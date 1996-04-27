ATT Close Buttons Panel

Close Buttons Utility, pozisyonların ve bekleyen emirlerin doğrudan grafikten manuel yönetimi için kompakt ve esnek bir MQL5 yardımcı programıdır. Panel, tek tıklamayla geçerli veya seçili semboller grubundaki emir ve pozisyon gruplarını kapatmanıza olanak tanır. Tüm emirlerle ve ayrıca belirli bir Sihirli sayılar listesi veya manuel emirlerle çalışabilir. Panel küçültülebilir veya ekran etrafında hareket ettirilebilir. Açık ve koyu temalar, özelleştirilebilir boyutlar, satır yüksekliği ve düğme sütunlarının sayısı desteklenir ve her düğmeye herhangi bir kısayol tuşu atanabilir. Sembole ve Sihirli Sayıya göre filtreleme (tümü, liste veya yalnızca manuel), toplu işlemler için istenen pozisyonları ve emirleri hassas bir şekilde seçmenize olanak tanır.

Avantajlar
Teknolojik panel: paneli grafikte herhangi bir köşeye sürükleyin. Panel üst kısmını çekerek hareket ettirilebilir, panel aynı zamanda küçültülebilir
Hızlı genel bakış: tüm önemli veriler (pozisyon sayısı, hacimler, K/Z) kompakt bir biçimde
Toplu eylemler: tek tıklamayla veya kısayol tuşu kullanarak seçili sipariş gruplarını kapatma veya silme
Uyarlanabilirlik: panelin boyutunu, satırların yüksekliğini veya sütun sayısını değiştirirken, ızgara ve alanlar otomatik olarak ayarlanır
İki tasarım teması: açık ve koyu - tek bir stili koruyarak tek bir parametreyle değiştirin
Esnek filtreleme: geçerli sembolle veya tüm portföyle ve Sihirli Sayı ile (tümü, belirtilen bir liste veya yalnızca manuel) çalışın
