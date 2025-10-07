ICT Concept PRO P EA
- エキスパート
- John Muguimi Njue
- バージョン: 1.26
- アップデート済み: 19 12月 2025
- アクティベーション: 8
機関投資家のトレーディング概念とアルゴリズムの精度の融合
SET FILE: MQL5 CHAT LINKチャットリンク
|
ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY
概要
ICT Concept PRO P EAは、Inner Circle Trader（ICT）手法を採用するトレーダー向けに設計された高度なエキスパートアドバイザーで、市場構造、流動性エンジニアリング、機関投資家の注文フローを理解するための洗練されたアプローチです。外国為替ペア（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）、インデックス、商品向けに構築されたこのEAは、複雑なICTの概念を軍事レベルの実行基準で自動化されたトレーディングシグナルに変換します。
プロップファームのトレーダー、機関投資家の戦略愛好家、Smart Money Conceptsを通じて優位性を求めるアルゴリズムトレーダーのために設計されたICT Concept PRO P EAは、流動性スウィープ、Fair Value Gaps（FVG）、Order Blocks（OB）、市場構造の変化を利用して高確率のセットアップを特定する体系的なフレームワークを提供し、厳格なリスク管理とブローカーコンプライアンスを維持します。
価格： 早期採用者は199.00ドルでアクセス可能（次10購入者に限定、その後499.00ドル）
運用インテリジェンス
ICT Concept PRO P EAは、多層的な分析フレームワークを通じて動作します：
1. Smart Money Concepts分析
- 高時間枠コンテキスト（H1/H4）： 市場構造（強気/弱気バイアス）、機関投資家の注文フロー、主要な流動性プールを特定します。
- 低時間枠精度（M15/M5）： Fair Value Gaps（FVG）、Order Blocks（OB）、Breaker Blocksを使用して最適なエントリーゾーンを特定し、精緻な実行を実現します。
- 流動性エンジニアリング： ストップロスを誘発するように設計された価格変動（流動性スウィープ）を検出し、反転前の主要な確認シグナルとして使用します。
2. マルチストラテジー・パターン検出
EAは、シグナル生成の多様化のために3つの同時戦略スロットを展開します：
戦略アーセナル：
- 流動性スウィープ専用： 純粋な流動性獲得セットアップ（ストップ狩り後の反転）。
- Turtle Soup Pattern： 偽のブレイクアウトを拒否する価格による失敗したブレイクアウトトラップ。
- Double Top/Bottom Formations： ICT確認付きの古典的な反転構造。
- Breakout + Retest： 構造のブレイクアウト後のリテストエントリー。
- 主要サポート/レジスタンスレベル： 機関投資家レベルのサポート/レジスタンスゾーン。
3. ICTフィルターコンフルエンス（7層システム）
各シグナルはカスタマイズ可能なICTフィルターを通過します：
- 流動性スウィープ検出： 設計された流動性獲得を特定します。
- Fair Value Gaps（FVG）分析： 最適なフィルを求めて価格の不均衡ゾーンを特定します。
- Order Blocks（OB）検証： 機関投資家の蓄積/分配エリアを確認します。
- Optimal Trade Entry（OTE）： フィボナッチリトレースメントゾーン（61.8%-78.6%）で正確なエントリーを実現。
- Breaker/Mitigation Blocks： 失敗したサポートがレジスタンスに転換（その逆も同様）。
- Market Structure Shift（MSS）： Break of Structure（BOS）によるトレンド変化の確認。
- Displacement Detection： 機関投資家の関与を示す強い方向性のある動き。
- 不均衡フィルトラッキング： 未フィルされたギャップへの価格の戻り。
- 完全なICTコンフルエンス： 最大の確率を得るための全フィルターの同期。
4. 適応型トレード管理
- インテリジェントなポジションサイズ計算： 口座資本のパーセンテージ（デフォルト0.1%-5%）に基づくリスクベースのロット計算。
- トリプルテイクプロフィットシステム： 1.5R、3R、5Rでの部分的な利益確定で最適化された出口。
