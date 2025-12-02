Fine Timeframes

Fine Timeframes, MT5 için bir dakika altı zaman dilimi göstergesidir. 1 ila 30 saniyelik aralıklarla grafikler oluşturarak, dakika ve saatlik grafiklerde görünmeyen piyasa hareketlerine erişmenizi sağlarken, tüm işlem işlevlerini korur: Standart zaman dilimlerinde olduğu gibi pozisyon açıp kapatabilirsiniz.

Fine Timeframes yalnızca canlı tiklerde çalışır ve Strateji Test Cihazı için tasarlanmamıştır; demo sürümünü indirin ve göstergeyi EURUSD ve AUDUSD'de gerçek piyasa koşullarında test edin.

Temel özellikler

• 1 saniyeden 30 saniyeye kadar aralık, zaman dilimleri arasında tek tıklamayla geçiş.

• Grafikten doğrudan tam işlem: Fine Timeframes, yerleşik terminal işlevlerinin hiçbirini engellemez; tıpkı normal zaman dilimlerinde olduğu gibi, saniye bazlı grafikte standart MT5 kontrollerini kullanarak işlemler açabilir, bekleyen emirler verebilir ve pozisyonları yönetebilirsiniz.

• Esnek görüntüleme ayarları: 3 grafik türü (mumlar, çubuklar, çizgi), 4 renk şeması.


Kullanım durumları

• Haber ticareti — Önemli ekonomik verilerin yayınlanmasından sonraki ilk saniyelerdeki ani hareketleri yakalayın.

• Kesin girişler/çıkışlar — standart zaman dilimlerinde bulunmayan ultra kısa aralıklarda optimum noktaları bulun.

• Piyasa mikro yapı analizi — Karar vermeden önce fiyat davranışını en ince ayrıntısına kadar inceleyin.

• Scalping — her saniyenin önemli olduğu, minimum hedeflerle ultra hızlı ticaret için ideal bir araçtır.


Teknik detaylar ve öneriler

• Gösterge, gerçek zamanlı olarak güncel piyasa verileriyle çalışır. "Geçmiş derinliği, saat" parametresini kullanarak gerekli görselleştirme derinliğini ayarlayın. Bu değeri artırırken, aracı kurumunuzun yeterli tik geçmişi sağladığından emin olun ve performans üzerindeki olası etkiyi göz önünde bulundurun.

• Program, tüm saniye bazlı mumların görünür kalması için dikey ölçeği kilitler. Grafiğin dikey ölçeğini kontrol etmek için "En yüksek/en düşük fiyat marjı , %" ayarını kullanın.


Fine Timeframes, piyasadaki her saniyenin değerini bilen yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Yatırımcıların %99'unun kaçırdığı hareketleri yakalayın ve hızı sürdürülebilir bir avantaja dönüştürün.

Geri bildirimlerinizi, önerilerinizi ve kullanıcı deneyimlerinizi bekliyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, sohbet üzerinden benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

