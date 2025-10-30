WBP Chart Signals
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Italiano – WBP Chart Signals – Indicatore di pressione di acquisto/vendita multi-timeframe
Descrizione:
WBP Chart Signals è un indicatore avanzato che misura la pressione del mercato attraverso l’analisi di volume, spread e price action. Ideale per i trader che desiderano segnali precisi con conferma multi-timeframe e analisi in stile istituzionale.
Caratteristiche principali:
-
Weighted Buy Pressure (WBP): Algoritmo proprietario che combina VWAP, MA200, forza del volume, liquidità e momentum
-
Analisi Multi-TimeFrame: Conferma automatica su timeframe superiori per segnali più affidabili
-
Scanner Multi-Simbolo in tempo reale: Monitora 6 coppie principali simultaneamente
-
Filtraggio preciso dei segnali: 7 filtri di conferma (divergenza, volume, trend, HTF)
-
Dashboard professionale: Mostra valori WBP, segnali e analisi HTF in tempo reale
-
Calcoli istituzionali: Volume con scala logaritmica, ponderazione VWAP e fattori di convinzione
Sistema di segnali:
-
BUY: Forte acquisto > 75, Acquisto moderato > 65
-
SELL: Forte vendita < 25, Vendita moderata < 35
-
Frecce nella finestra dell’indicatore; avvisi audio personalizzabili
Specifiche tecniche:
-
Finestra separata con 5 buffer
-
Soglie e parametri regolabili
-
Compatibile con tutti i timeframe e simboli
-
Nessun repaint – segnali confermati alla chiusura della barra
-
Prestazioni ottimizzate
Parametri: VWAP Period 20, MA Trend 200, EMA smoothing 5, Confirmation bars 2, Filtri multipli
Perfetto per: Scalping, day trading, swing trading, analisi istituzionale del volume, monitoraggio della pressione del mercato