Chart Artist Drawing tool

图表艺术家 - 您的MT5图表专属绘图助手

大家好！您是否厌倦了使用MT5内置绘图工具时的繁琐操作？您是否希望像在纸上勾勒草图一样轻松地在图表上进行标记？现在，我创建了“图表艺术家”来解决这些问题！





什么是图表艺术家？

“图表艺术家”是我开发的一款绘图工具，因为我受够了在图表上绘图时的笨拙体验。我想要一款简单、快速、直观的工具——当我找不到这样的工具时，我决定自己动手开发。经过几个月的测试和完善，我很高兴与大家分享它。





它的独特之处：

绘图变得如此简单

还记得尝试绘制趋势线时需要点击各种菜单吗？使用“图表艺术家”，您只需点击“线条”按钮，然后在图表上点击即可绘制点。想要绘制锯齿形图案？只需继续点击——每个点都会自动连接到下一个点。告别繁琐的菜单操作！





您一定会喜欢的画笔功能

这是我最喜欢的功能。想要自由绘制？点击“画笔”按钮，按住Ctrl键（没错，就像在Photoshop中一样），然后拖动鼠标。您可以绘制曲线、圆形、标记支撑区域——随心所欲。





清晰醒目的颜色

我提供了六种在图表上显示效果良好的颜色（告别那些看不见的浅灰色！）。红色、蓝色、绿色、橙色、洋红色和黑色。点击颜色按钮即可切换颜色。我通常用红色标记阻力位，用绿色标记支撑位，但您可以根据自己的喜好选择！





随心所欲地放置工具栏

不喜欢工具栏的位置？没问题！您可以将其移动到图表的任何角落。想要把它放在左侧而不是底部？只需更改设置即可。喜欢按钮垂直排列还是水平排列？这些都可以调整。





实际交易用途（我的使用方法）：

标记关键水平位：当我发现支撑位或阻力位时，我会使用画笔工具沿着它们进行绘制。这比尝试绘制完美的直线要快得多。





制定交易计划：我会在图表上绘制我的入场点、止损点和止盈点。在图表上直观地显示这些信息有助于我坚持我的交易计划。模式识别：绘制三角形、通道或头肩形态有助于我更清晰地识别这些模式。





教学/分享：当我向他人解释交易思路时，我可以快速在图表上绘制图形并发送截图。





重要的细节：

专为 MT5 设计：专为 MetaTrader 5 构建，而非简单地从 MT4 移植





轻量级：即使绘制大量图形，也不会降低图表运行速度





易于学习：如果您会使用 MT5，只需 5 分钟即可上手





使用方法：

将其添加到图表（像添加任何指标一样，只需拖放即可）





工具栏出现 - 选择线条或画笔模式





开始绘制！





线条：在图表上点击点，完成后按 ESC 键。

画笔：按住 Ctrl 键并拖动鼠标，完成后释放 Ctrl 键。





就是这么简单。无需复杂的设置。





适用人群：

每天标记图表的价格行为交易者





绘制趋势线和通道的波段交易者





创建图表示例的教育工作者





任何需要可视化规划交易的人





它不是什么：

它不是交易信号生成器





它不预测价格





它本身不会让您赚钱





它是一个工具。就像一支好笔或荧光笔一样。它可以帮助您更清晰地看到模式和计划。









温馨提示：

像任何工具一样，它需要一些时间来适应。第一次尝试使用画笔时，您可能会画出一些歪歪扭扭的线条（我有时仍然会这样！）。但几次尝试后，它就会变得得心应手。





最后：

如果您像我一样经常标记图表，不妨试试 Chart Artist。我相信您会发现它使整个过程更加流畅快捷。如果您不喜欢，也可以使用内置工具（但我相信您会更喜欢我的工具）。





需要帮助？

有问题？发现错误？想要建议新功能？请在 MQL5 上给我留言。我通常会在一天内回复（如果我没有在交易，回复速度会更快！）。





感谢您关注 Chart Artist。祝您绘图愉快，交易顺利！





*P.S. 一个小技巧：尝试为不同的时间周期使用不同的颜色。我用红色标记日线级别，蓝色标记4小时级别。这样我的图表就更容易阅读了！*





注意：这只是一种辅助图表分析的工具。交易存在风险，您应该只用您可以承受损失的资金进行交易。我分享的是对我有效的方法，但您的体验可能有所不同。