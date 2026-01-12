Severa

O Severa EA é uma estratégia de rutura de preço para o ouro, concebida especificamente para este par de moedas devido à sua elevada volatilidade. O EA aguardará as condições de mercado ideais, colocando as ordens pendentes em níveis críticos de suporte e resistência e executando a operação com precisão utilizando um trailing stop. Este é o EA perfeito para principiantes que desejam um sistema totalmente automatizado e com uma boa gestão de capital para realizar o trabalho e ver os lucros a chegar!

Cuidado, não vendo EAs nem definições no Telegram, é burla. Todas as configurações estão disponíveis gratuitamente aqui no blogue.

IMPORTANTE! Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber instruções e um bónus!

A monitorização da operação em tempo real, bem como os meus outros produtos, podem ser encontrados aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Configurações

Abrir nova série – Permite ao EA abrir novas operações.

Negociar compra – verdadeiro/falso – Permite ordens de compra.

Negociar venda – verdadeiro/falso – Permite ordens de venda.

Comentário da ordem – Nome do EA escolhido.

Spread máximo (0 – não utilizar) – Spread máximo permitido.

Hora de início – a hora a que o EA deve começar a negociar.

Minutos de início – os minutos em que o EA deve começar a negociar.

Hora de fim – a hora a que o EA deve parar de negociar.

Minutos de fim – os minutos em que o EA deve parar de negociar.
Distância para ordens pendentes – a distância que o EA deve manter entre o preço e a ordem pendente.
Número mágico – o número mágico único para identificar as operações da EA.
Ordens máximas – número máximo de ordens permitidas. Lote inicial.
Lote automático – verdadeiro/falso – Permite a utilização do lote automático para aumentar os lotes a cada X de margem livre. Tamanho do lote automático.
Margem livre por cada 0,01 – Lotes a aumentar após atingir X de margem livre.
Modo TP – Real/Virtual – A opção TP real será apresentada à corretora; a opção virtual não será apresentada à corretora.

TP (0 – não utilizar) – Configuração do TP em pontos.

Modo SL – Real/Virtual – Será apresentada a opção SL real para a corretora; a opção virtual não será apresentada à corretora.
Modo de rastreio – Real/Virtual – Real, o corretor verá; virtual, o corretor não verá.

Início do rastreio, pontos (0 – não utilizar) – Ponto de paragem do rastreio em pontos.
Distância do rastreio, pontos – Distância do rastreio em pontos.

Parâmetros do painel seguinte.

