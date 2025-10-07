ICT Concept PRO P EA

4
ICT Concept PRO P EA - SMCトレーディング自動化

機関投資家のトレーディング概念とアルゴリズムの精度の融合

SET FILE: MQL5 CHAT LINKチャットリンク

ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY

概要

ICT Concept PRO P EAは、Inner Circle Trader（ICT）手法を採用するトレーダー向けに設計された高度なエキスパートアドバイザーで、市場構造、流動性エンジニアリング、機関投資家の注文フローを理解するための洗練されたアプローチです。外国為替ペア（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）、インデックス、商品向けに構築されたこのEAは、複雑なICTの概念を軍事レベルの実行基準で自動化されたトレーディングシグナルに変換します。

プロップファームのトレーダー、機関投資家の戦略愛好家、Smart Money Conceptsを通じて優位性を求めるアルゴリズムトレーダーのために設計されたICT Concept PRO P EAは、流動性スウィープ、Fair Value Gaps（FVG）、Order Blocks（OB）、市場構造の変化を利用して高確率のセットアップを特定する体系的なフレームワークを提供し、厳格なリスク管理とブローカーコンプライアンスを維持します。

価格： 早期採用者は199.00ドルでアクセス可能（次10購入者に限定、その後499.00ドル）

運用インテリジェンス

ICT Concept PRO P EAは、多層的な分析フレームワークを通じて動作します：

1. Smart Money Concepts分析

  • 高時間枠コンテキスト（H1/H4）： 市場構造（強気/弱気バイアス）、機関投資家の注文フロー、主要な流動性プールを特定します。
  • 低時間枠精度（M15/M5）： Fair Value Gaps（FVG）、Order Blocks（OB）、Breaker Blocksを使用して最適なエントリーゾーンを特定し、精緻な実行を実現します。
  • 流動性エンジニアリング： ストップロスを誘発するように設計された価格変動（流動性スウィープ）を検出し、反転前の主要な確認シグナルとして使用します。

2. マルチストラテジー・パターン検出

EAは、シグナル生成の多様化のために3つの同時戦略スロットを展開します：

戦略アーセナル：

  • 流動性スウィープ専用： 純粋な流動性獲得セットアップ（ストップ狩り後の反転）。
  • Turtle Soup Pattern： 偽のブレイクアウトを拒否する価格による失敗したブレイクアウトトラップ。
  • Double Top/Bottom Formations： ICT確認付きの古典的な反転構造。
  • Breakout + Retest： 構造のブレイクアウト後のリテストエントリー。
  • 主要サポート/レジスタンスレベル： 機関投資家レベルのサポート/レジスタンスゾーン。

3. ICTフィルターコンフルエンス（7層システム）

各シグナルはカスタマイズ可能なICTフィルターを通過します：

  • 流動性スウィープ検出： 設計された流動性獲得を特定します。
  • Fair Value Gaps（FVG）分析： 最適なフィルを求めて価格の不均衡ゾーンを特定します。
  • Order Blocks（OB）検証： 機関投資家の蓄積/分配エリアを確認します。
  • Optimal Trade Entry（OTE）： フィボナッチリトレースメントゾーン（61.8%-78.6%）で正確なエントリーを実現。
  • Breaker/Mitigation Blocks： 失敗したサポートがレジスタンスに転換（その逆も同様）。
  • Market Structure Shift（MSS）： Break of Structure（BOS）によるトレンド変化の確認。
  • Displacement Detection： 機関投資家の関与を示す強い方向性のある動き。
  • 不均衡フィルトラッキング： 未フィルされたギャップへの価格の戻り。
  • 完全なICTコンフルエンス： 最大の確率を得るための全フィルターの同期。

4. 適応型トレード管理

  • インテリジェントなポジションサイズ計算： 口座資本のパーセンテージ（デフォルト0.1%-5%）に基づくリスクベースのロット計算。
  • トリプルテイクプロフィットシステム： 1.5R、3R、5Rでの部分的な利益確定で最適化された出口。
  • トレーリングストップロジック： ATRに基づく動的トレーリング（130%利益でトリガー、15%ステップ増分）。
  • ブレークイーブン保護： 30%利益閾値でSLをエントリー+5ピップスに自動調整。
  • セッションベースの制御： 過剰トレードを防ぐためにセッションごと（2トレード）および1日ごと（5トレード）の制限。

5. Kill Zone精度

ICTで定義された高確率の時間窓にトレーディングを調整：

  • ロンドンセッション： 07:00-10:00 GMT（欧州の流動性）。
  • ニューヨークオープン： 13:00-15:00 GMT（米国のマーケットメーカー）。
  • ニューヨーククローズ： 20:00-22:00 GMT（アルゴリズムリバランス）。
  • 平日フィルタリング： 月曜から金曜の運用、週末の安全策付き。

主な差別化要因

ICT Concept PRO P EAを際立たせるもの：

  1. 本物のICT手法の実装
    パターンのみのEAとは異なり、このシステムはInner Circle Traderの真の概念を組み込んでいます：

    • 流動性としての主要シグナル： 機関投資家が大きな動きの前に流動性を設計することを認識。
    • Fair Value Gaps（FVG）： 市場がリトレースメントを「負う」価格の不均衡ゾーンを活用。
    • Order Blocks（OB）： 機関投資家の動き前の最後の統合を特定。
    • Market Structure Shifts： BOS分析を通じてトレンド変化を確認。

  2. マルチストラテジーオーケストレーション
    3つの独立した戦略を同時に実行し、それぞれ7つのカスタマイズ可能なフィルターを持ち、さまざまな市場条件に対応する21のシグナルコンビネーションを作成。戦略が多いほど、テストとトレーディングのCPU使用率が高くなります。低性能マシンでは1つの戦略を展開してください。

  3. 適応型データインテリジェンス

    • 自動ルックバック調整： 利用可能な履歴データに基づいて分析の深さをスケーリング。
    • 制限データモード： 履歴データが不足している場合にフィルター要件を緩和（50%通過閾値 vs. 100%）。
    • ブローカー非依存検証： 実行前にストップレベル、フリーズレベル、マージン要件、ボリューム制限を事前チェック。

  4. 軍事グレードのリスク管理

    • 二重ドローダウン保護： 1日（3%）および全体（6%）の資本ドローダウン制限。
    • ポジション制限： 過剰なリスクを防ぐために最大3つの同時ポジション。
    • 最小トレード距離： 80ピップスの間隔でクラスタリングを防止。
    • 緊急シャットダウン： 重要な閾値が破られた場合にすべてのポジションを自動クローズ。

  5. プロップファーム最適化
    資金提供トレーダープログラム向けに特別に設計：

    • 低いリスク許容度： トレードごとの保守的な0.1%-0.5%のリスク。
    • 厳格な1日制限： 「リベンジトレーディング」のスパイラルを防止。
    • コンプライアンスログ： 各トレードのコメントに詳細な正当化。
    • 検証通過率： MQL5マーケット基準に100%準拠。

  6. リアルタイムインテリジェンスダッシュボード
    4K対応のインタラクティブパネルが表示：

    • EAヘルスメトリクス： ステータス、メモリ使用率、リフレッシュレート。
    • アクティブストラテジーマトリックス： 有効な戦略とフィルターのライブビュー。
    • アカウントスナップショット： 残高、資本、1日のP&L、総ドローダウン。
    • Kill Zoneインジケーター： 現在のセッションとトレーディングウィンドウのステータス。
    • シグナルフィード： リアルタイムのパターン検出とエントリーバイアス。
    • リスクダッシュボード： トレーリングストップの状態、ブレークイーブントリガー、ポジション数。
    • マニュアルコントロール： ワンクリックで購入/売却、全クローズ、ブレークイーブン、情報ボタン。

システムアーキテクチャ

シグナル生成パイプライン：

  1. 市場構造分析（HTF） ↓
  2. マルチストラテジーパターン検出（LTF） ↓
  3. ICTフィルター検証（7層コンフルエンス） ↓
  4. Kill Zoneおよび時間フィルターチェック ↓
  5. リスク管理検証 ↓
  6. ブローカーコンプライアンス事前チェック ↓
  7. 注文実行（マーケット/リミット/ストップ） ↓
  8. 動的ポジション管理（ブレークイーブン/トレーリング/部分クローズ）

トレードワークフローの例：
シナリオ： EURUSD強気反転セットアップ

  • HTFコンテキスト（H1）： 下降トレンド後の強気市場構造の変化を特定。
  • LTFシグナル（M15）： 最近の安値以下の流動性スウィープ＋即時反転を検出。
  • フィルターチェック：
    • 流動性スウィープ：確認済み（スウィープ＋拒否）。
    • Order Block：スウィープゾーンで強気OBを特定。
    • 不均衡フィル：価格が未フィルされたFVGに戻る。
  • Kill Zone： アクティブ（ロンドンオープン08:30 GMT）。
  • リスク計算： 0.1%リスク＝10,000ドル口座で0.05ロット。
  • エントリー： 1.0850でマーケット購入、SL 1.0800（-50ピップス）、TP1 1.0925（+75ピップス、1.5R）。
  • 管理：
    • +15ピップスで：ブレークイーブンがトリガー（SL → 1.0855）。
    • +65ピップスで：TP1で30%部分クローズ。
    • +150ピップスで：トレーリングストップ開始。
    • 最終出口：TP3で1.1100（+250ピップス、5R）。

対象オーディエンス

以下に最適：

  • ICT手法のフォロワーで、手動コンセプトの自動化実行を求めるトレーダー。
  • 厳格なリスク管理とコンプライアンスを必要とするプロップファームトレーダー。
  • EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、インデックスに焦点を当てるスイング/デイトレーダー。
  • Smart Moneyロジックをコードに組み込みたいアルゴリズム愛好家。
  • 機関投資家レベルの分析を求めるリテールトレーダー。
  • 非相関戦略ロジックを追加するポートフォリオ分散者。

