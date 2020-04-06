BigMove Catcher PRO MQ4

BigMove Catcher PRO MQ4 は、XAUUSD の主要な継続トレンドを捉えるために設計された、シンプルでありながら非常に強力なトレンドベースのアルゴリズムです。

毎日勝つことを狙うのではなく、上位時間足と完璧に一致した大きな一撃の動き を狙う設計になっています。

この一撃の動きこそが、数週間、時には数ヶ月にわたって口座を成長させます。

本EAは明確なマルチタイムフレーム分析を採用しています：

月足 → 週足 → 日足で方向性を判断し、

1時間足（1H）で スナイパーエントリー（1:8 RR）を狙います。

小さな損失はプロセスの一部です。

しかし、大きな継続トレンドが来た時—

それがすべてを取り返し、口座を前進させます。

🔹 ロジックの仕組み

1️⃣ 月足トレンドの確認

EAはまず、月足から長期的な主要トレンド方向を特定します。

これがすべての意思決定の基盤になります。

2️⃣ 週足での確認

次に、週足の構造を確認し、流動性の流れと全体的なモメンタムをチェックします。

3️⃣ 日足で方向性を微調整

日足で短期的な方向性を精査し、

月足・週足と整合した“きれいなトレンド”であることを確認します。

4️⃣ 1時間足でスナイパーエントリー

月足・週足・日足が完全に一致すると、EAは次を待ちます：

✔ きれいなプルバック

✔ 市場構造の確認

✔ 1Hで SMA5 が SMA10 をクロスするシグナル

✔ 価格がトレンド方向と一致していること

すべての条件が揃ったとき、EAは 1つの精密な注文 を発注します。

マーチンゲールなし

グリッドなし

複数エントリーなし

5️⃣ リスクリワード 1:8

各トレードは現実的な 1:8 の継続トレンド を狙います。

小さく負け、大きく勝つ。

これこそが長期成長を支える鍵です。

⚠️ 重要なリアリティチェック

このEAは、以下を求めるトレーダーには向きません：

❌ 100% 勝率

❌ 毎日の利益

❌ 短期間での資金倍増

これは“本物のトレンドフォロー型システム”です。

損失トレードは発生します。

負け週が出ることもあります。

しかし、大きな継続トレンド が来た時—

それがすべてを上回り、口座を成長させます。

🔧 推奨設定

対応通貨ペア： XAUUSD

エントリー時間足： 1H

トレンド判定： 月足 → 週足 → 日足

最低推奨残高：

個人口座： $500

プロップファーム口座： $5,000

リスク： 自動調整

セットアップ： Plug & Play（特別なセットファイル不要）

📘 EAパラメータ & 設定項目

🟦 1. リスク管理

LOT_1__Risk_percentage_acc

単一エントリーで使用するリスク割合。

メイントレンドに自動的に合わせて調整。

🟦 2. ストップロス設定

SL_1

SL のポイント／ピップ数。

🟦 3. テイクプロフィット設定

TP_1

TP のポイント／ピップ数（1:8 RR を達成するよう設計）。

🟦 4. トレーリング開始条件

pips_away_from_open_price

価格が一定の利益に達した後、トレーリングを開始。

初期利益の保護とリスク低減に役立ちます。

🟦 5. トレンド方向フィルター

TREND_FILTER_1

市場全体の方向性を検出する主要フィルター。

TREND_FILTER_2

誤検知を減らし、価格の流れを確認する補助フィルター。

🟦 6. エントリー実行フィルター

EXECUTE_1

1H の SMA5 と SMA10 のクロスでシグナルを生成。

上位時間足の条件が一致している場合のみ作動。

📌 バックテストの注意点

正確で現実的な結果を得るため、

必ず 直近1年のティックデータ でバックテストしてください。

金（XAUUSD）はボラティリティが頻繁に変化するため、古いデータは現在の市場構造を反映しません。