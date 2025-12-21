LF CoreX Pro

LF CoreX — Day Trading Engine

LF CoreX, finansal piyasalarda disiplinli, istikrarlı ve kontrollü bir işlem yürütme sunmak için tasarlanmış bir gün içi (day trading) Uzman Danışman (EA)’dır.

Lind Factory tarafından geliştirilen bu sistem, agresif veya gereksiz risk içeren davranışlardan uzak, ciddi bir algoritmik çözüm arayan yatırımcılara yöneliktir.

LF CoreX, net kurallara dayalı otomatik bir işlem aracı olarak tasarlanmış olup, piyasa koşullarına ve risk yönetimine sıkı bir şekilde bağlı kalarak otonom şekilde çalışır.

🔍 Trading Felsefesi

Açık ve rasyonel mantık

Kontrollü piyasa maruziyeti

Sınırlı sayıda eş zamanlı pozisyon

İşlem sıklığından ziyade işlem kalitesine odaklanma

LF CoreX sürekli işlem yapmaz.

Yalnızca dahili koşullar uygun görüldüğünde pozisyon açar.

⚙️ Temel Özellikler

Otomatik day trading

Hesap bakiyesine dayalı risk yönetimi (%)

Entegre ve otomatik hesaplanan Stop Loss

Her işlem öncesi spread kontrolü

Tek veya çoklu eş zamanlı pozisyon (ayarlanabilir)

Forex, Kripto ve Hisse Senetleri ile uyumlu

MetaTrader 5 için optimize edilmiştir

Sürekli çalışma için tasarlanmıştır (VPS önerilir)

📊 Optimize Edilmiş ve Test Edilmiş Varlıklar

EURUSD (ana varlık)

BTCUSD

AMD

Pro sürüm, kullanıcının deneyimi ve işlem yaklaşımına bağlı olarak diğer semboller ve zaman dilimleri için gelişmiş uyarlama imkânı sunar.

🛡️ LF CoreX NELER YAPMAZ

❌ Martingale kullanmaz

❌ Grid trading yapmaz

❌ Aşırı scalping uygulamaz

❌ Bilinçli aşırı pozisyon açmaz

❌ Gerçekçi olmayan kâr vaatleri sunmaz

LF CoreX’in odağı istikrar, sağlamlık ve sermaye korunmasıdır.

📈 Performans ve İstatistikler

LF CoreX’in performansı şu faktörlere bağlıdır:

işlem yapılan sembol,

seçilen zaman dilimi,

kullanılan parametreler,

mevcut piyasa koşulları.

Backtestler ve istatistikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Finansal piyasalarda işlem yapmak sermaye kaybı riski içerir.

🔐 Lisans ve Kullanım

Resmi MetaTrader 5 lisansı

Birden fazla aktivasyon dahildir

PC ve VPS uyumludur

Kaynak koda erişim veya değişiklik yoktur

👤 LF CoreX Kimler İçin Uygun?

Kısmi veya tam otomasyon arayan yatırımcılar

İstikrarlı ve yapılandırılmış bir EA isteyen kullanıcılar

Orta seviye ve ileri düzey traderlar

PC veya VPS üzerinde MetaTrader 5 kullananlar

⚠️ Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.

LF CoreX, otomatik bir karar destek aracıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.