セットアップ要件

ブローカー仕様：

  • タイプ： ECN/STP、低スプレッド（EURUSDで2ピップス未満）。
  • レバレッジ： 最低1:30、最適1:100以上。
  • 実行： マーケット実行（リクオートなし）。
  • ストップレベル： 10ピップス未満が望ましい。
  • 口座タイプ： ネットティングまたはヘッジング対応。

資本要件：

  • 最低入金額： 500ドル（初期ロットサイズ0.01）。
  • 推奨： 0.1%リスクで快適な1,000ドル以上。
  • プロップ口座： 5,000ドル～100,000ドル（標準資金提供範囲）。

シンボルと時間枠：

  • 主要ペア： EURUSD、GBPUSD、XAUUSD。
  • HTF分析： H1（デフォルト）、H4（代替）。
  • LTF実行： M15（デフォルト）、M5（スキャルピングモード）。
  • 互換性： インデックス（US30、NAS100、S&P500）に適応可能。

インフラストラクチャ：

  • 推奨VPS： Kill Zoneカバレッジのための24/5稼働時間。
  • レイテンシー： ブローカーサーバーまで50ms未満。
  • OS： Windows Server 2016以上またはWine付きLinux。

デプロイ前のチェックリスト：

  • M15 EURUSDでストラテジーテスターを実行（2022-2024データ）。
  • ブローカー互換性を検証（ストップレベル、フリーズレベル）。
  • デモで最低3週間テスト。
  • 制限データ環境向けに適応モードを有効化。
  • ブローカーのGMTオフセットに合わせてKill Zoneを設定。
  • リスク許容度に合わせてリスクパーセンテージを設定。
  • パネル制御とマニュアルオーバーライド機能を確認。

リスク開示

金融市場のトレーディングは重大な損失リスクを伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。ICT Concept PRO P EAはツールであり、保証されたシステムではありません。

主要なリスク：

  • 市場リスク： 価格は予測不可能にポジションに逆行する可能性があります。
  • スリッページリスク： 実行価格が要求価格と異なる場合があります。
  • 流動性リスク： 低ボリューム期間はスプレッドを拡大し、フィルに影響を与える可能性があります。
  • ブローカーリスク： サーバーダウンタイムまたはリクオートがパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 設定リスク： 不適切な設定は損失を増幅する可能性があります。

軽減策：

  • 本番デプロイ前に必ずデモでテスト。
  • 最小リスクパーセンテージ（0.1%）から開始。
  • トレードごとのリスクは口座総資本の1%を超えない。
  • 24/5接続のためにVPSを使用。
  • 1日のドローダウン制限を厳密に監視。
  • 各戦略とフィルターを有効化する前に理解する。

なぜICT Concept PRO P EAを選ぶのか？

機関投資家の優位性：
リテールトレーダーのほとんどの損失は、機関投資家の注文フローに逆らうためです。ICT Concept PRO P EAは、マーケットメーカーのように考えることを教えることでゲームをひっくり返します：

  • ストップ狩りはあなたのエントリーシグナルになります（損失ではなく）。
  • Fair Value Gapsはあなたの利益ゾーンになります（混乱ではなく）。
  • Order Blocksはあなたのサポート/レジスタンスになります（ランダムなレベルではなく）。

自動化の利点：
ICTの手動トレーディングには以下が必要です：

  • 1日8時間以上のチャート監視。
  • 秒単位の実行規律。
  • 損失からの感情的デタッチメント。
  • 複数時間枠のメンタルジムナスティクス。

ICT Concept PRO P EAは以下を提供します：

  • 24/5の市場監視。
  • ミリ秒単位の実行精度。
  • 感情的バイアスのゼロ。
  • 複数戦略の同時分析。

プロップファームの触媒：
資金提供トレーダーのチャレンジ向けに特別に設計：

  • 迅速な一貫性： 1日の制限が「ブームとバスト」のサイクルを防ぎます。
  • 低いドローダウン： 3%の1日/6%の総制限が口座を保護。
  • 監査対応ログ： 各トレードがコメントで正当化されます。
  • スケーラビリティ対応： 5Kドルから200Kドルの口座で同じように機能。

購入とサポート

価格構造：

  • 早期アクセス： 199.00ドル（次の10購入者のみ）。
  • 標準価格： 499.00ドル（10販売後）。
  • 含まれるもの： 生涯ライセンス、無料アップデート、セットアップガイド、MQL5チャットサポート。

コピーを確保：
 [MQL5マーケットで購入]
 [MQL5チャットサポートに参加] (MQL5 CHAT LINK)

最後の言葉

ICT Concept PRO P EAは単なるトレーディングロボットではありません—リテールトレーダーが機関投資家レベルの市場分析にアクセスできるパラダイムシフトです。Inner Circle Trader手法の複雑で時間のかかる側面を自動化し、完全な透明性とコントロールを維持することで、このEAはあなたがスマートマネーと共にトレードすることを可能にします。

