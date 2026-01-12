SEVERA EA





Severa EA è una strategia di breakout sull'oro specificamente progettata per l'oro, poiché si tratta di una coppia altamente volatile. L'EA attenderà le condizioni di mercato perfette, piazzando ordini pendenti a livelli critici di supporto e resistenza e seguendo l'operazione utilizzando un trailing stop con precisione. Questo è l'EA perfetto per il principiante che desidera un sistema di gestione del denaro completamente automatico e affidabile per fare il lavoro e vedere i profitti arrivare!





Attenzione, non vendo EA o set su Telegram, è una truffa. Tutte le impostazioni sono gratuite qui sul blog.

Impostazioni





Apri nuova serie: consente all'EA di aprire nuove operazioni.

Acquista: vero/falso: consente l'inserimento di ordini di acquisto.

Vendi: vero/falso: consente l'inserimento di ordini di vendita.

Commento ordine: nome dell'EA scelto. Spread massimo (0 – non utilizzare) – Spread massimo consentito.

Ora di inizio – l'ora in cui l'EA deve iniziare a fare trading.

Minuti di inizio – i minuti in cui l'EA deve iniziare a fare trading.

Ora di fine – l'ora in cui l'EA deve interrompere il trading.

Minuti di fine – i minuti in cui l'EA deve interrompere il trading.

Distanza dagli ordini pendenti – la distanza a cui l'EA deve piazzare gli ordini pendenti dal prezzo.

Magico – il numero magico univoco per identificare le negoziazioni dell'EA.

Ordini massimi – numero massimo di ordini consentiti Lotto iniziale.

Lotto iniziale Autolot – vero/falso – Consente l'uso di Autolot per aumentare i lotti a ogni X margine libero.

Margine libero per ogni 0,01 – Lotti da aumentare dopo aver raggiunto X margine libero.

Modalità TP – Reale/Virtuale – La scelta del TP reale verrà visualizzata dal broker; virtuale, il broker non può vedere.

TP (0 – non utilizzare) – Impostazione del TP in punti.

Modalità SL – Reale/Virtuale – La scelta del SL reale verrà visualizzata dal broker; Virtuale, il broker non può vedere.

Modalità Trail – Reale/Virtuale – Reale, il broker vedrà, virtuale, il broker non può vedere.

Inizio Trail, punti (0 – non utilizzato) – Trailing stop in punti.

Distanza Trail, punti – Distanza finale in punti.

Parametri del pannello successivo.