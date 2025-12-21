LF CoreX Pro
- Uzman Danışmanlar
- Lindbergh Allan Henri Belle Kingue
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
LF CoreX — Day Trading Engine
LF CoreX, finansal piyasalarda disiplinli, istikrarlı ve kontrollü bir işlem yürütme sunmak için tasarlanmış bir gün içi (day trading) Uzman Danışman (EA)’dır.
Lind Factory tarafından geliştirilen bu sistem, agresif veya gereksiz risk içeren davranışlardan uzak, ciddi bir algoritmik çözüm arayan yatırımcılara yöneliktir.
LF CoreX, net kurallara dayalı otomatik bir işlem aracı olarak tasarlanmış olup, piyasa koşullarına ve risk yönetimine sıkı bir şekilde bağlı kalarak otonom şekilde çalışır.
🔍 Trading Felsefesi
-
Açık ve rasyonel mantık
-
Kontrollü piyasa maruziyeti
-
Sınırlı sayıda eş zamanlı pozisyon
-
İşlem sıklığından ziyade işlem kalitesine odaklanma
LF CoreX sürekli işlem yapmaz.
Yalnızca dahili koşullar uygun görüldüğünde pozisyon açar.
⚙️ Temel Özellikler
-
Otomatik day trading
-
Hesap bakiyesine dayalı risk yönetimi (%)
-
Entegre ve otomatik hesaplanan Stop Loss
-
Her işlem öncesi spread kontrolü
-
Tek veya çoklu eş zamanlı pozisyon (ayarlanabilir)
-
Forex, Kripto ve Hisse Senetleri ile uyumlu
-
MetaTrader 5 için optimize edilmiştir
-
Sürekli çalışma için tasarlanmıştır (VPS önerilir)
📊 Optimize Edilmiş ve Test Edilmiş Varlıklar
-
EURUSD (ana varlık)
-
BTCUSD
-
AMD
Pro sürüm, kullanıcının deneyimi ve işlem yaklaşımına bağlı olarak diğer semboller ve zaman dilimleri için gelişmiş uyarlama imkânı sunar.
🛡️ LF CoreX NELER YAPMAZ
-
❌ Martingale kullanmaz
-
❌ Grid trading yapmaz
-
❌ Aşırı scalping uygulamaz
-
❌ Bilinçli aşırı pozisyon açmaz
-
❌ Gerçekçi olmayan kâr vaatleri sunmaz
LF CoreX’in odağı istikrar, sağlamlık ve sermaye korunmasıdır.
📈 Performans ve İstatistikler
LF CoreX’in performansı şu faktörlere bağlıdır:
-
işlem yapılan sembol,
-
seçilen zaman dilimi,
-
kullanılan parametreler,
-
mevcut piyasa koşulları.
Backtestler ve istatistikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Finansal piyasalarda işlem yapmak sermaye kaybı riski içerir.
🔐 Lisans ve Kullanım
-
Resmi MetaTrader 5 lisansı
-
Birden fazla aktivasyon dahildir
-
PC ve VPS uyumludur
-
Kaynak koda erişim veya değişiklik yoktur
👤 LF CoreX Kimler İçin Uygun?
-
Kısmi veya tam otomasyon arayan yatırımcılar
-
İstikrarlı ve yapılandırılmış bir EA isteyen kullanıcılar
-
Orta seviye ve ileri düzey traderlar
-
PC veya VPS üzerinde MetaTrader 5 kullananlar
⚠️ Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
LF CoreX, otomatik bir karar destek aracıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.