Conceptos de Trading Institucional con Precisión Algorítmica

ICT Concept PRO P EA - Automatización de Trading SMC

SET FILE: MQL5 CHAT LINK

ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY

Resumen

ICT Concept PRO P EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para traders que adoptan la metodología Inner Circle Trader (ICT), un enfoque sofisticado para comprender la estructura del mercado, la ingeniería de liquidez y el flujo de órdenes institucionales. Construido para pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), índices y materias primas, este EA transforma conceptos complejos de ICT en señales de trading automatizadas con estándares de ejecución de grado militar.

Diseñado para traders de firmas de fondeo, entusiastas de estrategias institucionales y traders algorítmicos que buscan una ventaja a través de conceptos de Smart Money, ICT Concept PRO P EA ofrece un marco sistemático que identifica configuraciones de alta probabilidad utilizando barridos de liquidez, Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) y cambios en la estructura del mercado, manteniendo al mismo tiempo estrictos controles de riesgo y cumplimiento con los brokers.

Precio: Los primeros en adoptarlo obtienen acceso por $199.00 (limitado a las próximas 10 compras, luego $499.00)

Inteligencia Operativa

ICT Concept PRO P EA opera a través de un marco analítico de múltiples capas:

1. Análisis de Conceptos de Smart Money

Contexto en Marcos Temporales Superiores (H1/H4): Identifica la estructura del mercado (sesgo alcista/bajista), el flujo de órdenes institucionales y los pools clave de liquidez.

Identifica la estructura del mercado (sesgo alcista/bajista), el flujo de órdenes institucionales y los pools clave de liquidez. Precisión en Marcos Temporales Inferiores (M15/M5): Localiza zonas óptimas de entrada utilizando Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) y Breaker Blocks para una ejecución refinada.

Localiza zonas óptimas de entrada utilizando Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) y Breaker Blocks para una ejecución refinada. Ingeniería de Liquidez: Detecta barridos de liquidez—movimientos de precios diseñados para activar stop-loss antes de reversiones—como señales primarias de confirmación.

2. Detección de Patrones Multi-Estrategia

El EA despliega tres ranuras de estrategia concurrentes para la generación diversificada de señales:

Arsenal de Estrategias:

Solo Barrido de Liquidez: Configuraciones puras de captura de liquidez (caza de stops seguida de reversiones).

Configuraciones puras de captura de liquidez (caza de stops seguida de reversiones). Patrón Turtle Soup: Trampas de rupturas fallidas donde el precio rechaza movimientos falsos.

Trampas de rupturas fallidas donde el precio rechaza movimientos falsos. Formaciones de Doble Techo/Suelo: Estructuras de reversión clásicas con confirmación ICT.

Estructuras de reversión clásicas con confirmación ICT. Ruptura + Retest: Rupturas de estructura con entradas en retrocesos.

Rupturas de estructura con entradas en retrocesos. Niveles Clave de Soporte/Resistencia: Zonas de soporte/resistencia de grado institucional.

3. Confluencia de Filtros ICT (Sistema de 7 Capas)

Cada señal pasa por filtros ICT personalizables:

Detección de Barrido de Liquidez: Identifica capturas de liquidez diseñadas.

Identifica capturas de liquidez diseñadas. Análisis de Fair Value Gaps (FVG): Localiza zonas de desequilibrio de precios para llenados óptimos.

Localiza zonas de desequilibrio de precios para llenados óptimos. Validación de Order Blocks (OB): Confirma áreas de acumulación/distribución institucional.

Confirma áreas de acumulación/distribución institucional. Optimal Trade Entry (OTE): Zonas de retroceso de Fibonacci (61.8%-78.6%) para entradas precisas.

Zonas de retroceso de Fibonacci (61.8%-78.6%) para entradas precisas. Breaker/Mitigation Blocks: Soportes fallidos convertidos en resistencias (y viceversa).

Soportes fallidos convertidos en resistencias (y viceversa). Market Structure Shift (MSS): Confirmación de cambios de tendencia mediante Break of Structure (BOS).

Confirmación de cambios de tendencia mediante Break of Structure (BOS). Detección de Desplazamiento: Movimientos direccionales fuertes que indican participación institucional.

Movimientos direccionales fuertes que indican participación institucional. Seguimiento de Llenado de Desequilibrios: Precio retornando a gaps no llenados.

Precio retornando a gaps no llenados. Confluencia Completa ICT: Sincronización total de filtros para máxima probabilidad.

4. Gestión Adaptativa de Operaciones

Cálculo Inteligente de Tamaño de Posición: Cálculo de lote basado en riesgo utilizando un porcentaje del capital de la cuenta (0.1%-5% por defecto).

Cálculo de lote basado en riesgo utilizando un porcentaje del capital de la cuenta (0.1%-5% por defecto). Sistema de Triple Toma de Beneficios: Cierres parciales de beneficios en 1.5R, 3R y 5R para salidas optimizadas.

Cierres parciales de beneficios en 1.5R, 3R y 5R para salidas optimizadas. Lógica de Trailing Stop: Trailing dinámico basado en ATR (activación al 130% de beneficio, incrementos del 15%).

Trailing dinámico basado en ATR (activación al 130% de beneficio, incrementos del 15%). Protección de Breakeven: Ajuste automático de SL a entrada +5 pips al alcanzar el 30% de beneficio.

Ajuste automático de SL a entrada +5 pips al alcanzar el 30% de beneficio. Controles Basados en Sesiones: Limita operaciones por sesión (2) y diarias (5) para evitar el sobretrading.

5. Precisión en Kill Zones

Alinea el trading con ventanas de alta probabilidad definidas por ICT:

Sesión de Londres: 07:00-10:00 GMT (liquidez europea).

07:00-10:00 GMT (liquidez europea). Apertura de Nueva York: 13:00-15:00 GMT (market makers de EE.UU.).

13:00-15:00 GMT (market makers de EE.UU.). Cierre de Nueva York: 20:00-22:00 GMT (rebalanceo algorítmico).

20:00-22:00 GMT (rebalanceo algorítmico). Filtrado por Días de la Semana: Operación de lunes a viernes con salvaguardas para fines de semana.

Diferenciadores Clave

Qué Distingue a ICT Concept PRO P EA:

Implementación Auténtica de la Metodología ICT

A diferencia de los EA basados solo en patrones, este sistema incorpora conceptos genuinos de Inner Circle Trader: Liquidez como Señal Primaria: Reconoce que las instituciones diseñan liquidez antes de movimientos importantes.

Reconoce que las instituciones diseñan liquidez antes de movimientos importantes. Fair Value Gaps (FVG): Explota desequilibrios de precios donde el mercado “debe” retroceder.

Explota desequilibrios de precios donde el mercado “debe” retroceder. Order Blocks (OB): Identifica la última consolidación antes de movimientos institucionales.

Identifica la última consolidación antes de movimientos institucionales. Market Structure Shifts: Confirma cambios de tendencia mediante análisis BOS. Orquestación Multi-Estrategia

Ejecuta 3 estrategias independientes simultáneamente, cada una con 7 filtros personalizables, creando 21 combinaciones de señales posibles para diversas condiciones de mercado. Cuantas más estrategias, mayor es el uso de CPU para pruebas y trading. Para máquinas de bajo rendimiento, implemente 1 estrategia. Inteligencia de Datos Adaptativa Ajuste Automático de Retrospección: Escala la profundidad del análisis según los datos históricos disponibles.

Escala la profundidad del análisis según los datos históricos disponibles. Modo de Datos Limitados: Relaja los requisitos de filtros cuando los datos históricos son escasos (umbral de aprobación del 50% vs. 100%).