- トレーリングストップロジック： ATRに基づく動的トレーリング（130%利益でトリガー、15%ステップ増分）。
- ブレークイーブン保護： 30%利益閾値でSLをエントリー+5ピップスに自動調整。
- セッションベースの制御： 過剰トレードを防ぐためにセッションごと（2トレード）および1日ごと（5トレード）の制限。
5. Kill Zone精度
ICTで定義された高確率の時間窓にトレーディングを調整：
- ロンドンセッション： 07:00-10:00 GMT（欧州の流動性）。
- ニューヨークオープン： 13:00-15:00 GMT（米国のマーケットメーカー）。
- ニューヨーククローズ： 20:00-22:00 GMT（アルゴリズムリバランス）。
- 平日フィルタリング： 月曜から金曜の運用、週末の安全策付き。
主な差別化要因
ICT Concept PRO P EAを際立たせるもの：
-
本物のICT手法の実装
パターンのみのEAとは異なり、このシステムはInner Circle Traderの真の概念を組み込んでいます：
- 流動性としての主要シグナル： 機関投資家が大きな動きの前に流動性を設計することを認識。
- Fair Value Gaps（FVG）： 市場がリトレースメントを「負う」価格の不均衡ゾーンを活用。
- Order Blocks（OB）： 機関投資家の動き前の最後の統合を特定。
- Market Structure Shifts： BOS分析を通じてトレンド変化を確認。
-
マルチストラテジーオーケストレーション
3つの独立した戦略を同時に実行し、それぞれ7つのカスタマイズ可能なフィルターを持ち、さまざまな市場条件に対応する21のシグナルコンビネーションを作成。戦略が多いほど、テストとトレーディングのCPU使用率が高くなります。低性能マシンでは1つの戦略を展開してください。
-
適応型データインテリジェンス
- 自動ルックバック調整： 利用可能な履歴データに基づいて分析の深さをスケーリング。
- 制限データモード： 履歴データが不足している場合にフィルター要件を緩和（50%通過閾値 vs. 100%）。
- ブローカー非依存検証： 実行前にストップレベル、フリーズレベル、マージン要件、ボリューム制限を事前チェック。
-
軍事グレードのリスク管理
- 二重ドローダウン保護： 1日（3%）および全体（6%）の資本ドローダウン制限。
- ポジション制限： 過剰なリスクを防ぐために最大3つの同時ポジション。
- 最小トレード距離： 80ピップスの間隔でクラスタリングを防止。
- 緊急シャットダウン： 重要な閾値が破られた場合にすべてのポジションを自動クローズ。
-
プロップファーム最適化
資金提供トレーダープログラム向けに特別に設計：
- 低いリスク許容度： トレードごとの保守的な0.1%-0.5%のリスク。
- 厳格な1日制限： 「リベンジトレーディング」のスパイラルを防止。
- コンプライアンスログ： 各トレードのコメントに詳細な正当化。
- 検証通過率： MQL5マーケット基準に100%準拠。
-
リアルタイムインテリジェンスダッシュボード
4K対応のインタラクティブパネルが表示：
- EAヘルスメトリクス： ステータス、メモリ使用率、リフレッシュレート。
- アクティブストラテジーマトリックス： 有効な戦略とフィルターのライブビュー。
- アカウントスナップショット： 残高、資本、1日のP&L、総ドローダウン。
- Kill Zoneインジケーター： 現在のセッションとトレーディングウィンドウのステータス。
- シグナルフィード： リアルタイムのパターン検出とエントリーバイアス。
- リスクダッシュボード： トレーリングストップの状態、ブレークイーブントリガー、ポジション数。
- マニュアルコントロール： ワンクリックで購入/売却、全クローズ、ブレークイーブン、情報ボタン。
システムアーキテクチャ
シグナル生成パイプライン：
- 市場構造分析（HTF） ↓
- マルチストラテジーパターン検出（LTF） ↓
- ICTフィルター検証（7層コンフルエンス） ↓
- Kill Zoneおよび時間フィルターチェック ↓
- リスク管理検証 ↓
- ブローカーコンプライアンス事前チェック ↓
- 注文実行（マーケット/リミット/ストップ） ↓
- 動的ポジション管理（ブレークイーブン/トレーリング/部分クローズ）
トレードワークフローの例：
シナリオ： EURUSD強気反転セットアップ
- HTFコンテキスト（H1）： 下降トレンド後の強気市場構造の変化を特定。
- LTFシグナル（M15）： 最近の安値以下の流動性スウィープ＋即時反転を検出。
- フィルターチェック：
- 流動性スウィープ：確認済み（スウィープ＋拒否）。
- Order Block：スウィープゾーンで強気OBを特定。
- 不均衡フィル：価格が未フィルされたFVGに戻る。
- Kill Zone： アクティブ（ロンドンオープン08:30 GMT）。
