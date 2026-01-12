Severa

Severa EA ist eine Gold-Breakout-Strategie, die speziell für Gold entwickelt wurde, da dieses Währungspaar sehr volatil ist. Der EA wartet auf optimale Marktbedingungen, platziert Pending Orders an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und führt den Trade mit einem präzisen Trailing Stop. Dieser EA ist ideal für Einsteiger, die ein vollautomatisches System mit gutem Money-Management suchen, um die Arbeit zu erledigen und Gewinne zu erzielen!

Achtung: Ich verkaufe keine EAs oder Sets über Telegram – das ist Betrug. Alle Einstellungen sind hier im Blog kostenlos.

WICHTIG! Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um Anweisungen und einen Bonus zu erhalten!

Echte Betriebsüberwachung sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Einstellungen

Neue Serie eröffnen – Erlaubt dem EA, neue Trades zu eröffnen.
Kauf-Trade – wahr/falsch – Kaufaufträge zulassen.
Verkauf-Trade – wahr/falsch – Verkaufsaufträge zulassen.
Orderkommentar – Gewünschter EA-Name.

Maximaler Spread (0 – nicht verwenden) – Maximal zulässiger Spread.
Startstunde – Die Stunde, zu der der EA mit dem Handel beginnen soll.
Startminuten – Die Minuten, zu denen der EA mit dem Handel beginnen soll.
Endstunde – Die Stunde, zu der der EA den Handel beenden soll.
Endminuten – Die Minuten, zu denen der EA den Handel beenden soll.
Abstand zu ausstehenden Aufträgen – Der Abstand, den der EA zum Kurs für die Platzierung ausstehender Aufträge einhalten muss.
Magic – Die eindeutige Magic Number zur Identifizierung der Trades des EA.
Maximale Auftragsanzahl – Maximal zulässige Auftragsanzahl.
Anfangslot.
Autolot – aktiviert/deaktiviert – Erlaubt die Verwendung von Autolot zur Erhöhung der Lotanzahl alle X Punkte der freien Margin.
Freie Margin pro 0,01 – Lotanzahl, die nach Erreichen von X Punkten der freien Margin erhöht wird.
TP-Modus – Real/Virtuell – Die TP-Auswahl (real) wird dem Broker angezeigt; die virtuelle ist für den Broker nicht sichtbar.
TP (0 – nicht verwenden) – TP-Einstellung in Punkten.
SL-Modus – Real/Virtuell – Die SL-Auswahl (real) wird dem Broker angezeigt; die virtuelle ist für den Broker nicht sichtbar. Trail-Modus – Real/Virtuell – Real: Broker sieht den Trail, virtuell: Broker sieht ihn nicht. Trail-Startpunkt (0 – nicht verwenden): Trail-Stopp in Punkten. Trail-Distanz in Punkten: Trail-Distanz in Punkten. Parameter des nächsten Panels.

