增长。

“不要只是交易，要创造财富。”

📊 策略核心：埋伏与波段 (Ambush & Swing)

该逻辑围绕两个阶段构建，以确保在所有市场条件下均能高效运行：

* 埋伏 (静默市场)： 在低波动期间，EA 不会闲置。它会识别市场噪音中的 微小机会 并提取利润，保持账户的活跃度。

* 波段 (突破阶段)： 这是 Aurum 的核心力量。当检测到真实的趋势突破 (上涨或下跌) 时，EA 会入场并致力于 吃尽整个波段。它使用先进的追踪止损和智能退出机制，在趋势反转前榨取最大利润。

关键特性：

* 趋势跟踪： 不逆势而为。黄金起飞，我们买入；黄金崩盘，我们卖出。

* 资金保全： 每一笔交易都带有硬性 止损 (Stop Loss)。无马丁格尔 (No Martingale)。无危险网格 (No Grid)。

* 智能资金管理： 您可以精确控制每笔交易的风险 (例如 1% 或 2%)。

🔧 简单参数 (即插即用)

我们认为复杂性应该隐藏在底层。技术算法已作为内部 "Filters" (过滤器) 进行了预优化，以确保稳定性。您只需调整风险设置：

* Risk_Type: 选择 EA 计算手数的方式。

* Risk_Param_A (关键): 您愿意为每笔交易承担的余额百分比 (例如 1.0 = 1%)。

* Risk_Param_B: 允许的最大手数 (安全上限)。

* Time Settings: 如有需要，调整交易时段的开始和结束时间 (服务器时间)。

(注意：标记为 'Filter_01' 到 'Filter_31' 的参数包含核心算法，已针对当前市场条件进行了预校准。无需更改它们。)

⚙️ 建议

* 品种 (Symbol): XAUUSD (黄金)。

* 周期 (Timeframe): H1 (1小时图)。

* 经纪商 (Broker): 建议使用低点差且执行速度快的 ECN 账户。

* 耐心: 让 EA 完成它的工作。请勿手动干预。

以耐心和精准，构建您的财富。

🛡️ 重要提示：经纪商同步 (请阅读)

由于每个经纪商的服务器配置不同，EA 的内部算法必须与您的数据流完美对齐。

购买后，请给我发送私信。

我会发送给您 "校准指南 (Calibration Guide)"。这是将 隐藏逻辑 与您的特定经纪商进行同步的关键步骤，以确保最高精度。

(请勿跳过此步骤。它能确保隐形过滤器在预期的精确时刻触发。)

欢迎使用 Aurum!