プロップファームのチャレンジに挑戦している場合、ライブリテール口座を管理している場合、またはアルゴリズムポートフォリオを構築している場合、ICT Concept PRO P EAは現代の市場をナビゲートするために必要な精度、規律、優位性を提供します。

市場は希望を報いません—準備を報います。

早期アクセス価格であなたの機関投資家の優位性を今すぐ確保し、価格が2倍になる前に。

 スマートにトレード。機関投資家のようにトレード。ICTでトレード。

ICT Concept PRO P EA - Smart Money Conceptsとアルゴリズムの卓越性が交差する場所

免責事項： このEAは教育およびトレーディング目的で提供されます。どのシステムも利益を保証しません。本番デプロイ前に徹底したバックテストとデモテストを常に実施してください。トレーディングは重大な損失リスクを伴います。


レビュー 1
Nguyen David
211
Nguyen David 2025.10.23 11:29 
 

ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.

During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.

(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:

1. Dynamic Stop Loss Adjustment

The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.

2. Profit Protection Enhancements

It would be valuable to include both:

Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.

Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.

3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)

A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.

4. Prop Firm–Grade DrawDown Management

To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:

Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,

Trailing Max DD based on balance/equity growth, and

Custom reset time aligned with broker server or NY close.

5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)

Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.

For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.

This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.

(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.

Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.

おすすめのプロダクト
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
エキスパート
This strategy takes place in the first 20 to 60 minutes of the market opening as the markets are very volatile during this period. The currency pair price’s distance from the high or low price will indicate if you can enter a buy position or a sell position. You are advised to use this tester with caution. All the input variable are fairly simple optimize and try it out with different currency pairs and once comfortable use it in a real account. All the best.
GoldenEagle
Chantal Thys
エキスパート
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Pip Titan Euro Swinger
Gabriel Oreoluwa James
エキスパート
Pip Titan Euro Swinger 2.0 is a powerful expert advisor (EA) designed for EUR/USD swing traders. Combining advanced algorithms with robust protection features, this EA delivers precision, safety, and adaptability to dynamic forex markets. Whether you're a professional or a beginner, Euro Swinger empowers you to take full control of your trading journey. Key Features : Optimized for EUR/USD : Tailored to capture high-probability swing trading opportunities on the Euro/Dollar pair. Entry Protecti
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
エキスパート
Smart Multi-System EA for XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo is a professional multi-strategy Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) . It combines trend-following and counter-trend logic in one integrated system to adapt to different market conditions — whether gold is trending strongly or moving in volatile ranges. This EA is built for traders who want controlled risk , clear structure , and no grid or martingale . Live signal MT5 :   Click Here Instant Setup:  Get the
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
エキスパート
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
エキスパート
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
BaLLzProtector MT5 — 自動売買システム BaLLzProtector MT5 は、分析アルゴリズムと適応手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な値動き後の価格反発などのパターンに基づいており、完全自動モードで動作します。 起動するには、 AUDCAD_e 通貨ペアのチャートにアドバイザーを設置するだけで、他のペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 口座要件 通貨ペア: AUDCAD_e, NZDCAD_e 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15 VPS: 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex 入力パラメータ 取引コメント: ログと口座履歴に表示 M15 取引ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションの一意識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく 証拠金負荷 %: 初期ロットサイズの設定 仮想TP: false スナイ
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
エキスパート
Gold Breakout PRO-P - 金とFXのための精密ブレイクアウト取引 比類のない精度と安全性で市場を制覇 Gold Breakout PRO-P は、XAUUSD（金）市場を支配し、EURUSDなどのFXペアでも優れたパフォーマンスを発揮する最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。プロップファームトレーダー、小売投資家、アルゴリズム取引愛好者のために設計されたこのEAは、洗練されたブレイクアウト戦略を活用し、拒否確認、流動性スイープ検出、動的リスク管理を強化しています。機関レベルのパフォーマンスとユーザーフレンドリーなカスタマイズを組み合わせ、金の勢い主導の価格アクションを活用するための究極のツールです。 設定ファイル SET FILE:   MQL5 CHAT LINK セール中： 次の10セールのみ$99.00、次回価格$259.00 — お急ぎください！ Gold Breakout PRO-Pの仕組み Gold Breakout PRO-P は、高確率のブレイクアウト戦略を活用し、高度な確認技術を組み合わせています： ブレイクアウトボックスの構築： ユーザー
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Forex M5 Gold Scalper is a highly effective trading robot designed for automated gold trading (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform. The robot specializes in scalping, using five-minute chart analysis to quickly respond to market fluctuations and ensure stable income with minimal time investment. Features of the robot Analyzes graphs using PA. Quickly opens and closes positions when support and resistance levels are crossed. Offers automation of processes with manual configuration of key parame
Alecto
Oleksandr Ziabriev
エキスパート
Alecto — Mathematical Approach to Stable Trading Intelligent Trading Algorithm for MetaTrader 5 Alecto is an automated trading system based on mathematically refined price analysis algorithms. The advisor is designed for traders who value stability and reliability without unnecessary complexity. It analyzes market data, identifies patterns, and opens positions only when key conditions align, reducing the risk of false entries and increasing trading accuracy. Key Advantages: -Mathematical approac
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
エキスパート
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Daily Breakout Pullback EA
Paulo Vinicius Nascimento Araujo
エキスパート
このエキスパートアドバイザー（EA）は、EURUSD専用に設計された完全自動売買システムであり、1日の相場変動を利用して高精度なエントリーを行います。価格が一定の最小変動率（上昇または下落）に達した後、定義されたピップ数のプルバックを待ってから、買いまたは売りのポジションを自動的に発注します。取引は1日1回のみ、Magic Numberによって管理され、同じ通貨ペアに複数のポジションを持たないよう設計されています。 本EAの戦略は、強い方向性の動きが発生した後に相場が一時的に逆行する「プルバック」を狙い撃ちするものです。これにより、トレンド方向に再度動き出すタイミングでエントリーするため、効率的な利益獲得が可能となります。日足の高値・安値と始値の差から変動率を算出し、設定した閾値に達すると監視モードに入り、プルバックの発生を待機します。 リスク管理機能として、固定ロットサイズ、テイクプロフィット（TP）、ストップロス（SL）が設定可能です。また、Magic Numberを活用することで、他のEAや手動取引との混在運用でも管理が容易です。さらに、パラメータは柔軟に調整でき、取引条件や市場
Classic Lock MT5
Oleksandr Vlasenko
5 (1)
エキスパート
Classic Lock is a trading system that combines several different algorithms: both for opening a transaction and for its support. The system uses averaging, hedging, and in its essence, is a breakout strategy that trades with the trend. The strategy can trade on almost any instrument: gold, oil, currency pairs, etc. Good for trading in volatile markets. Features: •    The Expert Advisor can be attached to ANY TIMEFRAME, since the settings already contain the trading parameter for the required tim
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!! RSIグリッドはRSIの買われ過ぎと売られ過ぎの条件に基づいており、取引が市場の負け側にあるときにグリッドを開きます。 RSIはテクニカルトレーダーに強気と弱気の価格の勢いに関するシグナルを提供し、多くの場合、資産の価格のグラフの下にプロットされます。資産は通常、RSIが70％を超えると買われ過ぎと見なされ、30％を下回ると売られ過ぎと見なされます。 パラメーター： タイムフィルター 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 始まる時間 終了時間 RSI設定 RSI期間 買われ過ぎ 売られ過ぎ 時間枠 資金管理 Autolot 最大ロット 利益を得る グリッドサイズ 乗数 トレーリングオプション トレーリングストップ トレーリングステップ トレイルオフセット ファイルを設定する v1.8GBPUSDセット1 https://youtu.be/a7PfCr1jYXQ htt
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
エキスパート
Product Description Silver Trend Signal EA Pro is a repainting-safe Expert Advisor built around the Silver Trend Signal indicator.    The EA automatically identifies trade signals and executes orders without manual intervention, saving time and emotion-based trading errors.  The EA prioritizes reliability by executing trades only after a   confirmed closed bar , minimizing false signals. It includes comprehensive risk management features like stop loss, take profit, trailing stops, and break-
UltimateGoldEA Pro
Worapong Kanpet
エキスパート
UltimateGoldEA: 現代のトレーダーのための完璧なゴールド取引ボット UltimateGoldEA は、特に XAUUSD (ゴールド) の取引を目的に設計された高度な Expert Advisor (EA) です。この強力なEAは、 Trend Following 戦略と高度な Risk Management テクニックを組み合わせることで、安定した利益を確保し、損失を最小限に抑えることを保証します。 主な特徴: トレンドフォロー戦略 : UltimateGoldEA は、市場のトレンドを正確に追跡し、賢明な取引判断を下すための強力なアルゴリズムを使用しています。 リカバリーモード : 損失が発生した場合、EA は Recovery Multiplier に基づいて取引サイズを自動的に増加させ、前回の損失を補填します。 トレーリングストップ : Trailing Stop 機能を使用すると、市場が有利な方向に動くたびに、EA が自動的にストップロスを調整し、利益を確保します。 カスタマイズ可能なパラメータ : Lot Size , Stop Loss , Take Pro
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
エキスパート
THREE MASTERS - Professional Automated Trading System Version: 1.01 Author: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS is a sophisticated automated trading system designed for MetaTrader 5. Built on advanced multi-indicator analysis and precision timing, this Expert Advisor has demonstrated exceptional performance in live market conditions. The system combines institutional-grade filtering techniques with adaptive position sizin
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
エキスパート
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Intersection EA
Kalinka Capital OU
エキスパート
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
エキスパート
Chanlun Master: A Fusion of Eastern Market Philosophy and Neural Networks Chanlun Master is a professional trading robot that combines the legendary Chinese theory of price movement with modern Deep Learning technologies. >>>>> ===== <<<<<< 35% Holiday Discount — Grab It Now for $210! >>>>> ===== <<<<<< History: What is Chanlun? In 2006, a mysterious trader appeared in the Chinese segment of the internet under the pseudonym Chan Shi ("Zen Master"). He published a series of articles describi
Hedge MA
Abdelhak Bekkali
エキスパート
Hedge MA is both a moving average cross EA and hedging EA, designed to recover a loss of a losing trade by opening an opposite trade, or more, if necessary. If the initial trade will be lost, the hedge trade will win. If the initial trade wins, then the hedge trade might not even get triggered and will be cancelled. The EA is designed for МТ5 hedge accounts. Recommended account - cent МТ5 hedge, at least 15000 USD cents ($150), leverage - 1:500. Recommended timeframe - М5. The default settings a
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
エキスパート
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
CMFXGold
Chethan V
エキスパート
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
エキスパート
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
エキスパート
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
作者のその他のプロダクト
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
エキスパート
Gold Breakout PRO-P - 金とFXのための精密ブレイクアウト取引 比類のない精度と安全性で市場を制覇 Gold Breakout PRO-P は、XAUUSD（金）市場を支配し、EURUSDなどのFXペアでも優れたパフォーマンスを発揮する最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。プロップファームトレーダー、小売投資家、アルゴリズム取引愛好者のために設計されたこのEAは、洗練されたブレイクアウト戦略を活用し、拒否確認、流動性スイープ検出、動的リスク管理を強化しています。機関レベルのパフォーマンスとユーザーフレンドリーなカスタマイズを組み合わせ、金の勢い主導の価格アクションを活用するための究極のツールです。 設定ファイル SET FILE:   MQL5 CHAT LINK セール中： 次の10セールのみ$99.00、次回価格$259.00 — お急ぎください！ Gold Breakout PRO-Pの仕組み Gold Breakout PRO-P は、高確率のブレイクアウト戦略を活用し、高度な確認技術を組み合わせています： ブレイクアウトボックスの構築： ユーザー