- リスク計算： 0.1%リスク＝10,000ドル口座で0.05ロット。
- エントリー： 1.0850でマーケット購入、SL 1.0800（-50ピップス）、TP1 1.0925（+75ピップス、1.5R）。
- 管理：
- +15ピップスで：ブレークイーブンがトリガー（SL → 1.0855）。
- +65ピップスで：TP1で30%部分クローズ。
- +150ピップスで：トレーリングストップ開始。
- 最終出口：TP3で1.1100（+250ピップス、5R）。
対象オーディエンス
以下に最適：
- ICT手法のフォロワーで、手動コンセプトの自動化実行を求めるトレーダー。
- 厳格なリスク管理とコンプライアンスを必要とするプロップファームトレーダー。
- EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、インデックスに焦点を当てるスイング/デイトレーダー。
- Smart Moneyロジックをコードに組み込みたいアルゴリズム愛好家。
- 機関投資家レベルの分析を求めるリテールトレーダー。
- 非相関戦略ロジックを追加するポートフォリオ分散者。
セットアップ要件
ブローカー仕様：
- タイプ： ECN/STP、低スプレッド（EURUSDで2ピップス未満）。
- レバレッジ： 最低1:30、最適1:100以上。
- 実行： マーケット実行（リクオートなし）。
- ストップレベル： 10ピップス未満が望ましい。
- 口座タイプ： ネットティングまたはヘッジング対応。
資本要件：
- 最低入金額： 500ドル（初期ロットサイズ0.01）。
- 推奨： 0.1%リスクで快適な1,000ドル以上。
- プロップ口座： 5,000ドル～100,000ドル（標準資金提供範囲）。
シンボルと時間枠：
- 主要ペア： EURUSD、GBPUSD、XAUUSD。
- HTF分析： H1（デフォルト）、H4（代替）。
- LTF実行： M15（デフォルト）、M5（スキャルピングモード）。
- 互換性： インデックス（US30、NAS100、S&P500）に適応可能。
インフラストラクチャ：
- 推奨VPS： Kill Zoneカバレッジのための24/5稼働時間。
- レイテンシー： ブローカーサーバーまで50ms未満。
- OS： Windows Server 2016以上またはWine付きLinux。
デプロイ前のチェックリスト：
- M15 EURUSDでストラテジーテスターを実行（2022-2024データ）。
- ブローカー互換性を検証（ストップレベル、フリーズレベル）。
- デモで最低3週間テスト。
- 制限データ環境向けに適応モードを有効化。
- ブローカーのGMTオフセットに合わせてKill Zoneを設定。
- リスク許容度に合わせてリスクパーセンテージを設定。
- パネル制御とマニュアルオーバーライド機能を確認。
リスク開示
金融市場のトレーディングは重大な損失リスクを伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。ICT Concept PRO P EAはツールであり、保証されたシステムではありません。
主要なリスク：
- 市場リスク： 価格は予測不可能にポジションに逆行する可能性があります。
- スリッページリスク： 実行価格が要求価格と異なる場合があります。
- 流動性リスク： 低ボリューム期間はスプレッドを拡大し、フィルに影響を与える可能性があります。
- ブローカーリスク： サーバーダウンタイムまたはリクオートがパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
- 設定リスク： 不適切な設定は損失を増幅する可能性があります。
軽減策：
- 本番デプロイ前に必ずデモでテスト。
- 最小リスクパーセンテージ（0.1%）から開始。
- トレードごとのリスクは口座総資本の1%を超えない。
- 24/5接続のためにVPSを使用。
- 1日のドローダウン制限を厳密に監視。
- 各戦略とフィルターを有効化する前に理解する。
なぜICT Concept PRO P EAを選ぶのか？
機関投資家の優位性：
リテールトレーダーのほとんどの損失は、機関投資家の注文フローに逆らうためです。ICT Concept PRO P EAは、マーケットメーカーのように考えることを教えることでゲームをひっくり返します：
- ストップ狩りはあなたのエントリーシグナルになります（損失ではなく）。
- Fair Value Gapsはあなたの利益ゾーンになります（混乱ではなく）。
- Order Blocksはあなたのサポート/レジスタンスになります（ランダムなレベルではなく）。
自動化の利点：
ICTの手動トレーディングには以下が必要です：
- 1日8時間以上のチャート監視。
- 秒単位の実行規律。
- 損失からの感情的デタッチメント。
- 複数時間枠のメンタルジムナスティクス。
ICT Concept PRO P EAは以下を提供します：