Relaja los requisitos de filtros cuando los datos históricos son escasos (umbral de aprobación del 50% vs. 100%). Validación Independiente del Broker: Pre-verifica niveles de stop, niveles de congelamiento, requisitos de margen y límites de volumen antes de la ejecución. Controles de Riesgo de Grado Militar Protección Doble contra Drawdowns: Límites de drawdown diario (3%) y total (6%) del capital.

Límites de drawdown diario (3%) y total (6%) del capital. Límites de Posiciones: Máximo 3 posiciones concurrentes para evitar sobreexposición.

Máximo 3 posiciones concurrentes para evitar sobreexposición. Distancia Mínima entre Operaciones: 80 pips de separación para evitar agrupamiento.

80 pips de separación para evitar agrupamiento. Cierre de Emergencia: Cierra automáticamente todas las posiciones si se superan los umbrales críticos. Optimización para Firmas de Fondeo

Diseñado específicamente para programas de traders fondeados: Tolerancia de Riesgo Baja: Riesgo conservador del 0.1%-0.5% por operación.

Riesgo conservador del 0.1%-0.5% por operación. Límites Diarios Estrictos: Evita ciclos de “trading por venganza”.

Evita ciclos de “trading por venganza”. Registro de Cumplimiento: Justificación detallada de cada operación en comentarios.

Justificación detallada de cada operación en comentarios. Tasa de Validación: 100% de adherencia a los estándares de MQL5 Market. Panel de Inteligencia en Tiempo Real

Panel interactivo listo para 4K muestra: Métricas de Salud del EA: Estado, uso de memoria, tasa de refresco.

Estado, uso de memoria, tasa de refresco. Matriz de Estrategias Activas: Vista en vivo de estrategias y filtros habilitados.

Vista en vivo de estrategias y filtros habilitados. Instantánea de la Cuenta: Saldo, equidad, P&L diario, drawdown total.

Saldo, equidad, P&L diario, drawdown total. Indicador de Kill Zone: Estado de la sesión actual y ventana de trading.

Estado de la sesión actual y ventana de trading. Flujo de Señales: Detección de patrones en tiempo real con sesgo de entrada.

Detección de patrones en tiempo real con sesgo de entrada. Panel de Riesgos: Estado de trailing stop, disparadores de breakeven, conteo de posiciones.

Estado de trailing stop, disparadores de breakeven, conteo de posiciones. Controles Manuales: Botones de un solo clic para Comprar/Vender, Cerrar Todo, Breakeven e Información.

Arquitectura del Sistema

Tubería de Generación de Señales:

Análisis de Estructura de Mercado (HTF) ↓ Detección de Patrones Multi-Estrategia (LTF) ↓ Validación de Filtros ICT (Confluencia de 7 Capas) ↓ Verificación de Kill Zone y Filtros Temporales ↓ Validación de Gestión de Riesgos ↓ Pre-Verificación de Cumplimiento con el Broker ↓ Ejecución de Órdenes (Mercado/Límite/Stop) ↓ Gestión Dinámica de Posiciones (Breakeven/Trailing/Cierres Parciales)

Ejemplo de Flujo de Trabajo de una Operación:

Escenario: Configuración de Reversión Alcista en EURUSD

Contexto HTF (H1): Identifica un cambio de estructura de mercado alcista tras una tendencia bajista.

Identifica un cambio de estructura de mercado alcista tras una tendencia bajista. Señal LTF (M15): Detecta un barrido de liquidez por debajo de un mínimo reciente + reversión inmediata.

Detecta un barrido de liquidez por debajo de un mínimo reciente + reversión inmediata. Verificación de Filtros: Barrido de Liquidez: Confirmado (barrido + rechazo). Order Block: Identificado un OB alcista en la zona de barrido. Llenado de Desequilibrio: El precio retorna a un FVG no llenado.

Kill Zone: Activa (Apertura de Londres 08:30 GMT).

Activa (Apertura de Londres 08:30 GMT). Cálculo de Riesgo: 0.1% de riesgo = 0.05 lotes en una cuenta de $10,000.

