BigMove Catcher PRO MQ4 est un algorithme simple mais puissant basé sur la tendance, conçu pour capturer les grands mouvements de continuation sur XAUUSD.

Au lieu d’essayer de gagner chaque jour, cet EA se concentre sur un seul grand mouvement aligné avec les unités de temps supérieures — le type de mouvement capable de faire croître un compte pendant des semaines, voire des mois.

Il utilise une approche propre d’analyse multi-temporelle :

Mensuel → Hebdomadaire → Journalier pour déterminer la direction,

puis attend une entrée « sniper » sur 1H avec un ratio Risque/Rendement de 1:8.

Les petites pertes font partie du processus.

Un seul mouvement de continuation solide couvre tout.

🔹 Comment fonctionne la logique ?

1️⃣ Alignement de la tendance mensuelle

L’EA commence par identifier la direction dominante à long terme sur le graphique mensuel. C’est la base de toutes les décisions.

2️⃣ Confirmation hebdomadaire

Il analyse ensuite la structure hebdomadaire pour confirmer le flux de liquidité et le momentum global.

3️⃣ Vérification de la direction journalière

L'unité de temps journalière affine le biais directionnel à court terme pour s’assurer que la tendance reste propre et cohérente avec les UT supérieures.

4️⃣ Entrée sniper sur 1H

Quand l’alignement Mensuel + Hebdomadaire + Journalier est confirmé :

✔ attend un pullback propre

✔ vérifie la structure du marché

✔ utilise le croisement SMA 5 au-dessus/en dessous de SMA 10 sur le graphique 1H

✔ confirme que le prix suit la tendance

Une fois toutes les conditions réunies, l’EA ouvre une seule position précise.

Pas de martingale.

Pas de grille.

Pas de deuxième ordre.

5️⃣ Ratio Risque/Rendement 1:8

Chaque trade vise un mouvement de continuation réaliste permettant de petites pertes contrôlées et des gains importants.

C’est ce qui construit la croissance long terme.

⚠️ Véracité importante

Cet EA n’est pas pour les traders qui veulent :

❌ 100% de taux de réussite

❌ profits garantis chaque jour

❌ un compte qui double rapidement

C’est un système directionnel basé sur la tendance.

Des trades perdants arriveront.

Une semaine perdante peut arriver.

Mais quand le grand mouvement arrive — et il arrive toujours —

il couvre tout et fait progresser le compte.

🔧 Configuration recommandée

Symbole : XAUUSD

Entrée : 1H

Filtres de tendance : Mensuel → Hebdomadaire → Journalier

Solde minimum : 500 $ (comptes personnels) 5 000 $ (prop firms)

Risque : Auto-ajustable

Setup : Plug & Play — aucun fichier spécial requis

📘 Paramètres & réglages de l’EA

🟦 1. Gestion du risque

LOT_1__Risk_percentage_acc

Pourcentage de risque utilisé pour l’unique entrée, aligné automatiquement avec la tendance principale.

🟦 2. Stop-Loss

SL_1

Taille du stop-loss en points/pips.

🟦 3. Take-Profit

TP_1

Niveau de TP configuré pour atteindre environ 1:8 R:R.

🟦 4. Trailing Stop

pips_away_from_open_price

Distance minimale avant l’activation du trailing pour protéger les profits initiaux.

🟦 5. Filtres de tendance

Aident à confirmer le biais journalier.

TREND_FILTER_1

Filtre principal pour détecter la direction générale.

TREND_FILTER_2

Filtre secondaire pour réduire les faux signaux.

🟦 6. Filtres d’exécution d’entrée

EXECUTE_1

Déclenche l'entrée basée sur le croisement SMA 5 / SMA 10 en 1H lorsque toutes les UT supérieures sont alignées.

📌 Note pour le backtest

Pour des résultats réalistes, backtestez avec les données tick de la dernière année.

La volatilité de l’or change fréquemment, donc les données trop anciennes peuvent être trompeuses.