Equity Firewall

Equity Firewall — утилита для МТ5, предназначенная для автоматического контроля просадок и управления рисками на уровне счета. Она защищает капитал, особенно если на счете работают несколько советников с риском внезапного увеличения позиций или просадки.

Установить версию для демо счетов

Equity Firewall позволяет задавать максимально допустимую общую просадку, дневной лимит потерь, а также цель по прибыли, с выбором действия при достижении лимита: можно закрыть все позиции и ордера, закрыть все графики, либо выполнить оба действия одновременно.

Программа автоматически применит выбранное действие при срабатывании лимитов и полностью совместима с советниками — даже при одновременной торговле нескольких экспертов. Программа поддерживает push и email уведомления о срабатывании лимитов и отображает текущую просадку, дневные потери и прогресс по целям на наглядной панели.

Сценарии использования

• Проп-трейдинг и мульти-экспертные счета: контроль риска при одновременной торговле нескольких советников.

• Защита капитала: полная остановка торговли при достижении цели по эквити или при максимальной просадке.

Советы и подсказки

• Программа работает в тестере стратегий. Установите размер лота и сторону сделки — сделка откроется при запуске советника в тестере. Используйте визуальный режим тестирования, чтобы увидеть работу панели и проверить, как сработают ограничения.

• Обязательно протестируйте ваш сценарий на демо-счете.

• Балансовые операции не учитываются автоматически — все расчёты ведутся от текущей эквити. Перед пополнениями или снятиями со счета убедитесь, что текущие настройки программы корректны.

• Программа отправляет команды на закрытие всех позиций и удаление всех ордеров, однако брокер может не исполнить их полностью. Используйте уведомления, чтобы контролировать результат.


Equity Firewall — профессиональный инструмент для трейдеров, которым важно управлять рисками и сохранять капитал. Контролируйте просадки, фиксируйте прибыль и минимизируйте потери даже при одновременной торговле множества советников.

