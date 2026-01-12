Советник SEVERA





Советник Severa — это стратегия прорыва золота, специально разработанная для золота, поскольку это очень волатильное золото. Советник будет ждать идеальных рыночных условий, размещая отложенные ордера на критических уровнях поддержки и сопротивления и управляя сделкой с помощью точного трейлинг-стопа. Это идеальный советник для новичков, которым нужна полностью автоматическая и хорошая система управления капиталом, которая будет работать и приносить прибыль!





Осторожно, я не продаю советник или сеты в Telegram — это мошенничество. Все настройки бесплатны здесь, в блоге.

ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус!





Настройки

Open new series

— разрешить советнику открывать новые сделки.

Trade Buy — true/false — разрешить ордера на покупку.

Trade Sell — true/false — разрешить ордера на продажу. Комментарий к ордеру – имя выбранного советника.

Max Spread (0 – не использовать) – максимально допустимый спред.

Start Hour – час, в который советник должен начать торговлю.

Start Minutes – минуты, в которые советник должен начать торговлю.

End Hour – час, в который советник должен прекратить торговлю.

End Minutes – минуты, в которые советник должен прекратить торговлю.

Distance to Pending Orders – расстояние, на которое советник должен выставить отложенные ордера от цены.

Magic – уникальный магический номер для идентификации сделок советника.

Max orders – максимально допустимое количество ордеров. Начальный лот.

The starting lot Autolot – true/false – Разрешает использование Autolot для увеличения лотов на каждые X свободной маржи. Размер лота Autolot.

Free marging for each 0.01 – Количество лотов, на которые следует увеличивать лоты после достижения X свободной маржи.

TP Mode – Реальный/Виртуальный – Выбор реального TP, который будет отображаться для брокера; виртуальный, брокер не видит.

TP (0 – not use) – Настройка TP в пунктах. SL Mode – Реальный/Виртуальный – выбор стоп-лосса: реальный (отображается для брокера); виртуальный (брокер не видит).

Trail Mode – Реальный/Виртуальный – реальный (брокер видит), виртуальный (брокер не видит).

Trail Start, , пунктов (0 – не использовать).

Параметры следующей панели.