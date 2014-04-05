FractalBreakoutLevels

Genel Bakış:
Bu gösterge, fiyat hareketlerinin analizine dayalı olarak dinamik fiyat seviyelerini çizer. İşlemler için referans olarak kullanılabilecek kilit seviyeleri belirlemek üzere geçmiş fiyat verilerini birleştirir.

Çalışma Prensibi:
Gösterge, mevcut ve geçmiş fiyat verileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek piyasa yapısını analiz eder. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan sürekli bir çizgi çizer ve dinamik bir destek/direnç seviyesi görevi görür.

Seviye Oluşum İlkesi:

  • Gösterge, birkaç ardışık çubuk üzerinde analiz kombinasyonu kullanır

  • Seviyeler belirli fiyat ilişkileri altında oluşur

  • Net sinyallerin bulunmadığı durumlarda, gösterge önceki değeri koruyarak sürekli bir çizgi oluşturur

Teknik Özellikler:

  • Doğrudan fiyat grafiğinde çalışır

  • Sürekli bir seviye çizer (mavi çizgi)

  • Harici ayarları yoktur, standart fiyat verileriyle çalışır

  • Geçmiş değerleri yeniden çizmez

Uygulama:
Gösterge şu amaçlarla kullanılabilir:

  • Potansiyel destek/direnç seviyelerinin belirlenmesi

  • Olası trend dönüş noktalarının tespiti

  • Çizilen seviyeye göre stop-loss seviyelerinin belirlenmesi

  • Kırılmaların ve trend devamlılıklarının teyit edilmesi

Özellikler:

  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır

  • Bağımsız bir araç olarak veya diğer göstergelerle kombinasyon halinde kullanılabilir

  • Piyasa yapısının görsel netliğini sağlar

Not:
En iyi sonuçlar için çeşitli enstrümanlar ve zaman dilimlerinde test edilmesi önerilir. Gösterge analitik bir araçtır ve kapsamlı bir işlem stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır.


