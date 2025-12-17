Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

Le Sniper de l'Or | Stratégie Trend Swing | Croissance Stable

Aurum Gold Ambush est un système de trading spécialisé pour le XAUUSD (Or), conçu pour la patience et la précision. Contrairement aux robots à haute fréquence qui ouvrent des trades chaque minute, cet algorithme agit comme un Sniper (Tireur d'élite) : il attend la configuration parfaite et frappe pour capturer le mouvement maximum.

Cet EA est conçu pour la Croissance du Capital à Long Terme, privilégiant la qualité sur la quantité.

⚠️ Cet EA est-il fait pour vous ? (Veuillez lire)

* ❌ N'ACHETEZ PAS si vous cherchez de l'"action" et voulez voir des trades s'ouvrir toutes les heures.

* ❌ N'ACHETEZ PAS si vous cherchez un outil de jeu pour "devenir riche rapidement".

* ✅ ACHETEZ CECI si vous comprenez qu'un trade Swing parfait vaut mieux que 50 petits trades de scalping.

* ✅ ACHETEZ CECI si vous souhaitez faire croître votre capital régulièrement avec un ratio risque/récompense professionnel.

📈 La Philosophie d'Investissement "Aurum"

Traitez cet EA comme un Actif Numérique, et non comme un jeton de casino.

La plupart des traders échouent parce qu'ils chassent les "gains rapides". Aurum est conçu pour l'Investisseur Intelligent qui comprend la puissance des Intérêts Composés.

* Pensez comme un Hedge Fund : Nous ne visons pas à doubler le compte en un jour. Nous visons une croissance mensuelle constante qui se compose avec le temps.

* Dormez tranquille : La stratégie est entièrement automatisée avec des mesures de sécurité strictes. Vous n'avez pas besoin de surveiller les graphiques.

* Votre Moteur de Revenu Passif : Que vous construisiez un portefeuille de retraite personnel ou gériez un compte de Prop Firm, Aurum travaille silencieusement en arrière-plan pour faire croître votre courbe de capital.

"Ne vous contentez pas de trader. Bâtissez votre richesse."

📊 La Stratégie : Embuscade & Swing (Ambush & Swing)

La logique est construite autour de deux phases pour assurer l'efficacité dans toutes les conditions de marché :

* L'Embuscade (Marchés Calmes) : Durant la faible volatilité, l'EA ne reste pas inactif. Il identifie des micro-opportunités pour extraire du profit du bruit du marché, gardant le compte actif.

* Le Swing (Phase de Cassure) : C'est la force centrale d'Aurum. Lorsqu'une véritable cassure de tendance (Breakout) est détectée (à la hausse ou à la baisse), l'EA entre et vise à surfer toute la vague. Il utilise un trailing stop avancé et des sorties intelligentes pour extraire le maximum de profit de la tendance avant qu'elle ne s'inverse.

Caractéristiques Clés :

* Suivi de Tendance : Il ne lutte pas contre le marché. Si l'Or s'envole, nous achetons. Si l'Or s'effondre, nous vendons.

* Préservation du Capital : Chaque trade a un Stop Loss strict. Pas de Martingale. Pas de Grid (Grille) dangereux.

* Gestion Intelligente de l'Argent : Vous contrôlez exactement combien risquer par trade (ex: 1% ou 2%).

🔧 Entrées Simples (Plug & Play)

Nous croyons que la complexité doit rester sous le capot. Les algorithmes techniques sont pré-optimisés en tant que "Filtres" internes pour assurer la stabilité. Vous avez seulement besoin d'ajuster vos Paramètres de Risque :

* Risk_Type : Choisissez comment l'EA calcule la taille du lot.

* Risk_Param_A (Crucial) : Le pourcentage de votre solde que vous êtes prêt à risquer par trade (ex: 1.0 = 1%).

* Risk_Param_B : La taille de lot maximale autorisée (Plafond de sécurité).

* Time Settings : Ajustez l'heure de début et de fin de la session de trading si nécessaire (Heure du Serveur).

(Note : Les entrées étiquetées de 'Filter_01' à 'Filter_31' contiennent l'algorithme central et sont pré-calibrées pour les conditions actuelles du marché. Pas besoin d'y toucher.)

⚙️ Recommandations

* Symbole : XAUUSD (Or).

* Unité de Temps : H1 (Graphique 1 heure).

* Courtier (Broker) : Un compte ECN avec un spread faible et une exécution rapide est recommandé.

* Patience : Laissez l'EA faire son travail. N'intervenez pas manuellement.

Bâtissez votre richesse avec patience et précision.

🛡️ IMPORTANT : Synchronisation du Courtier (Lisez ceci)

Parce que chaque courtier utilise des configurations de serveur différentes, les algorithmes internes de l'EA doivent être parfaitement alignés avec votre flux de données.

Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé.

Je vous enverrai le "Guide de Calibrage". C'est une étape cruciale pour synchroniser la logique cachée avec votre courtier spécifique afin d'assurer une précision maximale.

(Ne sautez pas cette étape. Elle assure que les filtres invisibles se déclenchent exactement au moment prévu.)

Bienvenue chez Aurum !



