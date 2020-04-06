BigMove Catcher PRO MQ4 是一款简单却极其强大的趋势型算法，专为捕捉 XAUUSD 的主要趋势延续行情而设计。

它不是试图每天都盈利，而是专注于捕捉与高周期方向一致的大行情——那种能让账户持续增长数周甚至数月的趋势波段。

它采用清晰的多周期分析结构：

月线 → 周线 → 日线 确定方向，

然后在 1 小时图中等待狙击式入场，搭配 1:8 的风险回报比。

小亏损是策略的一部分，

一次强劲的趋势延续就能覆盖所有亏损并推动账户增长。

🔹 策略逻辑说明

1️⃣ 月线趋势对齐 (Monthly Trend Alignment)

EA 首先通过月线图识别市场长周期的主趋势，这为所有交易决策奠定基础。

2️⃣ 周线确认 (Weekly Confirmation)

随后检查周线结构，确认市场的整体流动方向与动能。

3️⃣ 日线方向过滤 (Daily Direction Check)

日线用于进一步细化短期方向，确保趋势干净、清晰，并与更大的周期保持一致。

4️⃣ 1 小时狙击入场 (Sniper Entry on 1H)

当月线、周线、日线三者方向完全一致时：

✔ 等待干净的回调

✔ 检查结构突破与结构保持

✔ 使用 1 小时图 5 SMA 上/下穿 10 SMA 作为入场触发

✔ 确认价格行为与整体趋势方向一致

当所有条件满足时，EA 仅开一笔精准订单：

无马丁格尔

无网格

无二次加仓

5️⃣ 1:8 风险回报比 (Risk-to-Reward 1:8)

每笔交易目标都是合理的 1:8 延续行情，

让小且可控的亏损由少数大行情来全部覆盖，实现长期稳定增长。

⚠️ 重要现实提醒

这款 EA 不适合期望以下结果的交易者：

❌ 100% 胜率

❌ 每日固定盈利

❌ 快速翻倍账户

这是基于趋势的方向性策略。

会有亏损。

甚至会有亏损的一周。

但当大行情出现（它总是会出现），

那一次盈利足以覆盖所有亏损并推动账户前进。

🔧 推荐设置

交易品种： XAUUSD

入场周期： 1H

趋势过滤： 月线 → 周线 → 日线

最低资金：

个人账户：$500

持证账户（Prop Firm）：$5,000

风险： 自动调整

安装方式： 插件即用，无需额外文件

📘 EA 参数与设置说明

🟦 1. 风险管理

LOT_1__Risk_percentage_acc

用于单次入场的风险百分比，会自动跟随主要趋势方向调整。

🟦 2. 止损设置

SL_1

单次订单的止损点数。

🟦 3. 止盈设置

TP_1

止盈点数（设计为约 1:8 R:R）。

🟦 4. 拖尾止损启动

pips_away_from_open_price

价格向盈利方向移动的最小距离，达到后启动拖尾功能，用来保护盈利并降低风险。

🟦 5. 趋势方向过滤器

用于确认日线方向。

TREND_FILTER_1

检测整体趋势方向的主过滤器。

TREND_FILTER_2

辅助过滤器，用于减少假信号并确认价格流向。

🟦 6. 入场执行过滤器

EXECUTE_1

基于 5 SMA 与 10 SMA 在 1 小时图的交叉作为入场信号，

只有在所有高周期方向一致时才会触发狙击式入场。

📌 回测建议

为了获得准确、真实的回测结果，请使用最近 1 年的 Tick 数据。

黄金的波动结构变化很快，过旧的数据可能无法真实反映当前市场结构。