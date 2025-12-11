Chart Artist Drawing tool

Chart Artist - Il tuo assistente personale per disegnare sui grafici di MT5

Ciao! Sei stanco di dover lottare con gli strumenti di disegno integrati di MT5? Vorresti poter annotare i tuoi grafici con la stessa facilità con cui disegni le tue idee su carta? Bene, ho creato Chart Artist proprio per risolvere questi problemi!





Cos'è Chart Artist?

Chart Artist è uno strumento di disegno che ho creato perché ero frustrato dalla complessità del disegno sui grafici. Volevo qualcosa di semplice, veloce e intuitivo e, non trovandolo, ho deciso di crearlo da solo. Dopo mesi di test e perfezionamenti, sono entusiasta di condividerlo con te.





Ecco cosa lo rende speciale:

Disegnare in modo semplice

Ricordi quando dovevi cliccare su diversi menu per disegnare una linea di tendenza? Con Chart Artist, ti basta cliccare sul pulsante "Linea" e iniziare a cliccare sui punti del grafico. Vuoi disegnare un pattern a zigzag? Continua a cliccare: ogni punto si connette automaticamente al successivo. Niente più menu a cascata!





La funzione pennello che adorerai

Questa è la mia parte preferita. Vuoi disegnare a mano libera? Clicca sul pulsante "Pennello", tieni premuto il tasto Ctrl (proprio come in Photoshop) e trascina il mouse. Puoi disegnare curve, cerchi, contrassegnare zone di supporto: tutto ciò che ti viene in mente.





Colori che si vedono bene

Ho incluso sei colori che si vedono bene sui grafici (niente più grigio chiaro che scompare!). Rosso, blu, verde, arancione, magenta e nero. Clicca sul pulsante del colore per scorrerli. Di solito uso il rosso per le resistenze e il verde per i supporti, ma sentiti libero di usare i colori che preferisci!





Posizionalo dove vuoi

Non ti piace la posizione della barra degli strumenti? Nessun problema! Puoi spostarla in qualsiasi angolo del grafico. La vuoi a sinistra invece che in basso? Basta cambiare l'impostazione. Preferisci i pulsanti disposti verticalmente o in orizzontale? Anche questo è regolabile.





Utilizzi pratici nel trading (come lo uso io):

Contrassegnare i livelli chiave: quando individuo un supporto o una resistenza, li disegno con lo strumento pennello. È più veloce che cercare di disegnare una linea retta perfetta.





Pianificare le operazioni: disegno i punti di ingresso, lo stop loss e il take profit. Avere tutto visualizzato sul grafico mi aiuta a rispettare il mio piano. Riconoscimento dei modelli: Disegnare triangoli, canali o modelli testa e spalle mi aiuta a visualizzarli più chiaramente.





Insegnamento/Condivisione: Quando spiego un'idea di trading a qualcuno, posso disegnare rapidamente sul grafico e inviargli uno screenshot.





Le piccole cose che contano:

Realizzato per MT5: Progettato specificamente per MetaTrader 5, non è solo un porting da MT4





Leggero: Non rallenta i grafici anche quando hai disegnato molti elementi





Facile da imparare: Se sai usare MT5, puoi usare questo strumento in 5 minuti





Ecco come usarlo:

Aggiungilo al tuo grafico (basta trascinarlo e rilasciarlo come qualsiasi indicatore)





Appare la barra degli strumenti: scegli la modalità Linea o Pennello





Inizia a disegnare!





Per le linee: Clicca sui punti del grafico, premi ESC quando hai finito.

Per il pennello: Tieni premuto Ctrl e trascina il mouse, rilascia Ctrl quando hai finito.





È letteralmente tutto. Nessuna impostazione complicata da configurare.





A chi è rivolto:

Trader di price action che annotano i grafici quotidianamente





Swing trader che disegnano linee di tendenza e canali





Formatori che creano esempi di grafici





Chiunque pianifichi visivamente le operazioni di trading





Cosa NON è:

Non è un generatore di segnali di trading





Non prevede i prezzi





Non ti farà guadagnare soldi da solo





È uno strumento. Come una buona penna o un evidenziatore. Ti aiuta a visualizzare modelli e piani in modo più chiaro.









Avvertenza:

Come qualsiasi strumento, richiede un po' di pratica. La prima volta che provi il pennello, potresti disegnare qualcosa di tremolante (a volte succede ancora anche a me!). Ma dopo qualche tentativo, diventerà un'operazione automatica.





Considerazioni finali:

Se sei come me e passi del tempo ad annotare i grafici, prova Chart Artist. Penso che renderà il processo più fluido e veloce. E se non ti piace, beh, ci sono sempre gli strumenti integrati (ma penso che i miei ti piaceranno di più).





Hai bisogno di aiuto?

Hai domande? Hai trovato un bug? Vuoi suggerire una funzionalità? Inviami un messaggio qui su MQL5. Di solito rispondo entro un giorno (a volte anche prima se non sono impegnato in un'operazione!).





Grazie per aver provato Chart Artist. Buon disegno e, soprattutto, buon trading!





*P.S. Un piccolo consiglio: prova a usare colori diversi per i diversi timeframe. Utilizzo il rosso per i livelli giornalieri e il blu per quelli a 4 ore. In questo modo i miei grafici sono molto più facili da leggere!*





Nota: Questo è solo uno strumento per facilitare l'analisi dei grafici. Il trading comporta dei rischi e si dovrebbe investire solo denaro che ci si può permettere di perdere. Condivido ciò che funziona per me, ma la vostra esperienza potrebbe essere diversa.