Советник Severa — это стратегия прорыва золота, специально разработанная для золота, поскольку это очень волатильное золото. Советник будет ждать идеальных рыночных условий, размещая отложенные ордера на критических уровнях поддержки и сопротивления и управляя сделкой с помощью точного трейлинг-стопа. Это идеальный советник для новичков, которым нужна полностью автоматическая и хорошая система управления капиталом, которая будет работать и приносить прибыль!

Осторожно, я не продаю советник или сеты в Telegram — это мошенничество. Все настройки бесплатны здесь, в блоге.
ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус!

Мониторинг реальной работы, а также другие мои продукты можно найти здесь: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Настройки
Open new series — разрешить советнику открывать новые сделки.
Trade Buy — true/false — разрешить ордера на покупку.
Trade Sell— true/false — разрешить ордера на продажу. Комментарий к ордеру – имя выбранного советника.
Max Spread (0 – не использовать) – максимально допустимый спред.
Start Hour  – час, в который советник должен начать торговлю.
Start Minutes – минуты, в которые советник должен начать торговлю.
End Hour – час, в который советник должен прекратить торговлю.
End Minutes  – минуты, в которые советник должен прекратить торговлю.
Distance to Pending Orders – расстояние, на которое советник должен выставить отложенные ордера от цены.
Magic – уникальный магический номер для идентификации сделок советника.
Max orders – максимально допустимое количество ордеров. Начальный лот.
The starting lot Autolot – true/false – Разрешает использование Autolot для увеличения лотов на каждые X свободной маржи. Размер лота Autolot.
Free marging for each 0.01 – Количество лотов, на которые следует увеличивать лоты после достижения X свободной маржи.
TP Mode– Реальный/Виртуальный – Выбор реального TP, который будет отображаться для брокера; виртуальный, брокер не видит.
TP (0 – not use) – Настройка TP в пунктах. SL Mode  – Реальный/Виртуальный – выбор стоп-лосса: реальный (отображается для брокера); виртуальный (брокер не видит).
Trail Mode – Реальный/Виртуальный – реальный (брокер видит), виртуальный (брокер не видит).
Trail Start,, пунктов (0 – не использовать).
Параметры следующей панели.

