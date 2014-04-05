FractalBreakoutLevels
- Göstergeler
- Askar Koibagarov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Genel Bakış:
Bu gösterge, fiyat hareketlerinin analizine dayalı olarak dinamik fiyat seviyelerini çizer. İşlemler için referans olarak kullanılabilecek kilit seviyeleri belirlemek üzere geçmiş fiyat verilerini birleştirir.
Çalışma Prensibi:
Gösterge, mevcut ve geçmiş fiyat verileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek piyasa yapısını analiz eder. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan sürekli bir çizgi çizer ve dinamik bir destek/direnç seviyesi görevi görür.
Seviye Oluşum İlkesi:
-
Gösterge, birkaç ardışık çubuk üzerinde analiz kombinasyonu kullanır
-
Seviyeler belirli fiyat ilişkileri altında oluşur
-
Net sinyallerin bulunmadığı durumlarda, gösterge önceki değeri koruyarak sürekli bir çizgi oluşturur
Teknik Özellikler:
-
Doğrudan fiyat grafiğinde çalışır
-
Sürekli bir seviye çizer (mavi çizgi)
-
Harici ayarları yoktur, standart fiyat verileriyle çalışır
-
Geçmiş değerleri yeniden çizmez
Uygulama:
Gösterge şu amaçlarla kullanılabilir:
-
Potansiyel destek/direnç seviyelerinin belirlenmesi
-
Olası trend dönüş noktalarının tespiti
-
Çizilen seviyeye göre stop-loss seviyelerinin belirlenmesi
-
Kırılmaların ve trend devamlılıklarının teyit edilmesi
Özellikler:
-
Tüm zaman dilimlerinde çalışır
-
Bağımsız bir araç olarak veya diğer göstergelerle kombinasyon halinde kullanılabilir
-
Piyasa yapısının görsel netliğini sağlar
Not:
En iyi sonuçlar için çeşitli enstrümanlar ve zaman dilimlerinde test edilmesi önerilir. Gösterge analitik bir araçtır ve kapsamlı bir işlem stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır.