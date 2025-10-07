ICT Concept PRO P EA
- Asesores Expertos
- John Muguimi Njue
- Versión: 1.26
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 8
Conceptos de Trading Institucional con Precisión Algorítmica
SET FILE: MQL5 CHAT LINK
|
ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY
Resumen
ICT Concept PRO P EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para traders que adoptan la metodología Inner Circle Trader (ICT), un enfoque sofisticado para comprender la estructura del mercado, la ingeniería de liquidez y el flujo de órdenes institucionales. Construido para pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), índices y materias primas, este EA transforma conceptos complejos de ICT en señales de trading automatizadas con estándares de ejecución de grado militar.
Diseñado para traders de firmas de fondeo, entusiastas de estrategias institucionales y traders algorítmicos que buscan una ventaja a través de conceptos de Smart Money, ICT Concept PRO P EA ofrece un marco sistemático que identifica configuraciones de alta probabilidad utilizando barridos de liquidez, Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) y cambios en la estructura del mercado, manteniendo al mismo tiempo estrictos controles de riesgo y cumplimiento con los brokers.
Precio: Los primeros en adoptarlo obtienen acceso por $199.00 (limitado a las próximas 10 compras, luego $499.00)
Inteligencia Operativa
ICT Concept PRO P EA opera a través de un marco analítico de múltiples capas:
1. Análisis de Conceptos de Smart Money
- Contexto en Marcos Temporales Superiores (H1/H4): Identifica la estructura del mercado (sesgo alcista/bajista), el flujo de órdenes institucionales y los pools clave de liquidez.
- Precisión en Marcos Temporales Inferiores (M15/M5): Localiza zonas óptimas de entrada utilizando Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) y Breaker Blocks para una ejecución refinada.
- Ingeniería de Liquidez: Detecta barridos de liquidez—movimientos de precios diseñados para activar stop-loss antes de reversiones—como señales primarias de confirmación.
2. Detección de Patrones Multi-Estrategia
El EA despliega tres ranuras de estrategia concurrentes para la generación diversificada de señales:
Arsenal de Estrategias:
- Solo Barrido de Liquidez: Configuraciones puras de captura de liquidez (caza de stops seguida de reversiones).
- Patrón Turtle Soup: Trampas de rupturas fallidas donde el precio rechaza movimientos falsos.
- Formaciones de Doble Techo/Suelo: Estructuras de reversión clásicas con confirmación ICT.
- Ruptura + Retest: Rupturas de estructura con entradas en retrocesos.
- Niveles Clave de Soporte/Resistencia: Zonas de soporte/resistencia de grado institucional.
3. Confluencia de Filtros ICT (Sistema de 7 Capas)
Cada señal pasa por filtros ICT personalizables:
- Detección de Barrido de Liquidez: Identifica capturas de liquidez diseñadas.
- Análisis de Fair Value Gaps (FVG): Localiza zonas de desequilibrio de precios para llenados óptimos.
- Validación de Order Blocks (OB): Confirma áreas de acumulación/distribución institucional.
- Optimal Trade Entry (OTE): Zonas de retroceso de Fibonacci (61.8%-78.6%) para entradas precisas.
- Breaker/Mitigation Blocks: Soportes fallidos convertidos en resistencias (y viceversa).
- Market Structure Shift (MSS): Confirmación de cambios de tendencia mediante Break of Structure (BOS).
- Detección de Desplazamiento: Movimientos direccionales fuertes que indican participación institucional.
- Seguimiento de Llenado de Desequilibrios: Precio retornando a gaps no llenados.
- Confluencia Completa ICT: Sincronización total de filtros para máxima probabilidad.
4. Gestión Adaptativa de Operaciones
- Cálculo Inteligente de Tamaño de Posición: Cálculo de lote basado en riesgo utilizando un porcentaje del capital de la cuenta (0.1%-5% por defecto).
- Sistema de Triple Toma de Beneficios: Cierres parciales de beneficios en 1.5R, 3R y 5R para salidas optimizadas.
- Lógica de Trailing Stop: Trailing dinámico basado en ATR (activación al 130% de beneficio, incrementos del 15%).
- Protección de Breakeven: Ajuste automático de SL a entrada +5 pips al alcanzar el 30% de beneficio.
- Controles Basados en Sesiones: Limita operaciones por sesión (2) y diarias (5) para evitar el sobretrading.
5. Precisión en Kill Zones
Alinea el trading con ventanas de alta probabilidad definidas por ICT:
- Sesión de Londres: 07:00-10:00 GMT (liquidez europea).
- Apertura de Nueva York: 13:00-15:00 GMT (market makers de EE.UU.).
- Cierre de Nueva York: 20:00-22:00 GMT (rebalanceo algorítmico).
- Filtrado por Días de la Semana: Operación de lunes a viernes con salvaguardas para fines de semana.
Diferenciadores Clave
Qué Distingue a ICT Concept PRO P EA:
-
Implementación Auténtica de la Metodología ICT
A diferencia de los EA basados solo en patrones, este sistema incorpora conceptos genuinos de Inner Circle Trader:
- Liquidez como Señal Primaria: Reconoce que las instituciones diseñan liquidez antes de movimientos importantes.
- Fair Value Gaps (FVG): Explota desequilibrios de precios donde el mercado “debe” retroceder.
- Order Blocks (OB): Identifica la última consolidación antes de movimientos institucionales.
- Market Structure Shifts: Confirma cambios de tendencia mediante análisis BOS.
-
Orquestación Multi-Estrategia
Ejecuta 3 estrategias independientes simultáneamente, cada una con 7 filtros personalizables, creando 21 combinaciones de señales posibles para diversas condiciones de mercado. Cuantas más estrategias, mayor es el uso de CPU para pruebas y trading. Para máquinas de bajo rendimiento, implemente 1 estrategia.
-
Inteligencia de Datos Adaptativa
- Ajuste Automático de Retrospección: Escala la profundidad del análisis según los datos históricos disponibles.
- Modo de Datos Limitados: Relaja los requisitos de filtros cuando los datos históricos son escasos (umbral de aprobación del 50% vs. 100%).
- Validación Independiente del Broker: Pre-verifica niveles de stop, niveles de congelamiento, requisitos de margen y límites de volumen antes de la ejecución.
-
Controles de Riesgo de Grado Militar
- Protección Doble contra Drawdowns: Límites de drawdown diario (3%) y total (6%) del capital.
- Límites de Posiciones: Máximo 3 posiciones concurrentes para evitar sobreexposición.
- Distancia Mínima entre Operaciones: 80 pips de separación para evitar agrupamiento.
- Cierre de Emergencia: Cierra automáticamente todas las posiciones si se superan los umbrales críticos.
-
Optimización para Firmas de Fondeo
Diseñado específicamente para programas de traders fondeados:
- Tolerancia de Riesgo Baja: Riesgo conservador del 0.1%-0.5% por operación.
- Límites Diarios Estrictos: Evita ciclos de “trading por venganza”.
- Registro de Cumplimiento: Justificación detallada de cada operación en comentarios.
- Tasa de Validación: 100% de adherencia a los estándares de MQL5 Market.
-
Panel de Inteligencia en Tiempo Real
Panel interactivo listo para 4K muestra:
- Métricas de Salud del EA: Estado, uso de memoria, tasa de refresco.
- Matriz de Estrategias Activas: Vista en vivo de estrategias y filtros habilitados.
- Instantánea de la Cuenta: Saldo, equidad, P&L diario, drawdown total.
- Indicador de Kill Zone: Estado de la sesión actual y ventana de trading.
- Flujo de Señales: Detección de patrones en tiempo real con sesgo de entrada.
- Panel de Riesgos: Estado de trailing stop, disparadores de breakeven, conteo de posiciones.
- Controles Manuales: Botones de un solo clic para Comprar/Vender, Cerrar Todo, Breakeven e Información.
Arquitectura del Sistema
Tubería de Generación de Señales:
- Análisis de Estructura de Mercado (HTF) ↓
- Detección de Patrones Multi-Estrategia (LTF) ↓
- Validación de Filtros ICT (Confluencia de 7 Capas) ↓
- Verificación de Kill Zone y Filtros Temporales ↓
- Validación de Gestión de Riesgos ↓
- Pre-Verificación de Cumplimiento con el Broker ↓
- Ejecución de Órdenes (Mercado/Límite/Stop) ↓
- Gestión Dinámica de Posiciones (Breakeven/Trailing/Cierres Parciales)
Ejemplo de Flujo de Trabajo de una Operación:
Escenario: Configuración de Reversión Alcista en EURUSD
- Contexto HTF (H1): Identifica un cambio de estructura de mercado alcista tras una tendencia bajista.
- Señal LTF (M15): Detecta un barrido de liquidez por debajo de un mínimo reciente + reversión inmediata.
- Verificación de Filtros:
- Barrido de Liquidez: Confirmado (barrido + rechazo).
- Order Block: Identificado un OB alcista en la zona de barrido.
- Llenado de Desequilibrio: El precio retorna a un FVG no llenado.
- Kill Zone: Activa (Apertura de Londres 08:30 GMT).
- Cálculo de Riesgo: 0.1% de riesgo = 0.05 lotes en una cuenta de $10,000.
- Entrada: Compra de mercado en 1.0850, SL 1.0800 (-50 pips), TP1 1.0925 (+75 pips, 1.5R).
- Gestión:
- En +15 pips: Se activa breakeven (SL → 1.0855).
- En +65 pips: Cierre parcial del 30% en TP1.
- En +150 pips: Se activa trailing stop.
- Salida Final: TP3 en 1.1100 (+250 pips, 5R).
Audiencia Objetivo
Ideal para:
- Seguidores de la metodología ICT que buscan ejecución automatizada de conceptos manuales.
- Traders de firmas de fondeo que requieren estrictos controles de riesgo y cumplimiento.
- Traders de swing/diarios enfocados en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, índices.
- Entusiastas algorítmicos que desean incorporar lógica de Smart Money en el código.
- Traders minoristas que buscan un análisis de grado institucional.
- Diversificadores de portafolios que añaden lógica de estrategias no correlacionadas.
Requisitos de Configuración
Especificaciones del Broker:
- Tipo: ECN/STP con spreads bajos (<2 pips en EURUSD).
- Apalancamiento: Mínimo 1:30, óptimo 1:100+.
- Ejecución: Ejecución de mercado (sin recotizaciones).
- Nivel de Stop: Preferiblemente <10 pips.
- Tipo de Cuenta: Soporte para netting o hedging.
Requisitos de Capital:
- Depósito Mínimo: $500 (tamaño de lote inicial de 0.01).
- Recomendado: $1,000+ para un riesgo cómodo del 0.1%.
- Cuentas de Fondeo: $5,000-$100,000 (rangos estándar de fondeo).
Símbolos y Marcos Temporales:
- Pares Principales: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
- Análisis HTF: H1 (por defecto), H4 (alternativa).
- Ejecución LTF: M15 (por defecto), M5 (modo scalping).
- Compatibilidad: Adaptable a índices (US30, NAS100, S&P500).
Infraestructura:
- VPS Recomendado: Disponibilidad 24/5 para cubrir Kill Zones.
- Latencia: <50ms al servidor del broker.
- SO: Windows Server 2016+ o Linux con Wine.
Lista de Verificación Pre-Despliegue:
- Ejecutar el Probador de Estrategias en M15 EURUSD (datos 2022-2024).
- Verificar compatibilidad con el broker (niveles de stop, niveles de congelamiento).
- Probar en demo durante al menos 3 semanas.
- Habilitar modo adaptativo para entornos con datos limitados.
- Configurar Kill Zones según el desplazamiento GMT del broker.
- Establecer el porcentaje de riesgo alineado con su tolerancia al riesgo.
- Revisar los controles del panel y las funciones de anulación manual.
Divulgación de Riesgos
El trading en mercados financieros conlleva un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. ICT Concept PRO P EA es una herramienta, no un sistema garantizado.
Riesgos Clave:
- Riesgo de Mercado: Los precios pueden moverse contra las posiciones de forma impredecible.
- Riesgo de Deslizamiento: Los precios de ejecución pueden diferir de los solicitados.
- Riesgo de Liquidez: Los períodos de bajo volumen pueden ampliar spreads e impactar llenados.
