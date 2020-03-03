Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo







Золотой снайпер | Трендовая свинг-стратегия | Стабильный рост

Aurum Gold Ambush — это специализированная торговая система для XAUUSD (Золото), разработанная с упором на терпение и точность. В отличие от высокочастотных ботов, открывающих сделки каждую минуту, этот алгоритм действует как Снайпер: он выжидает идеальную ситуацию и наносит удар, чтобы захватить максимальное движение цены.

Этот советник создан для Долгосрочного роста капитала, где качество важнее количества.





⚠️ Подходит ли вам этот советник? (Пожалуйста, прочтите)

* ❌ НЕ ПОКУПАЙТЕ, если вы ищете "экшн" и хотите видеть открытие сделок каждый час.

* ❌ НЕ ПОКУПАЙТЕ, если вы ищете инструмент для азартного "быстрого обогащения".

* ✅ ПОКУПАЙТЕ, если вы понимаете, что одна идеальная Свинг-сделка стоит больше, чем 50 мелких скальпинг-сделок.

* ✅ ПОКУПАЙТЕ, если вы хотите стабильно наращивать капитал с профессиональным соотношением риска и прибыли.

📈 Инвестиционная философия "Aurum"

Относитесь к этому советнику как к Цифровому Активу, а не как к фишке для казино.

Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что гонятся за "быстрыми победами". Aurum разработан для Умного Инвестора, который понимает силу Сложного процента.

* Думайте как Хедж-фонд: Мы не стремимся удвоить счет за один день. Мы нацелены на стабильный ежемесячный рост, который накапливается со временем.

* Спите спокойно: Стратегия полностью автоматизирована и имеет строгие меры безопасности. Вам не нужно постоянно следить за графиками.

* Ваш двигатель пассивного дохода: Строите ли вы личный пенсионный портфель или управляете счетом в Проп-фирме, Aurum работает тихо в фоновом режиме, увеличивая кривую вашего капитала.

"Не просто торгуйте. Создавайте богатство."

📊 Стратегия: Засада и Свинг (Ambush & Swing)

Логика построена на двух фазах для обеспечения эффективности в любых рыночных условиях:

* Засада (Тихие рынки): В периоды низкой волатильности советник не просто простаивает. Он выявляет микро-возможности для извлечения прибыли из рыночного шума, поддерживая активность счета.

* Свинг (Фаза пробоя): Это главная сила Aurum. Когда обнаруживается истинный пробой тренда (Вверх или Вниз), советник входит в рынок и стремится оседлать волну целиком. Он использует продвинутый трейлинг и умные выходы, чтобы выжать максимум прибыли из тренда до его разворота.

Ключевые особенности:

* Следование за трендом: Он не борется с рынком. Если Золото взлетает — мы покупаем. Если Золото падает — мы продаем.

* Сохранение капитала: Каждая сделка имеет жесткий Стоп-лосс. Никакого Мартингейла. Никакой опасной Сетки.

* Умный мани-менеджмент: Вы точно контролируете, каким риском входить в сделку (например, 1% или 2%).

🔧 Простые настройки (Подключи и работай)

Мы считаем, что сложность должна оставаться "под капотом". Технические алгоритмы предварительно оптимизированы как внутренние "Фильтры" для обеспечения стабильности. Вам нужно настроить только параметры риска:

* Risk_Type: Выберите, как советник рассчитывает размер лота.

* Risk_Param_A (Важно): Процент от баланса, которым вы готовы рисковать в одной сделке (например, 1.0 = 1%).

* Risk_Param_B: Максимально допустимый размер лота (Защитный лимит).

* Time Settings: Настройте время начала и окончания торговой сессии при необходимости (Время Сервера).

(Примечание: Параметры с метками от 'Filter_01' до 'Filter_31' содержат основной алгоритм и предварительно откалиброваны для текущих рыночных условий. Их менять не нужно.)

⚙️ Рекомендации

* Символ: XAUUSD (Gold).

* Таймфрейм: H1 (1-часовой график).

* Брокер: Рекомендуется ECN-счет с низким спредом и быстрым исполнением.

* Терпение: Позвольте советнику делать свою работу. Не вмешивайтесь вручную.

Создавайте свое богатство с терпением и точностью.

🛡️ ВАЖНО: Синхронизация с брокером (Прочтите это)

Поскольку каждый брокер использует разные конфигурации серверов, внутренние алгоритмы советника должны быть идеально согласованы с вашим потоком данных.

После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение.

Я вышлю вам "Руководство по калибровке". Это важный шаг для синхронизации скрытой логики с вашим конкретным брокером для обеспечения максимальной точности.

(Не пропускайте этот шаг. Он гарантирует, что невидимые фильтры сработают именно тогда, когда это задумано.)

Добро пожаловать в Aurum!



