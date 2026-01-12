Severa

SEVERA EA

Severa EA, özellikle altın için tasarlanmış bir altın kırılma stratejisidir çünkü altın oldukça volatil bir paritedir. EA, mükemmel piyasa koşullarını bekleyecek, kritik destek ve direnç seviyelerinde bekleyen emirler verecek ve hassas bir şekilde takip eden stop loss kullanarak işlemi sürdürecektir. Bu, işi otomatik hale getirmek ve kârların gelmesini görmek isteyen yeni başlayanlar için mükemmel bir EA'dır!

Dikkat edin, Telegram'da EA veya set satmıyorum, dolandırıcılık. Tüm ayarlar burada blogda ücretsizdir.

ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!

Gerçek işlem izleme ve diğer ürünlerime buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Ayarlar

Yeni seri aç – EA'nın yeni işlemler açmasına izin verir.
Alım İşlemi – doğru/yanlış – Alım emirlerine izin verir.
Satım İşlemi – doğru/yanlış – Satım emirlerine izin verir.
Sipariş Yorumu – Seçtiğiniz EA adı.

Maksimum Spread (0 – kullanılmaz) – İzin verilen maksimum spread.

Başlangıç ​​Saati – EA'nın işleme başlaması gereken saat.

Başlangıç ​​Dakikası – EA'nın işleme başlaması gereken dakika.

Bitiş Saati – EA'nın işlemeyi durdurması gereken saat.

Bitiş Dakikası – EA'nın işlemeyi durdurması gereken dakika.
Bekleyen Emirler Arasındaki Mesafe – EA'nın fiyattan bekleme emirleri yerleştirmesi gereken mesafe.

Sihirli Numara – EA'nın işlemlerini tanımlamak için kullanılan benzersiz sihirli numara.

Maksimum Emir – İzin verilen maksimum emir sayısı. Başlangıç ​​lotu.
Başlangıç ​​lotu. Otomatik Lot – doğru/yanlış – Her X serbest marj Otomatik Lot boyutunda lotları artırmak için Otomatik Lot kullanımına izin verilir.
Her 0,01 için Serbest Marj – X serbest marja ulaştıktan sonra artırılacak lot sayısı.

TP Modu – Gerçek/Sanal – Gerçek TP seçimi aracı kurum için gösterilecektir; sanal TP'yi aracı kurum göremez.

TP (0 – kullanılmaz) – Puan cinsinden TP ayarı.

SL Modu – Gerçek/Sanal – Gerçek seçeneği aracı kurum için görünür; sanal seçeneğinde aracı kurum göremez.
İzleme Modu – Gerçek/Sanal – Gerçek seçeneğinde aracı kurum görür, sanal seçeneğinde aracı kurum göremez.
İzleme Başlangıcı, puan (0 – kullanılmaz) – İzlemenin durma noktası (puan cinsinden).
İzleme Mesafesi, puan – İzleme mesafesi (puan cinsinden).

Sonraki Panel Parametreleri.

Yazarın diğer ürünleri
Trend AI EA mt5
Ramil Minniakhmetov
4.89 (9)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
EA Black Dragon MT5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (262)
Uzman Danışmanlar
EA Black Dragon, Black Dragon göstergesinde çalışır. EA, göstergenin rengine göre bir ticaret açar, ardından emir ağını artırmak veya zararı durdur ile çalışmak mümkündür. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tüm ayarlar burada bulunabilir! Gelen parametreler: · Yeni seri aç - Doğru/Yanlış - tüm siparişler kapatıldık
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.75 (562)
Uzman Danışmanlar
EA Black Dragon, Black Dragon göstergesinde çalışır. EA, göstergenin rengine göre bir ticaret açar, ardından emir ağını artırmak veya zararı durdur ile çalışmak mümkündür. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tüm ayarlar burada bulunabilir! Gelen parametreler: · Yeni seri aç - Doğru/Yanlış - tüm siparişler kapatıldık
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
BTC Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4.81 (26)
Uzman Danışmanlar
BITCOIN BOT Btc Bot, Stokastik bant Göstergesini kullanır ve özellikle bitcoin ticareti için tasarlanmıştır, ancak isterseniz diğer döviz çiftleriyle de ticaret yapabilirsiniz. Bant kırmızıdan yeşile geçtiğinde, EA satın almaya başlayacak ve yeşilden kırmızıya geçtiğinde EA satmaya başlayacaktır. İşlemler, kar al'a ulaşana kadar martingale/ızgara tarzında kontrol edilecektir. EA, ayarlarınıza göre haberlerden önce belirli bir zamanda yeni pozisyonların girilmesini durduracak yerleşik bir haber
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.78 (233)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
BTC bot mt4
Ramil Minniakhmetov
4.8 (30)
Uzman Danışmanlar
BITCOIN BOT Btc Bot, Stokastik bant Göstergesini kullanır ve özellikle bitcoin ticareti için tasarlanmıştır, ancak isterseniz diğer döviz çiftleriyle de ticaret yapabilirsiniz. Bant kırmızıdan yeşile geçtiğinde, EA satın almaya başlayacak ve yeşilden kırmızıya geçtiğinde EA satmaya başlayacaktır. İşlemler, kar al'a ulaşana kadar martingale/ızgara tarzında kontrol edilecektir. EA, ayarlarınıza göre haberlerden önce belirli bir zamanda yeni pozisyonların girilmesini durduracak yerleşik bir haber
Severa mt5
Ramil Minniakhmetov
Uzman Danışmanlar
SEVERA EA Severa EA, özellikle altın için tasarlanmış bir altın kırılma stratejisidir çünkü altın oldukça volatil bir paritedir. EA, mükemmel piyasa koşullarını bekleyecek, kritik destek ve direnç seviyelerinde bekleyen emirler verecek ve hassas bir şekilde takip eden stop loss kullanarak işlemi sürdürecektir. Bu, işi otomatik hale getirmek ve kârların gelmesini görmek isteyen yeni başlayanlar için mükemmel bir EA'dır! Dikkat edin, Telegram'da EA veya set satmıyorum, dolandırıcılık. Tüm ayarl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt