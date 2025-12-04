BigMove Catcher
- Experts
- Samson Adekunle Okunola
- Version: 1.1
- Activations: 10
BigMove Catcher PRO MQ4 est un algorithme simple mais puissant basé sur la tendance, conçu pour capturer les grands mouvements de continuation sur XAUUSD.
Au lieu d’essayer de gagner chaque jour, cet EA se concentre sur un seul grand mouvement aligné avec les unités de temps supérieures — le type de mouvement capable de faire croître un compte pendant des semaines, voire des mois.
Il utilise une approche propre d’analyse multi-temporelle :
Mensuel → Hebdomadaire → Journalier pour déterminer la direction,
puis attend une entrée « sniper » sur 1H avec un ratio Risque/Rendement de 1:8.
Les petites pertes font partie du processus.
Un seul mouvement de continuation solide couvre tout.
🔹 Comment fonctionne la logique ?
1️⃣ Alignement de la tendance mensuelle
L’EA commence par identifier la direction dominante à long terme sur le graphique mensuel. C’est la base de toutes les décisions.
2️⃣ Confirmation hebdomadaire
Il analyse ensuite la structure hebdomadaire pour confirmer le flux de liquidité et le momentum global.
3️⃣ Vérification de la direction journalière
L'unité de temps journalière affine le biais directionnel à court terme pour s’assurer que la tendance reste propre et cohérente avec les UT supérieures.
4️⃣ Entrée sniper sur 1H
Quand l’alignement Mensuel + Hebdomadaire + Journalier est confirmé :
✔ attend un pullback propre
✔ vérifie la structure du marché
✔ utilise le croisement SMA 5 au-dessus/en dessous de SMA 10 sur le graphique 1H
✔ confirme que le prix suit la tendance
Une fois toutes les conditions réunies, l’EA ouvre une seule position précise.
Pas de martingale.
Pas de grille.
Pas de deuxième ordre.
5️⃣ Ratio Risque/Rendement 1:8
Chaque trade vise un mouvement de continuation réaliste permettant de petites pertes contrôlées et des gains importants.
C’est ce qui construit la croissance long terme.
⚠️ Véracité importante
Cet EA n’est pas pour les traders qui veulent :
❌ 100% de taux de réussite
❌ profits garantis chaque jour
❌ un compte qui double rapidement
C’est un système directionnel basé sur la tendance.
Des trades perdants arriveront.
Une semaine perdante peut arriver.
Mais quand le grand mouvement arrive — et il arrive toujours —
il couvre tout et fait progresser le compte.
🔧 Configuration recommandée
-
Symbole : XAUUSD
-
Entrée : 1H
-
Filtres de tendance : Mensuel → Hebdomadaire → Journalier
-
Solde minimum :
-
500 $ (comptes personnels)
-
5 000 $ (prop firms)
-
-
Risque : Auto-ajustable
-
Setup : Plug & Play — aucun fichier spécial requis
📘 Paramètres & réglages de l’EA
🟦 1. Gestion du risque
LOT_1__Risk_percentage_acc
Pourcentage de risque utilisé pour l’unique entrée, aligné automatiquement avec la tendance principale.
🟦 2. Stop-Loss
SL_1
Taille du stop-loss en points/pips.
🟦 3. Take-Profit
TP_1
Niveau de TP configuré pour atteindre environ 1:8 R:R.
🟦 4. Trailing Stop
pips_away_from_open_price
Distance minimale avant l’activation du trailing pour protéger les profits initiaux.
🟦 5. Filtres de tendance
Aident à confirmer le biais journalier.
TREND_FILTER_1
Filtre principal pour détecter la direction générale.
TREND_FILTER_2
Filtre secondaire pour réduire les faux signaux.
🟦 6. Filtres d’exécution d’entrée
EXECUTE_1
Déclenche l'entrée basée sur le croisement SMA 5 / SMA 10 en 1H lorsque toutes les UT supérieures sont alignées.
📌 Note pour le backtest
Pour des résultats réalistes, backtestez avec les données tick de la dernière année.
La volatilité de l’or change fréquemment, donc les données trop anciennes peuvent être trompeuses.