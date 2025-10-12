SolarTrade Suite Theia Market Indicator

Eğitilebilir yapay zeka ve sinir ağları.
SolarTrade Suite Finansal Göstergesi - Theia Piyasa Göstergesi!

Değerlerini hesaplamak için özel, yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir göstergedir.
Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız.

SolarTrade Suite - Theia Piyasa Göstergesi, bir finansal aracın fiyatını birkaç değer öteden tahmin eder
ve okumalarını terminal penceresinde yorum olarak görüntüler.

Açıklamanın altında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın.

Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister misiniz?
SolarTrade Suite - Theia Piyasa Göstergesi, bilinçli yatırım kararları almanıza ve kârınızı artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yazılımdır.

SolarTrade Suite - Theia Piyasa Göstergesi Finansal Göstergesinin Avantajları:

- Doğru Hesaplamalar: Göstergemiz, piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için gelişmiş algoritmalar ve analitik yöntemler kullanır.

Bu durumda, etkili bir Yapay Zeka'dır. - Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel arayüz, programa kolayca hakim olmanızı ve kurulumdan hemen sonra avantajlarından yararlanmaya başlamanızı sağlar.

- Uzman Desteği: Profesyonel ekibimiz, her türlü sorunuzda size yardımcı olmaya ve programın kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulunmaya her zaman hazırdır.

SolarTrade Suite Finansal Göstergesi - Theia Piyasa Göstergesi'ni hemen deneyin ve yatırım kararlarınızda kendinize güvenin!

Program ayarlarının talimatları ve ayrıntılı açıklaması aşağıdaki ekli dosyalarda mevcuttur.

!!! Lütfen başlatmadan önce tüm parametreleri dikkatlice ve kapsamlı bir şekilde kontrol edin!!!

Herhangi bir sorunuz varsa, sormaktan çekinmeyin. Uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyar.

Strateji test aracı için yapay zeka parametreleriyle hazırlanmış demo dosyalarını şu bağlantıdan indirin:


(EURUSD,USDJPY,USDCAD,GBPUSD,AUDCAD,GBPJPY,USDCHF,XAUUSD,XAGUSD)
Sıkıştırılmış klasörü terminal alt klasöründeki "//Common//Files..." klasörüne kopyalayın.
Brokerinizin sunucu saati GMT'den farklıysa, indirilen AI parametrelerinin brokerinizden gelen yeni verilerle yeniden eğitilmesi gerekir.

SolarTrade Suite program serisi:

- SolarTrade Suite: Comet Market Indicator.

- SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert.
Önerilen ürünler
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Göstergeler
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (129)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Göstergeler
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Yardımcı programlar
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Göstergeler
Göstergenin Hakkında Bu gösterge, bir finansal aracın kapanış fiyatları üzerinde yapılan Monte Carlo simülasyonlarına dayanmaktadır. Tanım olarak, Monte Carlo, daha önce gözlemlenen sonuçlara dayalı rastgele sayılar kullanarak bir süreçteki farklı sonuçların olasılıklarını modellemek için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Nasıl Çalışır? Bu gösterge, tarihsel verilere dayanarak zaman içinde rastgele fiyat değişikliklerini modelleyerek bir menkul kıymet için birden fazla fiyat senaryosu olu
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Göstergeler
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Göstergeler
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Göstergeler
MSnR Lines , bir grafikte destek ve direnç seviyelerini göstermek için tasarlanmış özel bir göstergedir. Bu seviyeler, Malezya Destek ve Direnç teorisine dayanarak, alanlar olarak değil, belirli fiyat seviyeleri olarak tanımlanan zirve ve vadilerden türetilmiştir. Özellikler: Üç tür seviye: A-Level, V-Level ve Boşluk Seviyesi. Seviyeler için tazelik göstergesi: Taze seviyeler taze olmayan seviyelerden daha önemlidir. Taze ve taze olmayan seviyeler için özelleştirilebilir renk ve stil. Yalnızca t
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Uzman Danışmanlar
AlphaGain AI – Yeni Nesil Yapay Zeka ile Kesin Ticaret AlphaGain AI, MetaTrader 5 için geliştirilen gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, 10 yılı aşkın geçmiş veri ve yapay zeka desteğiyle yüksek doğrulukta alım-satım sinyalleri sağlar. Temel Özellikler: Yapay Zeka motoru: mum formasyonları, volatilite bölgeleri, momentum analizi; 10+ yıllık verilerle eğitildi; Giriş/çıkış stratejisi: SL/TP, takip eden stop, kar-zarar eşik noktası, volatiliteye göre TP; Sermaye koruma: çekilme limit
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Göstergeler
The ATR Indicator Based on Heiken Ashi is a unique volatility analysis tool that combines the Average True Range (ATR) with Heiken Ashi candlestick calculations to provide a smoother and more reliable measure of market volatility. Unlike the traditional ATR, which uses standard candlesticks, this indicator applies the Heiken Ashi formula to filter out market noise and deliver a clearer volatility signal. Key Features: • ATR Calculation Based on Heiken Ashi Candlesticks – Offers a more stable v
FREE
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
Göstergeler
Reversal Pattern AI — an absolute breakthrough in the world of indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical methods of technical analysis. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals. Thanks to a hybrid model that uses price action analysis, Volumes, Volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions.              
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Göstergeler
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Volatility 75 Panel for Scalping
Harifidy Razafindranaivo
Yardımcı programlar
BRIEF INTRODUCTION   : This advanced trading panel is specifically designed for the Volatility 75 (1s) Index and Volatility 75 Index  synthetic instruments. It provides a complete automated trading solution with optional money management controls, operating seamlessly in strategy tester environments. The panel includes a built-in automatic indicator at the bottom for real-time market analysis.  Key Features : 1. Automated Trading Strategies:    - Martingale Strategy – Automatically activated w
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Göstergeler
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Uzman Danışmanlar
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Inguz
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Uzman Danışmanlar
《SAKATA ZEN EA: Homma's ³⁰⁰-Year Candlestick Art · Private Volatility Hunter》 When Edo-era candlelight crosses three centuries, samurai spirits reignite in your charts This is no ordinary tool, but Munehisa Homma's personal candlestick alchemy 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn 18th-century rice market secrets quantized into ever-burning profit engine Each candlestick whispers Homma's wealth codes Zen Risk Art Patented "Flow Meltdown Mechanism" When market storm
Recursive CCI
Wen Hong Huang
Göstergeler
How to use? • Buy Low and Sell High. • Brighter zones means strong Support or Resistance. • Weaker zones appear lighter. • Brighter zones are formed by overlapping of lines from multiple levels of support or resistance. Indicator Menu • The indicator can input 5 different Lengths. • The default settings uses 13, 21, 52, 100 & 200. • Every option are customizable.
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Nova AC Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obviou
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Göstergeler
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only • Chart Overlay + Alerts (Popup/Push/JSON) • SMC+ (OB/FVG/BOS) + PA + HTF EMA • M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ... focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a multi-layer signal indicator with institutional-grade filtering. It does not open trades; instead it draws a trade plan (ENTRY/SL/TP1
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Göstergeler
Çoklu Zaman Dilimi Bollinger Bantları Göstergesi MQL5 için Çoklu Zaman Dilimi Bollinger Bantları göstergemizle işlem analizinizi geliştirin! Bu güçlü araç, aynı dönem ayarını kullanarak beş farklı zaman diliminde Bollinger Bantlarını aynı anda görselleştirmenizi sağlar. Piyasa oynaklığı ve potansiyel trend dönüşleri hakkında bir bakışta daha net bir anlayış edinin. Çoklu zaman dilimi analizinizi basitleştirin ve daha bilinçli işlem kararları verin.
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Göstergeler
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Göstergeler
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Göstergeler
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Göstergeler
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Göstergeler
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Göstergeler
QuantXSTocks Trading Range Indicator for MT5: INSTRUCTIONS TO USE OUR INDICATOR:- User needs to take trade on Arrow or after an Arrow CandleStick, You can achieve up-to 35-125 pips target by this Indicator. Best Timeframes for Stocks and Indices are M30 and H1: AMAZON M30 (50 pips) TESLA M30 (50 pips) APPLE M30 (50 pips) ADOBE M30 (50 pips) NASDAQ100 H1 (125 pips) The above are the approximate amount of pips you can achieve by this Indicator, Green arrow appears to be buy arrow while the Red ar
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Göstergeler
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Göstergeler
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Göstergeler
This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
Yazarın diğer ürünleri
SolarTrade Suite Mercury Market Indicator
Adam Gerasimov
Göstergeler
Finansal Gösterge SolarTrade Suite: Mercury Piyasa Göstergesi - Finansal Piyasalar Dünyasındaki Güvenilir Rehberiniz! Forex ticaret programımız, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak analiz eden güçlü bir yapay zeka ile donatılmıştır. Fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin eder ve tacirlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Gelişmiş algoritmalarla göstergemiz, stratejileri optimize eder ve riskleri en aza indirir. Değerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar
SolarTrade Suite Pluto Market Indicator
Adam Gerasimov
Göstergeler
Finansal Gösterge SolarTrade Suite: Pluto Piyasa Göstergesi - Finansal Piyasalar Dünyasındaki Güvenilir Rehberiniz! Değerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan ve aynı zamanda hoş görünümlü bir tasarıma sahip bir volatilite osilatörüdür. Bu göstergenin okumalarını anlamak çok basittir: yeşil renk - düşük oynaklık ve bir ticaret anlaşması açmak için en iyi zaman, turuncu renk - yüksek oynaklık ve bir ticaret pozisyonunu kapatmayı düşünmek için zaman. Renk ne kadar
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
SolarTrade Suite Comet Market Indicator
Adam Gerasimov
Göstergeler
Finansal Gösterge SolarTrade Suite: Comet Piyasa Göstergesi - Finans Piyasaları Dünyasında Güvenilir Rehberiniz! Bu, değerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan ve ayrıca hoş bir tasarıma ve ek işlevlere sahip bir dönem göstergesidir. Bu göstergenin okumalarını anlamak çok kolaydır: yeşil dikey çizgi yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ek işlevler olarak: - ön plan rengini maviye değiştirmek için ana grafik penceresinin üst yarısına birkaç kez tıklayın veya, - ön pla
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt