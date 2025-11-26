KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool), MT4/MT5 işlem faaliyetlerinizi KnightWatcher işlem günlüğünüze bağlamak için tasarlanmış hafif ve güvenli bir veri senkronizasyon aracıdır. Hesabınızdaki işlemleri gerçekleştirmeden, değiştirmeden veya yönetmeden tüm açık pozisyonları ve kapanmış işlem geçmişini otomatik olarak okur. Araç, panonuzun her zaman doğru ve gerçek zamanlı kar, zarar ve pozisyon bilgilerini göstermesini sağlamak için her 5 saniyede bir güncelleme gönderir. Güvenli doğrulama için API Key ve Secret kullanır.
TradeSync arka planda sessizce çalışır ve işlem performansınızı veya yürütmeyi etkilemez. Kurulum basittir; WebRequest’i etkinleştirmeniz ve KnightWatcher API URL’sini eklemeniz yeterlidir.
Bu araç, manuel veri girişi olmadan otomatik günlük tutma, analiz ve takip yapmak isteyen traderlar için idealdir.
Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar, kolay entegrasyon ve temiz veri akışından faydalanabilir.
İsteğe bağlı hata ayıklama günlükleri ile tam şeffaflık sağlar ve her senkronizasyon denemesini takip eder.
Tam kurulum kılavuzu şurada mevcuttur: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5


