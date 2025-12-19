Equity Firewall

Equity Firewall est un utilitaire pour MT5 conçu pour le contrôle automatique des drawdowns et la gestion des risques au niveau du compte. Il protège le capital, en particulier lorsque plusieurs conseillers experts (EA) tradent sur le même compte avec le risque d’augmentations soudaines de positions ou de drawdowns.

Installer la version d'essai pour les comptes démo

Equity Firewall permet de définir un drawdown global maximal, une limite de perte quotidienne et un objectif de profit, avec le choix de l’action à effectuer lorsque la limite est atteinte : fermer toutes les positions et ordres, fermer tous les graphiques, ou effectuer les deux actions simultanément.

Le programme applique automatiquement l’action sélectionnée lorsque les limites sont déclenchées et est entièrement compatible avec les conseillers experts — même lorsque plusieurs EA tradent simultanément. Le programme prend en charge les notifications push et par e-mail pour les déclenchements de limites et affiche le drawdown actuel, les pertes quotidiennes et l’avancement des objectifs sur un tableau de bord clair.

Cas d'utilisation

• Prop trading et comptes multi-EA : contrôle du risque lorsque plusieurs conseillers experts tradent simultanément.

• Protection du capital : arrêt complet du trading lorsque l’objectif de capital est atteint ou que le drawdown maximal se produit.

Conseils et recommandations

• Le programme fonctionne dans le testeur de stratégies. Définissez la taille du lot et la direction du trade — le trade s’ouvrira au démarrage de l’expert advisor dans le testeur. Utilisez le mode de test visuel pour voir le fonctionnement du panneau et vérifier que les limites sont correctement appliquées.

• Assurez-vous de tester votre scénario sur un compte démo.

• Les opérations sur le solde ne sont pas prises en compte automatiquement — tous les calculs sont basés sur l’equity actuel. Avant les dépôts ou les retraits, assurez-vous que les paramètres du programme sont corrects.

• Le programme envoie des commandes pour fermer toutes les positions et supprimer tous les ordres, mais le broker peut ne pas les exécuter complètement. Utilisez les notifications pour surveiller les résultats.


Equity Firewall est un outil professionnel pour les traders qui ont besoin de gérer les risques et de protéger leur capital. Contrôlez les drawdowns, sécurisez les profits et minimisez les pertes même lorsque plusieurs conseillers experts tradent simultanément.

Plus de l'auteur
PulseX
Ervand Oganesyan
Experts
Algorithme de trading impulsif intelligent avec gestion des risques et contrôle dynamique des séries de transactions. Surveillance : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — demander les fichiers de jeu via des messages privés. Comment fonctionne PulseX PulseX EA est un système de trading d'impulsion autonome et optimisé, conçu pour fonctionner sur un large éventail de paires de devises. Ce conseiller analyse la microstructure du marché et identifie les moments où le prix forme une impulsion à
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitaires
Tableau de bord de trading multifonctionnel pour simplifier le trading manuel. Visualisation des transactions et des ordres, calcul du P&L, trading en un clic, modification des ordres, seuil de rentabilité, stop suiveur, stop-loss partiel, take-profit partiel, clôture par heure, stop-loss et take-profit actions : tout cela est possible en un ou quelques clics, à l'aide de raccourcis clavier ou par simple glissement de la souris sur les niveaux du graphique. Une interface conviviale vous permet d
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Un algorithme de trading de retrait conçu avec précision pour le marché des changes. Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - aucun fichier défini requis, seuls les paramètres par défaut sont utilisés. Comment ça marche BounceEdge EA est un algorithme robuste conçu pour détecter les replis intrajournaliers sur toutes les paires de devises. Il analyse les fluctuations de prix spécifiques à chaque devise et ouvre des positions en prévision d'un retour aux niveaux de prix
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Experts
Puissant EA de pullback pour trader n'importe quelle paire de devises. Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envoyez un message privé pour demander les fichiers du set Démarrage rapide - Définissez l'EA sur le graphique M15 de EURGBP (vente uniquement), EURCHF (achat uniquement), USDCAD (achat uniquement), EURUSD (vente uniquement). - Le risque unique est d'environ 300 USD par paire pour un lot minimum. Assurez-vous que les risques sont acceptables pour vous. - Assu
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Experts
Puissant EA de pullback pour trader n'importe quelle paire de devises. Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envoyez un message privé pour demander les fichiers du set Démarrage rapide - Définissez l'EA sur le graphique M15 de EURGBP (vente uniquement), EURCHF (achat uniquement), USDCAD (achat uniquement), EURUSD (vente uniquement). - Le risque unique est d'environ 300 USD par paire pour un lot minimum. Assurez-vous que les risques sont acceptables pour vous. - Assu
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Indicateurs
Fine Timeframes est un indicateur de période inférieure à la minute pour MT5. Il crée des graphiques avec des intervalles de 1 à 30 secondes, vous donnant accès aux mouvements du marché qui restent invisibles sur les graphiques à la minute et à l'heure, tout en préservant l'intégralité des fonctionnalités de trading : vous pouvez ouvrir et fermer des positions comme sur les périodes standard. Fine Timeframes fonctionne uniquement sur les ticks en temps réel et n'est pas conçu pour le testeur de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis