Equity Firewall est un utilitaire pour MT5 conçu pour le contrôle automatique des drawdowns et la gestion des risques au niveau du compte. Il protège le capital, en particulier lorsque plusieurs conseillers experts (EA) tradent sur le même compte avec le risque d’augmentations soudaines de positions ou de drawdowns.

Equity Firewall permet de définir un drawdown global maximal, une limite de perte quotidienne et un objectif de profit, avec le choix de l’action à effectuer lorsque la limite est atteinte : fermer toutes les positions et ordres, fermer tous les graphiques, ou effectuer les deux actions simultanément.

Le programme applique automatiquement l’action sélectionnée lorsque les limites sont déclenchées et est entièrement compatible avec les conseillers experts — même lorsque plusieurs EA tradent simultanément. Le programme prend en charge les notifications push et par e-mail pour les déclenchements de limites et affiche le drawdown actuel, les pertes quotidiennes et l’avancement des objectifs sur un tableau de bord clair.

Cas d'utilisation

• Prop trading et comptes multi-EA : contrôle du risque lorsque plusieurs conseillers experts tradent simultanément.

• Protection du capital : arrêt complet du trading lorsque l’objectif de capital est atteint ou que le drawdown maximal se produit.

Conseils et recommandations

• Le programme fonctionne dans le testeur de stratégies. Définissez la taille du lot et la direction du trade — le trade s’ouvrira au démarrage de l’expert advisor dans le testeur. Utilisez le mode de test visuel pour voir le fonctionnement du panneau et vérifier que les limites sont correctement appliquées.

• Assurez-vous de tester votre scénario sur un compte démo.

• Les opérations sur le solde ne sont pas prises en compte automatiquement — tous les calculs sont basés sur l’equity actuel. Avant les dépôts ou les retraits, assurez-vous que les paramètres du programme sont corrects.

• Le programme envoie des commandes pour fermer toutes les positions et supprimer tous les ordres, mais le broker peut ne pas les exécuter complètement. Utilisez les notifications pour surveiller les résultats.

Equity Firewall est un outil professionnel pour les traders qui ont besoin de gérer les risques et de protéger leur capital. Contrôlez les drawdowns, sécurisez les profits et minimisez les pertes même lorsque plusieurs conseillers experts tradent simultanément.