- 24/5の市場監視。
- ミリ秒単位の実行精度。
- 感情的バイアスのゼロ。
- 複数戦略の同時分析。
プロップファームの触媒：
資金提供トレーダーのチャレンジ向けに特別に設計：
- 迅速な一貫性： 1日の制限が「ブームとバスト」のサイクルを防ぎます。
- 低いドローダウン： 3%の1日/6%の総制限が口座を保護。
- 監査対応ログ： 各トレードがコメントで正当化されます。
- スケーラビリティ対応： 5Kドルから200Kドルの口座で同じように機能。
購入とサポート
価格構造：
- 早期アクセス： 199.00ドル（次の10購入者のみ）。
- 標準価格： 499.00ドル（10販売後）。
- 含まれるもの： 生涯ライセンス、無料アップデート、セットアップガイド、MQL5チャットサポート。
コピーを確保：
[MQL5マーケットで購入]
[MQL5チャットサポートに参加] (MQL5 CHAT LINK)
最後の言葉
ICT Concept PRO P EAは単なるトレーディングロボットではありません—リテールトレーダーが機関投資家レベルの市場分析にアクセスできるパラダイムシフトです。Inner Circle Trader手法の複雑で時間のかかる側面を自動化し、完全な透明性とコントロールを維持することで、このEAはあなたがスマートマネーと共にトレードすることを可能にします。
プロップファームのチャレンジに挑戦している場合、ライブリテール口座を管理している場合、またはアルゴリズムポートフォリオを構築している場合、ICT Concept PRO P EAは現代の市場をナビゲートするために必要な精度、規律、優位性を提供します。
市場は希望を報いません—準備を報います。
早期アクセス価格であなたの機関投資家の優位性を今すぐ確保し、価格が2倍になる前に。
スマートにトレード。機関投資家のようにトレード。ICTでトレード。
ICT Concept PRO P EA - Smart Money Conceptsとアルゴリズムの卓越性が交差する場所
免責事項： このEAは教育およびトレーディング目的で提供されます。どのシステムも利益を保証しません。本番デプロイ前に徹底したバックテストとデモテストを常に実施してください。トレーディングは重大な損失リスクを伴います。
ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.
During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.
(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:
1. Dynamic Stop Loss Adjustment
The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.
2. Profit Protection Enhancements
It would be valuable to include both:
Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.
Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.
3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)
A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.
4. Prop Firm–Grade DrawDown Management
To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:
Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,
Trailing Max DD based on balance/equity growth, and
Custom reset time aligned with broker server or NY close.
5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)
Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.
For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.
This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.
(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.
Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.