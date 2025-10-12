SolarTrade Suite Theia Market Indicator

Eğitilebilir yapay zeka ve sinir ağları.

SolarTrade Suite Finansal Göstergesi - Theia Piyasa Göstergesi!





Değerlerini hesaplamak için özel, yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir göstergedir.

Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız.





SolarTrade Suite - Theia Piyasa Göstergesi, bir finansal aracın fiyatını birkaç değer öteden tahmin eder

ve okumalarını terminal penceresinde yorum olarak görüntüler.





Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister misiniz?

SolarTrade Suite - Theia Piyasa Göstergesi, bilinçli yatırım kararları almanıza ve kârınızı artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yazılımdır.





SolarTrade Suite - Theia Piyasa Göstergesi Finansal Göstergesinin Avantajları:





- Doğru Hesaplamalar: Göstergemiz, piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için gelişmiş algoritmalar ve analitik yöntemler kullanır.





Bu durumda, etkili bir Yapay Zeka'dır. - Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel arayüz, programa kolayca hakim olmanızı ve kurulumdan hemen sonra avantajlarından yararlanmaya başlamanızı sağlar.





- Uzman Desteği: Profesyonel ekibimiz, her türlü sorunuzda size yardımcı olmaya ve programın kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulunmaya her zaman hazırdır.





SolarTrade Suite Finansal Göstergesi - Theia Piyasa Göstergesi'ni hemen deneyin ve yatırım kararlarınızda kendinize güvenin!





Program ayarlarının talimatları ve ayrıntılı açıklaması aşağıdaki ekli dosyalarda mevcuttur.





!!! Lütfen başlatmadan önce tüm parametreleri dikkatlice ve kapsamlı bir şekilde kontrol edin!!!





Herhangi bir sorunuz varsa, sormaktan çekinmeyin. Uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyar.





Strateji test aracı için yapay zeka parametreleriyle hazırlanmış demo dosyalarını şu bağlantıdan indirin:









(EURUSD,USDJPY,USDCAD,GBPUSD,AUDCAD,GBPJPY,USDCHF,XAUUSD,XAGUSD)

Sıkıştırılmış klasörü terminal alt klasöründeki "//Common//Files..." klasörüne kopyalayın.

Brokerinizin sunucu saati GMT'den farklıysa, indirilen AI parametrelerinin brokerinizden gelen yeni verilerle yeniden eğitilmesi gerekir.