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
エキスパート
SCALPER ROBOT: ALGOTRADER級高頻度取引システム FOREX、貴金属、指数、商品全体での精密スキャルピングのために設計。機関レベル検証基準に基づき、先進リスク管理とリアルタイム市場インテリジェンス搭載。 Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 市場インテリジェンスアーキテクチャ SCALPER ROBOTはアルゴリズム取引システムの進化を表し、外科的精度を持つ高速入出場戦略を求めるトレーダー向けに特別設計されています。厳格なMQL5マーケット検証プロトコルを通じて開発されたこのEAは、市場ミクロ構造を実行可能な取引機会に変換しつつ、厳格なリスクパラメータを維持します。 **時間枠汎用性：**M5-H1高頻度機会に最適化 **資産カバレッジ：**汎用互換性 - FOREXペア、XAUUSD、
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
エキスパート
Daily High-Low Prop Gold EA   : Precision Breakout Trading for Gold Introducing Daily High-Low Prop Gold EA , a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to dominate the XAUUSD market by targeting daily high and low breakouts with unmatched precision. Built on a robust breakout strategy, enhanced by rejection confirmation, liquidity sweep detection, and aggressive trailing stops, this EA delivers institutional-grade performance for prop firm traders, retail investors, and algorithmic enthusias
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
エキスパート
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA：FOREXおよびXAUUSDのためのKEYLINE Precisionマスタリー GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 の力を解き放ちましょう。これは、エリートトレーダー、ヘッジファンド、機関投資家向けに設計された最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。 XAUUSD および FOREX 向けに開発されたこのEAは、3点ピボットベースのトレンドライン戦略、高度な市場操作対策タイミング、そして堅牢なリスク管理を通じて外科的なKEYLINE precisionを提供します。 1か月の戦略テスト で 68%の勝率 と 10万ドル口座で61,200ドルの利益 を達成し、ゴールドのボラティリティを一貫した利益に変換し、市場の複雑さを容易に乗り越えます。 ON SALE: $99.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY 。購入後、プライベートメッセージで最適化された
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
エキスパート
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced：FOREXおよびXAUUSD向け精密マルチストラテジーマスター HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced の全ポテンシャルを解き放ち、FOREXおよびXAUUSD市場を外科的精度で制覇する最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。エリートトレーダー、ヘッジファンド、機関投資家向けに設計されたこのAI搭載EAは、ブレイクアウト、平均回帰、トレンドフォロー、スキャルピング、アジアセッションを含む高度なハイブリッド戦略を、洗練されたタイミングメカニズム、流動性スイープ検出、動的リスク管理と組み合わせています。たこのEAは、市場のモメンタムを活用し、操作を回避するための究極のツールです。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE : 次の10販売のみ$89.00、次は$399.00、急げ！ HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhancedを選ぶ理由 市場の罠に陥ったり、マーチンゲールのようなリスクの高い戦略に依存する従来のEAとは異な
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
エキスパート
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (日本語) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA は、EURUSDなどの通貨ペア、金、指数を対象とした構造化されたトレードのために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。プロップファームトレーダー、小売トレーダー、アルゴリズムトレード愛好者向けにカスタマイズされたこのEAは、価格アクションパターンに基づく体系的なトップダウン分析戦略を実装し、トレンド評価と動的制御で強化されています。自動実行と手動の柔軟性のバランスを提供し、さまざまなトレード環境に対応する堅牢なコンプライアンスを備えています。 セットファイル : SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 価格 : 早期アクセス価格 $599.00（次の10購入に限定、その後$1499.00） 運用フレームワーク DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P は、以下のような体系的なプロセスを通じて動作します： マルチタイムフレーム分析 : より高い時間枠（デフォルトH4またはD1）で全体的なトレンドの方向を評価し、その
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
エキスパート
ダブルトップボトムプロ強化版EA：FOREX、XAUUSD、インデックスの精密なマルチパターン戦略 ダブルトップボトムプロ強化版（Double Top Bottom Pro Enhanced）の可能性を解き放ちましょう。このエキスパートアドバイザー（EA）は、FOREXおよびXAUUSD市場向けに設計され、ダブルトップ/ボトム、ヘッドアンドショルダー、トゥイーザー、エンガルフィングパターンを含むパターンに基づく戦略を、タイミングメカニズム、流動性検出、動的リスク管理と組み合わせています。 セットファイ SET FILE:   MQL5 CHAT LINK すべてのセットファイルは、ご利用のブローカーおよびタイムゾーンに合わせて最適化する必要があります。現在の取引条件に対して、2週間から1か月の範囲で最適化を行ってください。注：経験上、2か月を超える最適化は、さまざまなシナリオを組み合わせた全体的な収益性を評価するためのものです。 総合最適化ファイルから、ご利用のブローカーに最適なセットファイルを決定してください。 販売中：わずか$799.00 — 次の10販売まで有効、次回価格$14
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
エキスパート
Asian Breakout PRO-P - フォレックス向け精密ブレイクアウト取引 比類なき精度と安全性で市場を制覇 Asian Breakout PRO-P は、FOREX、ゴールド、インデックス市場を支配するために設計された最先端のエキスパートアドバイザー（EA）で、ゴールドやEURUSDなどの全ペアに焦点を当てています。プロップファームのトレーダー、小売投資家、アルゴリズム愛好者のために作られたこのEAは、アジアセッションの高値と安値に基づく高度なブレイクアウト戦略を活用し、、Asian Breakout PRO-Pは、機関投資家レベルのパフォーマンスとユーザーフレンドリーなカスタマイズを組み合わせ、フォレックスの価格アクションを活用するための究極のツールです。 セットファイル  SET FILE:   MQL5 CHAT LINK リンク セール中 ：早期価格 $99.00 - 次の10件の購入に限り有効、次回価格 $499.00、急いで！ Asian Breakout PRO-Pの動作方法 Asian Breakout PRO-Pは以下のように動作します： アジアセッション
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
エキスパート
SNIPER ENTRY PROP EA - プロフェッショナル級市場執行システム 精度と機関投資家レベルの規律を備えた高度なトレード自動化 SET FILE: MQL5チャットリンク システム概要 SNIPER ENTRY PROPは、機関投資家レベルの市場分析と軍事級のリスク管理を求めるトレーダーのために設計された高度なエキスパートアドバイザー（EA）です。外国為替ペア、貴金属、高流動性商品向けに開発され、複雑なテクニカルパターンを自動トレードシグナルに変換し、妥協のない実行基準を維持します。 プロップファーム環境、資金提供アカウント、規律あるリテールトレーダーのために特別に構築されたSNIPER ENTRY PROPは、多層のパターン認識、動的トレンド分析、適応型トレード管理を通じて高確率のセットアップを特定し、ブローカーのコンプライアンスプロトコルを厳格に遵守する包括的なフレームワークを提供します。 セール中：$1977.00のみ - 次の10販売まで有効、次回価格 $9977.00、急げ！ 運用アーキテクチャ 1. 多次元市場分析 高タイムフレーム（H1/H4/D1）： 主要