- Riesgo del Broker: Tiempos de inactividad del servidor o recotizaciones pueden afectar el rendimiento.
- Riesgo de Configuración: Configuraciones incorrectas pueden amplificar las pérdidas.
Estrategias de Mitigación:
- Siempre probar en demo antes del despliegue en vivo.
- Comenzar con el porcentaje de riesgo mínimo (0.1%).
- Nunca arriesgar más del 1% del capital total de la cuenta por operación.
- Usar VPS para conectividad 24/5.
- Monitorear religiosamente los límites de drawdown diario.
- Comprender cada estrategia y filtro antes de habilitarlos.
Por Qué Elegir ICT Concept PRO P EA
La Ventaja Institucional:
La mayoría de los traders minoristas pierden porque operan contra el flujo de órdenes institucional. ICT Concept PRO P EA cambia el guión al enseñarte a pensar como los market makers:
- La caza de stops se convierte en tu señal de entrada (no en tus pérdidas).
- Los Fair Value Gaps se convierten en tus zonas de beneficio (no en tu confusión).
- Los Order Blocks se convierten en tus soportes/resistencias (no en niveles aleatorios).
La Ventaja de la Automatización:
El trading manual de ICT requiere:
- Más de 8 horas diarias de monitoreo de gráficos.
- Disciplina de ejecución en fracciones de segundo.
- Desapego emocional de las pérdidas.
- Gimnasia mental en múltiples marcos temporales.
ICT Concept PRO P EA maneja:
- Vigilancia del mercado 24/5.
- Precisión de ejecución en milisegundos.
- Cero sesgo emocional.
- Análisis simultáneo de múltiples estrategias.
El Catalizador para Firmas de Fondeo:
Diseñado específicamente para desafíos de traders fondeados:
- Consistencia Rápida: Límites diarios evitan ciclos de “auge y caída”.
- Bajo Drawdown: Límites del 3% diario / 6% total protegen las cuentas.
- Registros Listos para Auditoría: Cada operación justificada en comentarios.
- Amigable con la Escalabilidad: Funciona idénticamente en cuentas de $5K-$200K.
Compra y Soporte
Estructura de Precios:
- Acceso Anticipado: $199.00 (solo para los próximos 10 compradores).
- Precio Estándar: $499.00 (después de 10 ventas).
- Incluye: Licencia de por vida, actualizaciones gratuitas, guía de configuración, soporte por chat de MQL5.
Asegura tu Copia:
[Compra en MQL5 Market]
[Únete al Soporte por Chat de MQL5] (MQL5 CHAT LINK)
Palabra Final
ICT Concept PRO P EA no es solo otro robot de trading—es un cambio de paradigma en cómo los traders minoristas pueden acceder al análisis de mercado de grado institucional. Al automatizar los aspectos complejos y que consumen tiempo de la metodología Inner Circle Trader mientras se mantiene la transparencia y el control total, este EA te permite operar con el dinero inteligente, no contra él.
Ya sea que estés enfrentando desafíos de firmas de fondeo, gestionando una cuenta minorista en vivo o construyendo un portafolio algorítmico, ICT Concept PRO P EA proporciona la precisión, disciplina y ventaja necesarias para navegar los mercados modernos.
El mercado no recompensa la esperanza—recompensa la preparación.
Asegura tu ventaja institucional hoy al precio de acceso anticipado antes de que se duplique.
Opera Inteligente. Opera Institucional. Opera con ICT.
ICT Concept PRO P EA - Donde los Conceptos de Dinero Inteligente se Encuentran con la Excelencia Algorítmica
Descargo de Responsabilidad: Siempre realiza pruebas exhaustivas de backtesting y demo antes del despliegue en vivo. El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida.
ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.
During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.
(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:
1. Dynamic Stop Loss Adjustment
The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.
2. Profit Protection Enhancements
It would be valuable to include both:
Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.
Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.
3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)
A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.
4. Prop Firm–Grade DrawDown Management
To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:
Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,
Trailing Max DD based on balance/equity growth, and
Custom reset time aligned with broker server or NY close.
5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)
Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.
For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.
This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.
(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.
Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.