Рекомендуем также
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Утилиты
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Утилиты
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Утилиты
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Утилиты
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Утилиты
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Утилиты
Советник  Auto SLTP Maker MT5  призван помочь тем, кто забывает устанавливать в сделках параметры StopLoss и/или TakeProfit, либо торгуют на слишком быстром рынке, чтобы успевать это сделать вовремя. Он автоматически отслеживает сделки без уровней StopLoss и/или TakeProfit и проверяет, какой их уровень, согласно настройкам, необходимо установить для сделок. Данный продукт работает как с рыночными ордерами, так и с отложенными. Тип ордеров, на которые он будет реагировать можно выбрать в настройк
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Утилиты
This EA is there to take your trade closing stress away. Quickly close as many trades as you have opened at the click of a button, INCLUDING PENDING ORDERS. This works on the MT5 platform whether it be currencies, Indices, stocks or Deriv synthetic indices. I have saved it under utilities as it is a utility, however, to install this, you have to save the file in you "EA" folder. That is; Go to "File", then "Open Data Folder", "MQL5" and then "Experts". Paste this file there. Restart MT5 and you'
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Утилиты
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Утилиты
TradeManager 1.0   is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMI
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Утилиты
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Утилиты
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Утилиты
Данная панель предназначена для удобного совершения сделок в платформе Metatrader. Она позволяет с легкостью открывать позиции, устанавливать стоп лосс и тэйк профит, использовать трейлинг стоп и тд.. Входные параметры : Magic - уникальный номер эксперта Lot step - шаг изменения лота Custom - произвольная сумма для высчитывания риска Risk Value  - тип поиска значения риска (в %) Функции панели : Открытие sell и buy позиций Возможность установки profit / loss для позиции, в том числе и графичес
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Утилиты
Description  Interested users may contact the developer through the internal messaging system of mql5.com to request information about the possibility of evaluating the product for a limited period before using it on a live account. Manzano Risk Manager Pro is a professional risk management utility for MetaTrader 5.The Expert Advisor allows monitoring open positions and closing trades automatically or manually, fully or partially, when user-defined risk conditions are met. The product does not o
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Auto Trade Close
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Автоматическое закрытие сделок: по времени или при достижении Прибыли / Убытка С помощью этой утилиты вы можете автоматизировать закрытие сделок при заданном условии. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая эту  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы  |   Версия для MT4 Для активации авто-закрытия необходимо установить следующие параметры (на панели): 1. Символ   для которого будет применена функция: для конкретного   [Symbol]   / или для   [ALL]   символов. 2. Условие, когда
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Утилиты
Manually enter the price for Buy position or Sell position. This EA will automatically open 3 orders and also 3 Pending (In deposited position) = Total 6 orders per one click Please see Screenshot or Videos for more explanation. - Easy to manage your different order. - Fast in modification for SL and TP. - Can modified the SL and TP depends on individual techniques.
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
Утилиты
AZ Trade Recovery Assistant MT5 combines manual trading flexibility with intelligent automated management.This advanced on-chart panel isn’t just for trade execution — it’s a complete trade management assistant. You can open or close positions instantly, adjust lot size, manage trailing stops, and modify Take Profit or Stop Loss — all directly from the panel. It’s built for traders who want full control of their trades with smart automation running in the background. What truly makes this assist
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Освойте испытания проп-фирм до риска реальными деньгами!   Наш продвинутый симулятор воссоздает аутентичные торговые среды проп-фирм, помогая вам тренироваться, разрабатывать стратегии и проходить испытания с уверенностью. С нашим симулятором вы можете имитировать любые испытания проп-фирм, используя демо- или реальные счета, поддерживать ручные торговые стратегии и автоматическую торговлю через советники, создавать персонализированные испытания на индивидуальные периоды и бросать вызов себе для
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Утилиты
Risk-o-meter is a Risk calculator Panel designed to help people who are new to trading, better understand how much they are risking for potential profit or loss. Inputs: 1. Enter your Risk in % or currency 2. Enter your Return Ratio 3. Enter your Lot Size Results: 1. SL line 2. TP Line Features: 1. By moving the SL line, lot size will adjust to keep Risk fixed. 2. By moving the TP line, Risk Ration will adjust to keep Risk fixed.  
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Утилиты
Панель ручной торговли EA MT5   - самая простая и удобная торговая панель, которую вы можете найти для MT5. Он имеет все свои возможности и функции на одной поверхности, без необходимости открывать дополнительные окна или панели. Это утилита для управления ордерами, калькулятора рисков, частичного закрытия и защиты аккаунта - все в одном чрезвычайно удобном интерфейсе! Используя   ручную торговую панель EA MT5 , вы можете торговать во много раз быстрее и точнее, чем традиционные ручные методы
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Утилиты
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 5 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие п
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Утилиты
Close Buttons Utility — компактная и гибкая MQL5-утилита для ручного управления позициями и отложенными ордерами прямо с графика. Панель позволяет в один клик закрыть группы ордеров и позиций на текущем или группе выбранных символов. Может работать как со всеми ордерами, так и с заданным списом Меджик номеров или ручными ордерами. Панель можно минимизировать или передвигать по всему экрану. Поддерживаются светлая и тёмная темы, настраиваемые размеры, высота строк и число колонок кнопок, а для ка
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Утилиты
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Утилиты
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Другие продукты этого автора
PulseX
Ervand Oganesyan
Эксперты
Умный алгоритм импульсной торговли с управляемым риском и динамическим контролем серии сделок. Мониторинг : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — запросите сет-файлы через личные сообщения. Как работает PulseX PulseX EA — это самостоятельная, тщательно оптимизированная система импульсной торговли, построенная для работы по широкому спектру валютных пар. Советник анализирует микроструктуру рынка и определяет моменты, когда цена формирует краткосрочный импульс, а затем замедляется. Эта модель
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Утилиты
Многофункциональная торговая панель, упрощающая ручную торговлю. Визуализация сделок и ордеров, расчет риска и прибыли, открытие, закрытие, модификация сделок и ордеров, безубыток, трейлинг стоп, частичный стоп-лосс и тейк-профит, закрытие по времени, стоп-лосс и тейк-профит по эквити - все это доступно в один или несколько кликов, по горячим клавишам, либо через простое перетягивание мышью уровней на графике. Интуитивно понятный интерфейс позволяет протестировать требуемые сценарии и приступить
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Эксперты
Высокоточный алгоритм для отбойной торговли на рынке Forex. Мониторинг : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 — торговля на дефолтных настройках, сет-файлы не требуются. Как это работает BounceEdge EA — это надежный алгоритм, разработанный для отбойной торговли по всем валютным парам. Он анализирует характерное для каждой валюты ценовое движение и открывает сделки в расчете на возврат к предыдущим ценовым уровням. Система полностью оптимизирована для 28 валютных пар, охватывающих все комбина
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Эксперты
Эффективный отбойный советник, подготовленный для работы по любой из форекс-пар. Сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - запросите сет-файлы через личные сообщения Быстрый старт - Установите советник на М15 любой из пар: EURGBP (sell), EURCHF (buy), USDCAD (buy), EURUSD (sell) - Единовременный риск - около 300 долларов на пару для минимального лота. Убедитесь, что риски комфортны для вас. - Убедитесь в корректности настроек таймзоны. Настройки по умолчанию верны для большинства броке
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Эксперты
Эффективный отбойный советник, подготовленный для работы по любой из форекс-пар. Сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - запросите сет-файлы через личные сообщения Быстрый старт - Установите советник на М15 любой из пар: EURGBP (sell), EURCHF (buy), USDCAD (buy), EURUSD (sell) - Единовременный риск - около 300 долларов на пару для минимального лота. Убедитесь, что риски комфортны для вас. - Убедитесь в корректности настроек таймзоны. Настройки по умолчанию верны для большинства броке
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Индикаторы
Fine Timeframes — индикатор субминутных таймфреймов для МТ5. Индикатор создает графики с интервалами 1-30 секунд, открывая доступ к рыночным движениям, которые остаются незаметными на минутных и часовых графиках, и сохраняя при этом всю функциональность торговли: вы можете открывать и закрывать позиции так же, как на стандартных таймфреймах. Fine Timeframes работает только на живых тиках и не предназначен для тестера стратегий — скачайте демо-версию и протестируйте индикатор в реальных рыночных
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв