Chart Artist Drawing tool

Chart Artist - Votre assistant de dessin personnel pour les graphiques MT5

Salut ! Vous en avez marre de galérer avec les outils de dessin intégrés de MT5 ? Vous aimeriez pouvoir annoter vos graphiques aussi facilement que vous esquissez des idées sur papier ? Eh bien, j'ai créé Chart Artist pour résoudre précisément ces problèmes !





Qu'est-ce que Chart Artist ?

Chart Artist est un outil de dessin que j'ai développé car j'étais frustré par la complexité du dessin sur les graphiques. Je voulais quelque chose de simple, rapide et intuitif – et comme je ne trouvais rien de tel, j'ai décidé de le créer moi-même. Après des mois de tests et d'améliorations, je suis ravi de le partager avec vous.





Voici ce qui le rend spécial :

Dessiner en toute simplicité

Vous vous souvenez d'avoir essayé de tracer une ligne de tendance et d'avoir dû cliquer sur plusieurs menus ? Avec Chart Artist, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ligne » et de cliquer sur les points de votre graphique. Vous voulez dessiner un motif en zigzag ? Continuez simplement à cliquer : chaque point se connecte automatiquement au suivant. Fini les menus interminables !





La fonction Pinceau que vous allez adorer

C'est ma fonction préférée. Vous voulez dessiner à main levée ? Cliquez sur le bouton « Pinceau », maintenez la touche Ctrl enfoncée (oui, comme dans Photoshop) et faites glisser votre souris. Vous pouvez dessiner des courbes, des cercles, marquer des zones de support – tout ce que vous imaginez.





Des couleurs qui ont du sens

J'ai inclus six couleurs qui s'affichent bien sur les graphiques (fini le gris clair qui disparaît !). Rouge, bleu, vert, orange, magenta et noir. Cliquez sur le bouton de couleur pour les faire défiler. J'utilise généralement le rouge pour la résistance et le vert pour le support, mais faites comme vous voulez !





Placez-le où vous voulez

L'emplacement de la barre d'outils ne vous convient pas ? Pas de problème ! Vous pouvez la déplacer dans n'importe quel coin de votre graphique. Vous la préférez sur le côté gauche plutôt qu'en bas ? Modifiez simplement le paramètre. Vous préférez les boutons empilés verticalement ou sur une seule ligne ? C'est également réglable.





Utilisations concrètes en trading (comment je l'utilise) :

Marquer les niveaux clés : Lorsque je repère un support ou une résistance, je le trace avec l'outil pinceau. C'est plus rapide que d'essayer d'obtenir une ligne droite parfaite.





Planifier les transactions : Je dessine mon point d'entrée, mon stop loss et mon objectif de profit. Avoir ces informations visuellement sur le graphique m'aide à respecter mon plan. Reconnaissance de formes : Dessiner des triangles, des canaux ou des figures de tête et épaules m'aide à les visualiser plus clairement.





Enseignement/Partage : Lorsque j'explique une idée de trading à quelqu'un, je peux rapidement dessiner sur le graphique et lui envoyer une capture d'écran.





Les petits détails qui comptent :

Conçu pour MT5 : Développé spécifiquement pour MetaTrader 5, et non une simple adaptation de MT4





Léger : Ne ralentit pas vos graphiques, même avec de nombreux dessins





Facile à apprendre : Si vous savez utiliser MT5, vous saurez utiliser cet outil en 5 minutes





Comment l'utiliser :

Ajoutez-le à votre graphique (il suffit de le glisser-déposer comme n'importe quel indicateur)





La barre d'outils apparaît - choisissez le mode Ligne ou Pinceau





Commencez à dessiner !





Pour les lignes : Cliquez sur les points de votre graphique, appuyez sur Échap une fois terminé.

Pour le pinceau : Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser votre souris, relâchez Ctrl une fois terminé.





C'est tout. Pas de paramètres compliqués à configurer.





Pour qui ?

Les traders qui analysent quotidiennement les graphiques





Les swing traders qui tracent des lignes de tendance et des canaux





Les formateurs qui créent des exemples de graphiques





Toute personne qui planifie visuellement ses transactions





Ce que ce n'est PAS :

Ce n'est pas un générateur de signaux de trading





Il ne prédit pas les prix





Il ne vous fera pas gagner d'argent à lui seul





C'est un outil. Comme un bon stylo ou un surligneur. Il vous aide à visualiser plus clairement les modèles et les plans.









Attention :

Comme tout outil, il faut un certain temps pour s'y habituer. La première fois que vous utilisez le pinceau, vous risquez de dessiner quelque chose de tremblant (cela m'arrive encore parfois !). Mais après quelques essais, cela devient un jeu d'enfant.





Conclusion :

Si, comme moi, vous passez du temps à annoter des graphiques, essayez Chart Artist. Je pense que vous constaterez qu'il rend le processus plus fluide et plus rapide. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours les outils intégrés (mais je pense que vous préférerez le mien).





Besoin d'aide ?

Vous avez des questions ? Vous avez trouvé un bug ? Vous souhaitez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-moi un message ici sur MQL5. Je réponds généralement sous 24 heures (parfois plus rapidement si je ne suis pas en train de trader !).





Merci d'avoir découvert Chart Artist. Bons dessins et surtout, bon trading !





*P.S. Un petit conseil : essayez d'utiliser différentes couleurs pour différentes unités de temps. J'utilise le rouge pour les niveaux quotidiens et le bleu pour les niveaux sur 4 heures. Cela rend mes graphiques beaucoup plus faciles à lire !*





Remarque : Il s'agit simplement d'un outil pour faciliter l'analyse des graphiques. Le trading comporte des risques, et vous ne devez investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je partage ce qui fonctionne pour moi, mais votre expérience peut être différente.