Chart Artist Drawing tool

Chart Artist — Ваш персональный помощник для рисования на графиках MT5
Привет! Вам надоело мучиться со встроенными инструментами рисования в MT5? Хотите размечать графики так же легко, как делаете наброски на бумаге? Я создал Chart Artist именно для решения этих проблем!

Что такое Chart Artist?
Chart Artist — это инструмент для рисования, который я создал, потому что меня раздражала неудобная работа с инструментами рисования на графиках. Мне нужно было что-то простое, быстрое и интуитивно понятное — и когда я не смог найти ничего подходящего, я решил создать это сам. После нескольких месяцев тестирования и доработки я с удовольствием делюсь им с вами.

Вот что делает его особенным:
Простое рисование
Помните, как приходилось щелкать по меню, чтобы нарисовать линию тренда? С Chart Artist вы просто нажимаете кнопку «Линия» и начинаете щелкать по точкам на графике. Хотите нарисовать зигзагообразный узор? Просто продолжайте щелкать — каждая точка автоматически соединяется со следующей. Больше никаких копаний в меню!

Функция кисти, которая вам понравится
Это моя любимая часть. Хотите рисовать от руки? Нажмите кнопку «Кисть», удерживайте клавишу Ctrl (да, как в Photoshop) и перемещайте мышь. Вы можете рисовать кривые, круги, отмечать зоны поддержки — всё, что угодно.

Цвета, которые действительно видны
Я добавил шесть цветов, которые хорошо видны на графиках (больше никаких светло-серых линий, которые исчезают!). Красный, синий, зеленый, оранжевый, пурпурный и черный. Нажмите кнопку цвета, чтобы переключаться между ними. Обычно я использую красный для сопротивления и зеленый для поддержки, но вы можете использовать любые цвета!

Разместите его там, где вам удобно
Не нравится расположение панели инструментов? Нет проблем! Вы можете переместить её в любой угол графика. Хотите, чтобы она была слева, а не снизу? Просто измените настройку. Предпочитаете, чтобы кнопки располагались вертикально или в ряд? Это тоже можно настроить.

Реальные примеры использования в торговле (как я это использую):
Отметка ключевых уровней: Когда я вижу уровни поддержки или сопротивления, я рисую вдоль них с помощью инструмента «Кисть». Это быстрее, чем пытаться идеально выровнять прямую линию.

Планирование сделок: Я рисую, где хочу войти в сделку, где будет стоп-лосс и где я зафиксирую прибыль. Визуальное отображение на графике помогает мне придерживаться своего плана. Распознавание паттернов: Рисование треугольников, каналов или паттернов «голова и плечи» помогает мне видеть их более четко.

Обучение/Обмен информацией: Когда я объясняю кому-то торговую идею, я могу быстро нарисовать что-нибудь на графике и отправить скриншот.

Важные мелочи:
Создано для MT5: Разработано специально для MetaTrader 5, а не просто перенесено из MT4

Легкое: Не замедляет работу графиков, даже если вы много рисуете

Простое в освоении: Если вы умеете пользоваться MT5, вы освоите это за 5 минут

Как это использовать:
Добавьте его на график (просто перетащите, как любой индикатор)

Появится панель инструментов — выберите режим «Линия» или «Кисть»

Начинайте рисовать!

Для линий: Щелкните точки на графике, нажмите ESC, когда закончите.
Для кисти: Удерживайте Ctrl и перетаскивайте мышь, отпустите Ctrl, когда закончите.

Вот и всё. Никаких сложных настроек.

Для кого это:
Трейдеры, использующие анализ ценового действия и ежедневно размечающие графики

Свинг-трейдеры, рисующие линии тренда и каналы

Преподаватели, создающие примеры графиков

Все, кто визуально планирует сделки

Что это НЕ является:
Это не генератор торговых сигналов

Это не предсказывает цены

Это само по себе не принесет вам денег

Это инструмент. Как хорошая ручка или маркер. Он помогает вам видеть паттерны и планы более четко.


Предупреждение:
Как и любой инструмент, к нему нужно немного привыкнуть. В первый раз, когда вы попробуете кисть, вы можете нарисовать что-то кривое (я до сих пор иногда так делаю!). Но после нескольких попыток это станет привычным делом.

Заключение:
Если вы, как и я, тратите время на разметку графиков, попробуйте Chart Artist. Думаю, вы обнаружите, что это делает процесс более плавным и быстрым. А если нет, что ж, всегда есть встроенные инструменты (но я думаю, вам понравятся мои больше).

Нужна помощь?
Есть вопросы? Нашли ошибку? Хотите предложить функцию? Напишите мне здесь, на MQL5. Обычно я отвечаю в течение дня (иногда быстрее, если я не занят торговлей!).

Спасибо за внимание к Chart Artist. Удачного рисования и еще более удачной торговли!

*P.S. Небольшой совет: попробуйте использовать разные цвета для разных таймфреймов. Я использую красный цвет для дневных уровней и синий для 4-часовых. Это значительно упрощает чтение моих графиков!*

Примечание: Это всего лишь инструмент для анализа графиков. Торговля сопряжена с риском, и вы должны торговать только теми деньгами, которые можете позволить себе потерять. Я делюсь тем, что работает для меня, но ваш опыт может отличаться.