0.1% de riesgo = 0.05 lotes en una cuenta de $10,000. Entrada: Compra de mercado en 1.0850, SL 1.0800 (-50 pips), TP1 1.0925 (+75 pips, 1.5R).

Compra de mercado en 1.0850, SL 1.0800 (-50 pips), TP1 1.0925 (+75 pips, 1.5R). Gestión: En +15 pips: Se activa breakeven (SL → 1.0855). En +65 pips: Cierre parcial del 30% en TP1. En +150 pips: Se activa trailing stop. Salida Final: TP3 en 1.1100 (+250 pips, 5R).



Audiencia Objetivo

Ideal para:

Seguidores de la metodología ICT que buscan ejecución automatizada de conceptos manuales.

Traders de firmas de fondeo que requieren estrictos controles de riesgo y cumplimiento.

Traders de swing/diarios enfocados en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, índices.

Entusiastas algorítmicos que desean incorporar lógica de Smart Money en el código.

Traders minoristas que buscan un análisis de grado institucional.

Diversificadores de portafolios que añaden lógica de estrategias no correlacionadas.

Requisitos de Configuración

Especificaciones del Broker:

Tipo: ECN/STP con spreads bajos (<2 pips en EURUSD).

ECN/STP con spreads bajos (<2 pips en EURUSD). Apalancamiento: Mínimo 1:30, óptimo 1:100+.

Mínimo 1:30, óptimo 1:100+. Ejecución: Ejecución de mercado (sin recotizaciones).

Ejecución de mercado (sin recotizaciones). Nivel de Stop: Preferiblemente <10 pips.

Preferiblemente <10 pips. Tipo de Cuenta: Soporte para netting o hedging.

Requisitos de Capital:

Depósito Mínimo: $500 (tamaño de lote inicial de 0.01).

$500 (tamaño de lote inicial de 0.01). Recomendado: $1,000+ para un riesgo cómodo del 0.1%.

$1,000+ para un riesgo cómodo del 0.1%. Cuentas de Fondeo: $5,000-$100,000 (rangos estándar de fondeo).

Símbolos y Marcos Temporales:

Pares Principales: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. Análisis HTF: H1 (por defecto), H4 (alternativa).

H1 (por defecto), H4 (alternativa). Ejecución LTF: M15 (por defecto), M5 (modo scalping).

M15 (por defecto), M5 (modo scalping). Compatibilidad: Adaptable a índices (US30, NAS100, S&P500).

Infraestructura:

VPS Recomendado: Disponibilidad 24/5 para cubrir Kill Zones.

Disponibilidad 24/5 para cubrir Kill Zones. Latencia: <50ms al servidor del broker.

<50ms al servidor del broker. SO: Windows Server 2016+ o Linux con Wine.

Lista de Verificación Pre-Despliegue:

Ejecutar el Probador de Estrategias en M15 EURUSD (datos 2022-2024).

Verificar compatibilidad con el broker (niveles de stop, niveles de congelamiento).

Probar en demo durante al menos 3 semanas.

Habilitar modo adaptativo para entornos con datos limitados.

Configurar Kill Zones según el desplazamiento GMT del broker.

Establecer el porcentaje de riesgo alineado con su tolerancia al riesgo.

Revisar los controles del panel y las funciones de anulación manual.

Divulgación de Riesgos

El trading en mercados financieros conlleva un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. ICT Concept PRO P EA es una herramienta, no un sistema garantizado.

Riesgos Clave:

Riesgo de Mercado: Los precios pueden moverse contra las posiciones de forma impredecible.

Los precios pueden moverse contra las posiciones de forma impredecible. Riesgo de Deslizamiento: Los precios de ejecución pueden diferir de los solicitados.

Los precios de ejecución pueden diferir de los solicitados. Riesgo de Liquidez: Los períodos de bajo volumen pueden ampliar spreads e impactar llenados.

Los períodos de bajo volumen pueden ampliar spreads e impactar llenados. Riesgo del Broker: Tiempos de inactividad del servidor o recotizaciones pueden afectar el rendimiento.