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
エキスパート
KILLZONE KNIGHT PROP EA: 精密なセッションベースの金取引 プロフェッショナルXAUUSDエキスパートアドバイザー | デュアル戦略機関取引システム 概要 KILLZONE KNIGHT PROP EAは、真剣なトレーダーやプロップファームのプロフェッショナル向けに設計された機関グレードの取引システムです。LDNYK（ロンドン-ニューヨーククローズ）とGBT（GMTブレイクアウトタイミング）の2つの独立した高確率戦略に基づいて構築され、セッションベースの精度と高度な市場構造分析を組み合わせ、ピークの流動性ウィンドウにおける金のイントラデイモメンタムを捉えます。 従来のブレイクアウトシステムとは異なり、KILLZONE KNIGHTはデュアルエンジンアーキテクチャを採用し、両方の戦略が干渉せずに同時に動作し、それぞれが独立したリスク管理、取引制限、利益管理システムを備えています。 コア戦略アーキテクチャ 戦略1: LDNYK（ロンドン-ニューヨーククローズブレイクアウト） 市場構造: 前日の高値と安値を分析し、設定可能なブレイクアウトゾーンを使用 エントリーロジック
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
エキスパート
PUMP DUMP PROP PRO（日本語翻訳） PUMP AND DUMPトレーディング戦略に基づくプロフェッショナルシステム SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) 高度な機関投資家のフローの検出と銀行の動きの分析 システムの基盤 PUMP DUMP PROP PROは、PUMP AND DUMP手法を中心に設計された専門的なエキスパートアドバイザー（EA）で、ボリュームスパイクの分析、流動性のスイープ、市場構造の変化を通じて機関投資家のオーダーフローを検出します。プロップトレーディング環境や規律あるリテールトレーダーのために構築されたこのシステムは、銀行レベルの市場の動きを特定し、最適なリトレースメントゾーンで高精度なエントリーを実行します。 このEAは、検証済みの機関投資家のトレーディング原則に基づいて動作します：大口投資家がポジションを蓄積する場所（ボリュームスパイク）を追跡し、流動性の奪取（
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
エキスパート
LESUS SCALPER PROP 機関レベルの執行のためのエリート供給と需要ゾーン取引システム SETファイル: MQL5チャットリンク 価格: 早期アクセス $99.00 (最初の10購入に限定、以降 $499.00) システム概要 LESUS SCALPER PROPは、機関レベルの供給と需要の原則に基づいて構築された先進的なエキスパートアドバイザー（EA）で、高確率ゾーンの反応を正確なタイミングで識別し、取引を実行するよう設計されています。システムは、複数の時間枠における価格行動の分析を通じて新鮮な機関蓄積および分配ゾーンを検出し、最適な収束設定時にスキャルピングエントリーを行います。 特にプロップファームトレーダー、資金提供されたアカウント、規律ある個人取引プロフェッショナル向けに設計されており、このEAは厳格なゾーン検証と軍事レベルのリスク管理を組み合わせ、ブローカー規制を維持しながら短期的な機関の動きを捉えるプロフェッショナルなフレームワークを提供します。 コアメソッド: 供給と需要ゾーン取引 市場: 主要通貨ペア、XAUUSD（金）、XAGUSD（銀）、主要指数、暗
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
エキスパート
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY SYSTEM OVERVIEW BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional or
ICT Banker
John Muguimi Njue
エキスパート
ICT BANKER SOE PROP EA：機関グレードのスマートマネー取引システム ICT BANKER SOE PROP EAを紹介します。これは機関プレーヤーのように取引を行うために設計された高度なエキスパートアドバイザーで、Inner Circle Trader（ICT）コンセプトとスマートオーダー実行（SOE）を組み合わせています。この最先端システムは、市場構造のブレーク、流動性の操作、オーダーブロック、公正価値ギャップ（FVG）を活用し、複数の時間枠で高確率セットアップをキャプチャします。プロップファームトレーダー、小売投資家、アルゴリズム愛好家が、リスクの高い戦略なしで機関レベルのパフォーマンスを目指すために設計されています。 セットファイル：MQL5チャットリンク セール価格：$199.00のみ — 次の10販売に有効 | 次価格 $359.00 | お急ぎください 主要パラメーター、コンポーネントおよび機能 入力パラメーター： – 取引設定：マジックナンバー、ロットサイズ、リスク％、最大スプレッド、日次損失制限、最大オープンポジション数。 – ストラテジー選択：6
Quantum ICT Concepts
John Muguimi Njue
エキスパート
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION QUANTUM ICT CONCEPTS - Next Generation Smart Money Automation Where Institutional Intelligence Meets Quantum-Grade Execution So Advanced for Meant Gurus  EXCLUSIVE LAUNCH OFFER  BLACK FRIDAY SPECIAL: $299.00 (Normal Price: $1,499.00) VALID FOR NEXT 15 SALES ONLY - THEN PRICE INCREASES TO $1,999.00  Overview QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA represents the evolution of institutional trading automation. Built on the foundation of Inner Circle Trader (ICT)
ICT Conqueror
John Muguimi Njue
エキスパート
ICT ( Conqueror)   Classic Concepts EA : Institutional Trading Intelligence for MT5 Introducing ICT ( Conqueror) Classic Concepts EA — a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered to execute Inner Circle Trader (ICT) methodologies with algorithmic precision. This EA transforms the most powerful institutional trading concepts into automated execution, bringing Smart Money strategies to your MetaTrader 5 platform. SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $191.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES
フィルタ:
Nguyen David
211
Nguyen David 2025.10.23 11:29 
 

ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.

During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.

(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:

1. Dynamic Stop Loss Adjustment

The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.

2. Profit Protection Enhancements

It would be valuable to include both:

Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.

Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.

3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)

A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.

4. Prop Firm–Grade DrawDown Management

To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:

Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,

Trailing Max DD based on balance/equity growth, and

Custom reset time aligned with broker server or NY close.

5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)

Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.

For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.

This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.

(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.

Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.

レビューに返信