Severa EA est une stratégie de cassure de l'or spécialement conçue pour cette paire de devises extrêmement volatile. L'EA attend les conditions de marché optimales, place des ordres en attente aux niveaux de support et de résistance critiques et gère la position avec précision grâce à un stop suiveur. C'est l'EA idéal pour les débutants qui recherchent un système entièrement automatisé et une gestion des risques efficace pour générer des profits rapidement !

Attention ! Je ne vends pas d'EA ni de configurations sur Telegram ; il s'agit d'une arnaque. Tous les paramètres sont disponibles gratuitement ici, sur mon blog.

IMPORTANT ! Contactez-moi immédiatement après votre achat pour obtenir les instructions et un bonus !

Vous pouvez suivre l'activité de l'EA et découvrir mes autres produits ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Paramètres

Ouvrir une nouvelle série : autorise l'EA à ouvrir de nouvelles positions.

Achat : vrai/faux : autorise les ordres d'achat.

Vente : vrai/faux : autorise les ordres de vente.

Commentaire sur l'ordre : nom de l'EA. Écart maximal (0 – non utilisé) : Écart maximal autorisé.

Heure de début : Heure à laquelle l’EA doit commencer à trader.

Minutes de début : Minutes à partir desquelles l’EA doit commencer à trader.

Heure de fin : Heure à laquelle l’EA doit arrêter de trader.

Minutes de fin : Minutes à partir desquelles l’EA doit arrêter de trader.

Distance aux ordres en attente : Distance à partir du prix à laquelle l’EA doit placer les ordres en attente.

Numéro magique : Numéro magique unique permettant d’identifier les transactions de l’EA.

Nombre maximal d’ordres : Nombre maximal d’ordres autorisés. Lot initial.

Lot initial. Autolot : Vrai/Faux – Autorisation d’utiliser l’Autolot pour augmenter le nombre de lots tous les X points de marge libre.

Marge libre par tranche de 0,01 : Nombre de lots à augmenter après avoir atteint la marge libre X.

Mode TP : Réel/Virtuel – Le TP choisi (réel) est visible par le courtier ; (virtuel) il est invisible pour le courtier.

TP (0 – non utilisé) : Paramètre TP en points.

Mode SL : Réel/Virtuel – Le SL choisi (réel) est visible par le courtier ; (virtuel) il est invisible pour le courtier.
Mode de suivi – Réel/Virtuel – Réel : visible par le courtier ; virtuel : invisible par le courtier.

Début du suivi (points) (0 : non utilisé) : point d’arrêt du suivi.

Distance du suivi (points) : distance parcourue.

Paramètres du panneau suivant.

