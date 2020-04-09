Equity Firewall

Equity Firewall은 MT5용 유틸리티로, 계정 수준에서 자동 손실 제한 및 리스크 관리를 위해 설계되었습니다. 여러 전문가 자문(EA)이 동일 계정에서 거래할 때 포지션 급증이나 손실 위험으로부터 자본을 보호합니다.

데모 계정용 체험판 설치

Equity Firewall은 최대 전체 손실, 일일 손실 한도 및 수익 목표를 설정할 수 있으며, 한도 도달 시 수행할 동작을 선택할 수 있습니다: 모든 포지션 및 주문 닫기, 모든 차트 닫기, 또는 두 가지 동작을 동시에 수행.

프로그램은 제한이 발생하면 선택한 동작을 자동으로 실행하며, 여러 EA가 동시에 거래하더라도 완전히 호환됩니다. 프로그램은 제한 발생 시 푸시 및 이메일 알림을 지원하며, 현재 손실, 일일 손실 및 목표 진행 상황을 명확한 대시보드에 표시합니다.

사용 사례

• 프로프 트레이딩 및 다중 EA 계정: 여러 EA가 동시에 거래할 때 위험 관리.

• 자본 보호: 수익 목표 달성 또는 최대 손실 발생 시 거래 완전 중지.

팁 및 권장 사항

• 프로그램은 전략 테스터에서 작동합니다. 거래 수량과 거래 방향을 설정하세요 — 전략 테스터에서 EA를 시작하면 거래가 열립니다. 시각적 테스트 모드를 사용하여 패널 작동을 확인하고 제한이 올바르게 적용되는지 검증하세요.

• 반드시 데모 계정에서 시나리오를 테스트하세요.

• 계좌 잔액 작업은 자동으로 고려되지 않습니다 — 모든 계산은 현재 자본(Equity)을 기준으로 합니다. 입금 또는 출금 전 프로그램 설정이 올바른지 확인하세요.

• 프로그램은 모든 포지션을 닫고 모든 주문을 삭제하는 명령을 보내지만, 브로커가 이를 완전히 실행하지 않을 수 있습니다. 알림을 사용하여 결과를 확인하세요.


Equity Firewall은 위험을 관리하고 자본을 보호해야 하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 여러 EA가 동시에 거래하더라도 손실을 관리하고, 이익을 확보하며, 손실을 최소화할 수 있습니다.