Tiempos de inactividad del servidor o recotizaciones pueden afectar el rendimiento. Riesgo de Configuración: Configuraciones incorrectas pueden amplificar las pérdidas.

Estrategias de Mitigación:

Siempre probar en demo antes del despliegue en vivo.

Comenzar con el porcentaje de riesgo mínimo (0.1%).

Nunca arriesgar más del 1% del capital total de la cuenta por operación.

Usar VPS para conectividad 24/5.

Monitorear religiosamente los límites de drawdown diario.

Comprender cada estrategia y filtro antes de habilitarlos.

Por Qué Elegir ICT Concept PRO P EA

La Ventaja Institucional:

La mayoría de los traders minoristas pierden porque operan contra el flujo de órdenes institucional. ICT Concept PRO P EA cambia el guión al enseñarte a pensar como los market makers:

La caza de stops se convierte en tu señal de entrada (no en tus pérdidas).

Los Fair Value Gaps se convierten en tus zonas de beneficio (no en tu confusión).

Los Order Blocks se convierten en tus soportes/resistencias (no en niveles aleatorios).

La Ventaja de la Automatización:

El trading manual de ICT requiere:

Más de 8 horas diarias de monitoreo de gráficos.

Disciplina de ejecución en fracciones de segundo.

Desapego emocional de las pérdidas.

Gimnasia mental en múltiples marcos temporales.

ICT Concept PRO P EA maneja:

Vigilancia del mercado 24/5.

Precisión de ejecución en milisegundos.

Cero sesgo emocional.

Análisis simultáneo de múltiples estrategias.

El Catalizador para Firmas de Fondeo:

Diseñado específicamente para desafíos de traders fondeados:

Consistencia Rápida: Límites diarios evitan ciclos de “auge y caída”.

Límites diarios evitan ciclos de “auge y caída”. Bajo Drawdown: Límites del 3% diario / 6% total protegen las cuentas.

Límites del 3% diario / 6% total protegen las cuentas. Registros Listos para Auditoría: Cada operación justificada en comentarios.

Cada operación justificada en comentarios. Amigable con la Escalabilidad: Funciona idénticamente en cuentas de $5K-$200K.

Compra y Soporte

Estructura de Precios:

Acceso Anticipado: $199.00 (solo para los próximos 10 compradores).

$199.00 (solo para los próximos 10 compradores). Precio Estándar: $499.00 (después de 10 ventas).

$499.00 (después de 10 ventas). Incluye: Licencia de por vida, actualizaciones gratuitas, guía de configuración, soporte por chat de MQL5.

Asegura tu Copia:

[Compra en MQL5 Market]

[Únete al Soporte por Chat de MQL5] (MQL5 CHAT LINK)

Palabra Final

ICT Concept PRO P EA no es solo otro robot de trading—es un cambio de paradigma en cómo los traders minoristas pueden acceder al análisis de mercado de grado institucional. Al automatizar los aspectos complejos y que consumen tiempo de la metodología Inner Circle Trader mientras se mantiene la transparencia y el control total, este EA te permite operar con el dinero inteligente, no contra él.

Ya sea que estés enfrentando desafíos de firmas de fondeo, gestionando una cuenta minorista en vivo o construyendo un portafolio algorítmico, ICT Concept PRO P EA proporciona la precisión, disciplina y ventaja necesarias para navegar los mercados modernos.

El mercado no recompensa la esperanza—recompensa la preparación.

Asegura tu ventaja institucional hoy al precio de acceso anticipado antes de que se duplique.

Opera Inteligente. Opera Institucional. Opera con ICT.

ICT Concept PRO P EA - Donde los Conceptos de Dinero Inteligente se Encuentran con la Excelencia Algorítmica

Descargo de Responsabilidad: Siempre realiza pruebas exhaustivas de backtesting y demo antes del despliegue en vivo. El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida.