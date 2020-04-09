Equity Firewall 是一款适用于 MT5 的工具，旨在实现账户级别的自动回撤控制和风险管理。它能够保护资金，尤其是在同一账户上有多个智能交易系统同时交易，存在仓位突然增加或回撤的风险时。

Equity Firewall 允许设置最大总体回撤、每日亏损限额以及盈利目标，并可选择在达到限制时的操作：关闭所有持仓和挂单、关闭所有图表，或同时执行这两项操作。

程序会在触发限制时自动执行所选操作，并且完全兼容智能交易系统——即使多个 EA 同时交易。程序支持推送和电子邮件通知，并在清晰的仪表盘上显示当前回撤、每日亏损和目标进度。

使用场景

• Prop 交易和多 EA 账户：在多个智能交易系统同时交易时进行风险控制。

• 资金保护：当达到盈利目标或最大回撤时，完全停止交易。

提示与建议

• 程序可在策略测试器中使用。设置交易手数和交易方向——在测试器中启动智能交易系统时将自动开仓。使用可视化测试模式查看面板工作情况，并验证限制是否正确触发。

• 确保在演示账户上测试您的交易场景。

• 账户余额操作不会被自动考虑——所有计算基于当前权益。在进行存入或取出操作之前，请确保程序设置正确。

• 程序会发送命令以关闭所有持仓和删除所有挂单，但经纪商可能不会完全执行。请使用通知来监控结果。

Equity Firewall 是一款专业工具，适合需要管理风险和保护资金的交易者使用。在多个智能交易系统同时交易时，也能控制回撤、锁定利润并最小化损失。