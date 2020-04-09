Equity Firewall — утилита для МТ5, предназначенная для автоматического контроля просадок и управления рисками на уровне счета. Она защищает капитал, особенно если на счете работают несколько советников с риском внезапного увеличения позиций или просадки.

Equity Firewall позволяет задавать максимально допустимую общую просадку, дневной лимит потерь, а также цель по прибыли, с выбором действия при достижении лимита: можно закрыть все позиции и ордера, закрыть все графики, либо выполнить оба действия одновременно.

Программа автоматически применит выбранное действие при срабатывании лимитов и полностью совместима с советниками — даже при одновременной торговле нескольких экспертов. Программа поддерживает push и email уведомления о срабатывании лимитов и отображает текущую просадку, дневные потери и прогресс по целям на наглядной панели.

Сценарии использования

• Проп-трейдинг и мульти-экспертные счета: контроль риска при одновременной торговле нескольких советников.

• Защита капитала: полная остановка торговли при достижении цели по эквити или при максимальной просадке.

Советы и подсказки

• Программа работает в тестере стратегий. Установите размер лота и сторону сделки — сделка откроется при запуске советника в тестере. Используйте визуальный режим тестирования, чтобы увидеть работу панели и проверить, как сработают ограничения.

• Обязательно протестируйте ваш сценарий на демо-счете.

• Балансовые операции не учитываются автоматически — все расчёты ведутся от текущей эквити. Перед пополнениями или снятиями со счета убедитесь, что текущие настройки программы корректны.

• Программа отправляет команды на закрытие всех позиций и удаление всех ордеров, однако брокер может не исполнить их полностью. Используйте уведомления, чтобы контролировать результат.

Equity Firewall — профессиональный инструмент для трейдеров, которым важно управлять рисками и сохранять капитал. Контролируйте просадки, фиксируйте прибыль и минимизируйте потери даже при одновременной торговле множества советников.